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    «Астана» с победы стартует в Лиге конференций?

    «Астана» — «Бачка-Топола». Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, Лига конференций, 3 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Астана» — «Бачка-Топола»
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    «Спартак» — «Астана»
    Казахстанская «Астана» дома сыграет против сербского клуба «Бачка-Топола» на старте нового розыгрыша Лиги конференций. Поединок пройдёт 3 октября, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Астана» — «Бачка-Топола», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Астана»

    Турнирное положение: В чемпионате Казахстана «Астана» занимает 5 место с активом в 31 очко. От лидера первенства — команды «Елимай» экс-чемпион Казахстана отстаёт на 6 баллов.

    Последние матчи: В еврокампании 2024/2025 астанчане начали играть в Лиге конференций. На ранних стадиях квалификации «Астана» выиграла у молдавского «Милсами» (1:0 — дома, 1:1 — в гостях) и румынской «Хунедоара» (6:1 — дома, 2:1 — в гостях).

    В заключительной стадии квалификации «Астана» одержала победу в дуэли с «Бранном» (3:0 — дома, 0:2 — в гостях). Таким образом клуб казахстанской Премьер-лиги обеспечил себе место в основной сетке Лиги конференций.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных игроков на матч нет.

    Состояние команды: После последней игры в еврокубках футболисты «Астаны» провели 6 матчей в чемпионате и Кубке Казахстана, одержав пять побед и потерпев одно поражение.

    «Бачка-Топола»

    Турнирное положение: После матчей 9 тура «Бачка-Топола» в турнирной таблице чемпионата Сербии занимает 8 место с активом в 13 очков.

    Последние матчи: Сербский клуб стартовал в еврокубках с 4-го квалификационного раунда Лиги Европы. В заключительном этапе отбора «Бачка-Топола» проиграл «Маккаби» из Тель-Авива (1:5 — дома, 0:3 — в гостях). Таким образом сербы получили прямую путёвку в основную сетку Лиги конференций.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных игроков на матч нет.

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    Состояние команды: После игр в еврокубках, «Бачка-Топола» провёл 4 матча в чемпионате Сербии, одержав две победы и потерпев два поражения.

    Статистика для ставок

    • «Бачка-Топола» в квалификации потерпел два поражения

    • «Астана» в квалификации еврокубков одержал 4 победы, вничью сыграл 1 раз и потерпел 1 поражение

    • «Астана» и «Бачка-Топола» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Астана» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.89, а победа «Бачка-Топола» — в 4.79.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: «Астана» в среднем за матч забивает 2 мяча. Можно ожидать победы от казахстанского клуба в игре против сербов.

    Ставка: Фора «Астаны» (-1) с коэффициентом 2.27.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.83.

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    «Астана» — «Бачка-Топола»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 03.10.2024. Прогнозы на футбол. «Астана» с победы стартует в Лиге конференций?
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