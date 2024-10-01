Штутгарт
Спарта П
«Штутгарт»
Турнирное положение: В прошлом сезоне «Штутгарт» финишировал на втором месте в таблице Бундеслиги и получил прямой билет в основную часть ЛЧ.
В новом же чемпионате Германии данный коллектив в четырех играх набрал четыре очка и идет в середине таблицы. У него две победы, одна ничья и одно фиаско.
Штутгарт — Спарта П: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: На старте этого розыгрыша Лиги чемпионов «швабы» потерпели гостевое фиаско от мадридского «Реала» со счетом 1:3, играя с грозным соперником 1:1 до 83-й минуты встречи. В последующих матчах они разгромили на своем поле дортмундскую «Боруссию» 5:1 и сыграли на выезде с «Вольфсбургом».
Не сыграют: Все основные игроки готовы помочь своей команде в предстоящей встрече.
Состояние команды: В новом сезоне «автозаводцы» успели провести восемь поединков в различных турнирах, проиграв за это время дважды при двух мировых исходах и четырех победных результатах. Забивал «Штутграт» в каждой из данных игр, а свои ворота на замке смог сохранить лишь в одном случае.
«Спарта»
Турнирное положение: Коллектив из Праги в прошлом сезоне стал чемпионом Чехии и смог выиграть национальный кубок. В новом первенстве он также идет среди лидеров.
«Спарта» в ЛЧ стартовала с квалификации, пройдя аж три стадии. На этих этапах она справилась с ирландским «Шемрок Роверс», румынской «Стяуа» и шведским «Мальме».
Последние матчи: Основную часть самого главного еврокубка «красные» начали с крупной домашней виктории над австрийским «РБ Зальцбург» со счетом 3:0, проведя еще в первом тайме два гола. После того поединка они обыграл 2:0 «Ческе Будеевице» и проиграли «Сигме» 2:3 в рамках национального первенства.
Не сыграют: Значимых потерь у команды нет.
Состояние команды: «Спарта» в новом сезоне успела отыграть уже 16 встреч в различных турнирах. И за все это время она проиграли лишь раз, уступив накануне в чемпионате «Сигме» на своем поле 2:3. В остальных же 15 поединках пражане расписали два мировых исхода и добились 13 викторий. В новом сезоне команда стабильно отличалась в каждом проведенном матче и шесть раз сохраняла свои ворота на замке.
Статистика для ставок
- «Штутгарт» в новом сезоне дома раз победил и раз сыграл вничью
- «Спарта» в текущем сезоне еще не уступала на выезде
- В январе 2023 года эти клубы провели товарищеский матч, который выиграла «Спарта» 2:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Штутгарта» — 1.52, победа «Спарты» — 6.28, ничья — 5.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.51 и 2.63 соответственно.
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Прогноз: «Спарта» отлично проводит сезон и вполне способна дать бой немцем, даже на их поле. В общем, ставим здесь на то, что чехи не проиграют, ну, по крайне мере, в первом тайме.
Рекомендуемая ставка: Х2 в первом тайме за 1.80.
Прогноз: И также еще здесь рекомендуем ставить на верховой исход, так как оба коллектива обладают отменной игрой в атаке и забивают часто и много.
Ставка: ТБ 3,0 за 1.85.