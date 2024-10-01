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    «Спарта» даст бой «Штутгарту»

    «Штутгарт» — «Спарта» Прага. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 1 октября 2024 года

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    «Спарта» Прага
    Немецкий «Штутгарт» примет на своем поле чешскую «Спарту» из Праги во втором туре основного этапе ЛЧ. Поединок состоится 1 октября и начнется в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Штутгарт» — «Спарта» Прага, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 01 Октября 2024 года

    Штутгарт

  • Штутгарт
    •  Штутгарт 19:45 Спарта П

    Спарта П

  • Прага
    •

    «Штутгарт»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне «Штутгарт» финишировал на втором месте в таблице Бундеслиги и получил прямой билет в основную часть ЛЧ.

    В новом же чемпионате Германии данный коллектив в четырех играх набрал четыре очка и идет в середине таблицы. У него две победы, одна ничья и одно фиаско.

    Штутгарт — Спарта П: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: На старте этого розыгрыша Лиги чемпионов «швабы» потерпели гостевое фиаско от мадридского «Реала» со счетом 1:3, играя с грозным соперником 1:1 до 83-й минуты встречи. В последующих матчах они разгромили на своем поле дортмундскую «Боруссию» 5:1 и сыграли на выезде с «Вольфсбургом».

    Не сыграют: Все основные игроки готовы помочь своей команде в предстоящей встрече.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В новом сезоне «автозаводцы» успели провести восемь поединков в различных турнирах, проиграв за это время дважды при двух мировых исходах и четырех победных результатах. Забивал «Штутграт» в каждой из данных игр, а свои ворота на замке смог сохранить лишь в одном случае.

    «Спарта»

    Турнирное положение: Коллектив из Праги в прошлом сезоне стал чемпионом Чехии и смог выиграть национальный кубок. В новом первенстве он также идет среди лидеров.

    «Спарта» в ЛЧ стартовала с квалификации, пройдя аж три стадии. На этих этапах она справилась с ирландским «Шемрок Роверс», румынской «Стяуа» и шведским «Мальме».

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  • 18/09/2024

    • Последние матчи: Основную часть самого главного еврокубка «красные» начали с крупной домашней виктории над австрийским «РБ Зальцбург» со счетом 3:0, проведя еще в первом тайме два гола. После того поединка они обыграл 2:0 «Ческе Будеевице» и проиграли «Сигме» 2:3 в рамках национального первенства.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет.

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    Состояние команды: «Спарта» в новом сезоне успела отыграть уже 16 встреч в различных турнирах. И за все это время она проиграли лишь раз, уступив накануне в чемпионате «Сигме» на своем поле 2:3. В остальных же 15 поединках пражане расписали два мировых исхода и добились 13 викторий. В новом сезоне команда стабильно отличалась в каждом проведенном матче и шесть раз сохраняла свои ворота на замке.

    Статистика для ставок

    • «Штутгарт» в новом сезоне дома раз победил и раз сыграл вничью

    • «Спарта» в текущем сезоне еще не уступала на выезде

    • В январе 2023 года эти клубы провели товарищеский матч, который выиграла «Спарта» 2:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Штутгарта» — 1.52, победа «Спарты» — 6.28, ничья — 5.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.51 и 2.63 соответственно.

    Прогноз: «Спарта» отлично проводит сезон и вполне способна дать бой немцем, даже на их поле. В общем, ставим здесь на то, что чехи не проиграют, ну, по крайне мере, в первом тайме.

    Рекомендуемая ставка: Х2 в первом тайме за 1.80.

    Прогноз: И также еще здесь рекомендуем ставить на верховой исход, так как оба коллектива обладают отменной игрой в атаке и забивают часто и много.

    Ставка: ТБ 3,0 за 1.85.

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    «Штутгарт» — «Спарта» Прага: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 01.10.2024. Прогнозы на футбол. «Спарта» даст бой «Штутгарту»
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