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    Поднимется ли «Нант» в зону Лиги чемпионов?

    «Нант» — «Сент-Этьен». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига 1, 29 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нант» — «Сент-Этьен»
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    Жан-Филипп Гбамен («Нант»)
    29 сентября в 6-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Нант» и «Сент-Этьен». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нант» — «Сент-Этьен», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 29 Сентября 2024 года

    Нант

  • Франция. Лига 1
    •  Нант 18:00 Сент-Этьен

    Сент-Этьен

  • Франция. Лига 1
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    «Нант»

    Турнирное положение: «Нант» по итогам пяти туров французской Лиги 1 находится в зоне Лиги Европы — на пятой позиции.

    «Нант» набрал восемь очков и отстает на один балл от зоны Лиги чемпионов. Отрыв от зоны Лиги конференций составляет один балл.

    Нант — Сент-Этьен: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках Лиги 1 «Канарейки» на чужом поле разошлись миром с «Анже» (1:1).

    Этот результат оформил безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на внутреннее французское первенство.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Гирасси, Сантонз, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах «Нант» выиграл лишь дважды при четырех ничьих и одном поражении.

    Налицо — не лучшая форма клуба, тем не менее, с учетом разницы в классе, а также фактора своего поля, у него неплохие шансы на успех.

    Мозес Симон — лучший бомбардир команды в новом сезоне Лиги 1 с двумя голами.

    «Сент-Этьен»

    Турнирное положение: «Сент-Этьен» после пяти стартовых туров национального чемпионата Франции пребывает в зоне вылета.

    Команда с тремя очками занимает предпоследнюю, 17-ю строчку, а также отстает на один балл от безопасной 15-й позиции и от зоны плей-офф за выживание — 16-го места.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура французского первенства клуб на чужом поле был просто уничтожен «Ниццой» (0:8).

    Эта неудача стала для коллектива пятой в шести последних поединках, пять из которых пришлись на чемпионат Франции, а один был товарищеским.

    Не сыграют: травмированы — Монкондюи, Ваджи, Бриансон, Масон, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках (пяти официальных и одном контрольном) «Сент-Этьен» выиграл лишь раз при пяти поражениях.

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    Это говорит о плохой форме коллектива, которая не позволяет ему рассчитывать не только на победу, но и даже на ничью, особенно есть учесть уровень соперника и фактор чужого поля.

    Четыре гола команды в новом сезоне Лиги 1 забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Нанта» забивали обе команды

    • в пяти из семи последних матчей «Нанта» забивали меньше 2,5 голов

    • в шести последних матчах «Сент-Этьена» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нант» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.77. Ничья — в 3.75, победа «Сент-Этьена» — в 4.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.82.

    Прогноз: в шести последних матчах гостей забивала только одна команда. При этом в четырех последних выездных поединках они проиграли «всухую».

    И хотя в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника, малая результативность аутсайдера дуэли должна стать здесь решающим фактором.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и при этом будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в их пяти из семи последних матчей.

    Ставка: «Нант» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.12

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