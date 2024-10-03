Бельгийский «Серкль Брюгге» дома сыграет против швейцарского клуба «Санкт-Галлена» на старте нового розыгрыша Лиги конференций. Поединок пройдёт 3 октября, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Серкль Брюгге» — «Санкт-Галлен», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Серкль Брюгге»

Турнирное положение: «Серкль Брюгге» находится в зоне вылета бельгийского первенства. На данный момент участник Лиги конференций занимает 14 место, набрав всего 8 очков, и это после 9 сыгранных туров.

Последние матчи: Во втором раунде Лиги Европы «Серкль Брюгге» нанес поражение шотландскому коллективу — «Килмарнок» (1:0 — дома, 1:1 — в гостях). В третьем раунде ЛЕ бельгийцы проиграли норвежскому «Мольде» (1:0 — дома, 0:3 — в гостях).

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И вот новое противостояние, только уже в Лиге конференций. «Серкль-Брюгге» переиграл краковскую «Волков»(1:4 — дома, 6:1).

Не сыграют: В лазарете команды находятся 4 футболиста: Байо, Гомис, Лиетаерт, Уткус.

Состояние команды: Прервалась проигрышная серия «Серкль-Брюгге», которая состояла из четырёх матчей.

«Санкт-Галлен»

Турнирное положение: «Санкт-Галлен» занимает 5 место в турнирной таблице швейцарской Суперлиге. Участник Лиги конференций набрал 13 очков и на 4 балла отстаёт от лидера «Люцерна».

Последние матчи: «Санкт-Галлен» с победы стартовал в квалификации Лиги конференций. Швейцарцы во втором отборочном раунде нанесли поражение «Тоболу» (4:1 — дома, 1:0 — в гостях).

Потом были победы в матчах против «Шлёнска» (2:0 — дома, 2:3 — в гостях) и «Трабзонспора» (0:0 — дома, 2:1 — в гостях).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Санкт-Галлен» выиграл два матча и потерпел два поражения.

Статистика для ставок

В последних шести матчах «Серкль Брюгге» одержал 1 победу, 1 матч сыграл вничью и потерпел 4 поражения

«Санкт-Галлен» в последних пяти матчах одержал три победы и потерпел два поражения

«Серкль Брюгге» и «Санкт-Галлен» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Серкль Брюгге» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.80, а победа «Санкт-Галлена» — в 3.31.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.69 и 2.24 соответственно.

Прогноз: «Серкль Брюгге» вряд ли сможет дать бой «Санкт-Галлену» в домашней встреча, так как команда в последнее время играет со знаком минус.

Ставка: Фора «Санкт-Галлена» (0) с коэффициентом 2.40.

Прогноз: В этой встрече стоит рассчитывать на обилие забитых голов.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.01.