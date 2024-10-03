Серкль Брюгге
Санкт-Галлен
«Серкль Брюгге»
Турнирное положение: «Серкль Брюгге» находится в зоне вылета бельгийского первенства. На данный момент участник Лиги конференций занимает 14 место, набрав всего 8 очков, и это после 9 сыгранных туров.
Последние матчи: Во втором раунде Лиги Европы «Серкль Брюгге» нанес поражение шотландскому коллективу — «Килмарнок» (1:0 — дома, 1:1 — в гостях). В третьем раунде ЛЕ бельгийцы проиграли норвежскому «Мольде» (1:0 — дома, 0:3 — в гостях).
Серкль Брюгге — Санкт-Галлен: коэффициенты букмекеров
И вот новое противостояние, только уже в Лиге конференций. «Серкль-Брюгге» переиграл краковскую «Волков»(1:4 — дома, 6:1).
Не сыграют: В лазарете команды находятся 4 футболиста: Байо, Гомис, Лиетаерт, Уткус.
Состояние команды: Прервалась проигрышная серия «Серкль-Брюгге», которая состояла из четырёх матчей.
«Санкт-Галлен»
Турнирное положение: «Санкт-Галлен» занимает 5 место в турнирной таблице швейцарской Суперлиге. Участник Лиги конференций набрал 13 очков и на 4 балла отстаёт от лидера «Люцерна».
Последние матчи: «Санкт-Галлен» с победы стартовал в квалификации Лиги конференций. Швейцарцы во втором отборочном раунде нанесли поражение «Тоболу» (4:1 — дома, 1:0 — в гостях).
Потом были победы в матчах против «Шлёнска» (2:0 — дома, 2:3 — в гостях) и «Трабзонспора» (0:0 — дома, 2:1 — в гостях).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Санкт-Галлен» выиграл два матча и потерпел два поражения.
Статистика для ставок
- В последних шести матчах «Серкль Брюгге» одержал 1 победу, 1 матч сыграл вничью и потерпел 4 поражения
- «Санкт-Галлен» в последних пяти матчах одержал три победы и потерпел два поражения
- «Серкль Брюгге» и «Санкт-Галлен» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Серкль Брюгге» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.80, а победа «Санкт-Галлена» — в 3.31.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.69 и 2.24 соответственно.
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Прогноз: «Серкль Брюгге» вряд ли сможет дать бой «Санкт-Галлену» в домашней встреча, так как команда в последнее время играет со знаком минус.
Ставка: Фора «Санкт-Галлена» (0) с коэффициентом 2.40.
Прогноз: В этой встрече стоит рассчитывать на обилие забитых голов.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.01.