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    «Урал» быстро вскроет оборону красноярцев

    «Енисей» — «Урал». Ставка (к. 2.44) и прогноз на футбол, Первая лига, 29 сентября 2024 года

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    «Урал»
    29 сентября в 12-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Енисей» и «Урал». Начало игры — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Енисей» — «Урал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 29 Сентября 2024 года

    Енисей

  • Красноярск
    •  Енисей 10:00 Урал

    Урал

  • Екатеринбург
    •

    «Енисей»

    Турнирное положение: Красноярцы стартовали неудачно, но постепенно приходят в себя. После 11 туров команда занимает 11 место в турнирной таблице.

    При этом «Енисей» в 11 поединках сумел разжиться 13 очками. А вот забивает команда в среднем менее гола за матч — 10 мячей.

    Енисей — Урал: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре красноярцы добыли один зачетный пункт. «Енисей» подписал мировую с хабаровчанами (2:2).

    А вот из Кубка России команда Андрея Тихонова вылетела. Красноярцы уступили костромскому «Спартаку» (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Енисей» добыл 1 викторию. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: красноярцы в среднем пропускают чуть чаще гола за матч. Да и победы команде Тихонова даются натужно.

    Поединки с «Уралом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних матчей «Енисей» выиграл 1 раз при 4 коллизиях.

    Нет сомнений, что красноярцы постараются разжиться очками. Да и оппонент нынче не выглядит столь монолитно.

    «Урал»

    Турнирное положение: Уральцы сражаются за прямое повышение в классе. При этом по итогам первых 11 туров первенства команда находится на 2 месте.

    Причем «Урал» прилично действует в плане реализации. В 11 матчах команда наколотила 17 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. Уральцы сумели переиграть крепкий «СКА-Хабаровск» (1:0).

    До того команда нанесла поражение КАМАЗу (2:0). А вот поединок с тульским «Арсеналом» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Урал» выиграл 3 раза. В этих матчах игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «Урал» выглядит достаточно уверенно. При этом оборона дала результативный сбой в 8 раз в 11 матчах первенства.

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    Зато «Урал» выиграл в 2 своих последних поединках. Причем в них команда Евгения Аверьянова сохранила свои ворота в неприкосновенности.

    Отставание от лидера первого дивизиона составляет всего два зачетных балла. Вот только забивного форварда у «Урала» все еще нет.

    И уж точно «Урал» будет действовать максимально активно. Команда Аверьянова явно намерена сохранить место в дуэте лидеров.

    Статистика для ставок

    • «Урал» победил в 2 своих последних матчах

    • «Енисей» в среднем пропускает чаще гола за матч

    • Красноярцы не побеждают уже в 3 матчах кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 4.22.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.12 и 1.69.

    Прогноз: Уральцы настроены побороться за первое место в лучшей лиге мира.

    Подопечные Аверьянова потенциально способны прибавить, и явно начнут встречу максимально активно.

    Ставка: Победа «Урала» в 1 тайме за 2.44.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.12

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    «Енисей» — «Урал»: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 29.09.2024. Прогнозы на футбол. «Урал» быстро вскроет оборону красноярцев
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