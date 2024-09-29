Енисей
Урал
«Енисей»
Турнирное положение: Красноярцы стартовали неудачно, но постепенно приходят в себя. После 11 туров команда занимает 11 место в турнирной таблице.
При этом «Енисей» в 11 поединках сумел разжиться 13 очками. А вот забивает команда в среднем менее гола за матч — 10 мячей.
Енисей — Урал: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре красноярцы добыли один зачетный пункт. «Енисей» подписал мировую с хабаровчанами (2:2).
А вот из Кубка России команда Андрея Тихонова вылетела. Красноярцы уступили костромскому «Спартаку» (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Енисей» добыл 1 викторию. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: красноярцы в среднем пропускают чуть чаще гола за матч. Да и победы команде Тихонова даются натужно.
Поединки с «Уралом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних матчей «Енисей» выиграл 1 раз при 4 коллизиях.
Нет сомнений, что красноярцы постараются разжиться очками. Да и оппонент нынче не выглядит столь монолитно.
«Урал»
Турнирное положение: Уральцы сражаются за прямое повышение в классе. При этом по итогам первых 11 туров первенства команда находится на 2 месте.
Причем «Урал» прилично действует в плане реализации. В 11 матчах команда наколотила 17 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. Уральцы сумели переиграть крепкий «СКА-Хабаровск» (1:0).
До того команда нанесла поражение КАМАЗу (2:0). А вот поединок с тульским «Арсеналом» завершился минимальной коллизией.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Урал» выиграл 3 раза. В этих матчах игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе «Урал» выглядит достаточно уверенно. При этом оборона дала результативный сбой в 8 раз в 11 матчах первенства.
Зато «Урал» выиграл в 2 своих последних поединках. Причем в них команда Евгения Аверьянова сохранила свои ворота в неприкосновенности.
Отставание от лидера первого дивизиона составляет всего два зачетных балла. Вот только забивного форварда у «Урала» все еще нет.
И уж точно «Урал» будет действовать максимально активно. Команда Аверьянова явно намерена сохранить место в дуэте лидеров.
Статистика для ставок
- «Урал» победил в 2 своих последних матчах
- «Енисей» в среднем пропускает чаще гола за матч
- Красноярцы не побеждают уже в 3 матчах кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 4.22.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.12 и 1.69.
- 2.12Краснодар — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.87ЦСКА — Ахмат: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 3.75Локомотив — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
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Прогноз: Уральцы настроены побороться за первое место в лучшей лиге мира.
Подопечные Аверьянова потенциально способны прибавить, и явно начнут встречу максимально активно.
Ставка: Победа «Урала» в 1 тайме за 2.44.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.12