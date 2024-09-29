29 сентября в 12-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Енисей» и «Урал». Начало игры — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Енисей» — «Урал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Енисей»

Турнирное положение: Красноярцы стартовали неудачно, но постепенно приходят в себя. После 11 туров команда занимает 11 место в турнирной таблице.

При этом «Енисей» в 11 поединках сумел разжиться 13 очками. А вот забивает команда в среднем менее гола за матч — 10 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре красноярцы добыли один зачетный пункт. «Енисей» подписал мировую с хабаровчанами (2:2).

А вот из Кубка России команда Андрея Тихонова вылетела. Красноярцы уступили костромскому «Спартаку» (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Енисей» добыл 1 викторию. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: красноярцы в среднем пропускают чуть чаще гола за матч. Да и победы команде Тихонова даются натужно.

Поединки с «Уралом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних матчей «Енисей» выиграл 1 раз при 4 коллизиях.

Нет сомнений, что красноярцы постараются разжиться очками. Да и оппонент нынче не выглядит столь монолитно.

«Урал»

Турнирное положение: Уральцы сражаются за прямое повышение в классе. При этом по итогам первых 11 туров первенства команда находится на 2 месте.

Причем «Урал» прилично действует в плане реализации. В 11 матчах команда наколотила 17 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. Уральцы сумели переиграть крепкий «СКА-Хабаровск» (1:0).

До того команда нанесла поражение КАМАЗу (2:0). А вот поединок с тульским «Арсеналом» завершился минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Урал» выиграл 3 раза. В этих матчах игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «Урал» выглядит достаточно уверенно. При этом оборона дала результативный сбой в 8 раз в 11 матчах первенства.

Зато «Урал» выиграл в 2 своих последних поединках. Причем в них команда Евгения Аверьянова сохранила свои ворота в неприкосновенности.

Отставание от лидера первого дивизиона составляет всего два зачетных балла. Вот только забивного форварда у «Урала» все еще нет.

И уж точно «Урал» будет действовать максимально активно. Команда Аверьянова явно намерена сохранить место в дуэте лидеров.

Статистика для ставок

«Урал» победил в 2 своих последних матчах

«Енисей» в среднем пропускает чаще гола за матч

Красноярцы не побеждают уже в 3 матчах кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 4.22.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.12 и 1.69.

Прогноз: Уральцы настроены побороться за первое место в лучшей лиге мира.

Подопечные Аверьянова потенциально способны прибавить, и явно начнут встречу максимально активно.

Ставка: Победа «Урала» в 1 тайме за 2.44.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.12