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    «Ордабасы» начнут без увертюр

    Ордабасы — Туран: прогноз и ставка (коэффициент 2.35) на футбол. 27/09/2024 в 17:00

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    Прогноз и ставки на «Ордабасы» — «Туран»
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    «Ордабасы»
    27 сентября в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Ордабасы» и «Туран». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ордабасы» — «Туран», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 27 Сентября 2024 года

    Ордабасы

  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Ордабасы 17:00 Туран

    Туран

  • Туркестан
    •

    «Ордабасы»

    Турнирное положение: Клуб з Шымкента ставит перед собой весьма высокие задачи. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ордабасы» достаточно неплохо выглядит в атаке. В 18 матчах чемпионата команда отличилась 29 результативными выстрелами.

    Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась баллами. «Ордабасы» уступил «Астане» (2:4).

    При этом чуть ранее команда нанесла поражение «Атырау» (1:0). А вот «Кайсару» клуб из Шымкента уступил (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ордабасы» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ордабасы» намерен побороться за медали чемпионата. При этом потенциально команда способна подняться даже на 2 строчку.

    Матчи против «Турана» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Ордабасы» по разу выиграл и уступил.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут максимально активны в атаке. В случае виктории в этой встрече команда поднимется в медальную зону.

    «Туран»

    Турнирное положение: Эта команда проводит откровенно слабый сезон. Нынче она находится на 11 месте турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Туран» в 17 матчах чемпионата набрал всего 19 очков. Да и забила команда всего 14 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Туран» сумел одолеть «Кызылжар» (1:0).

    А вот несколько раньше команда переиграла карагандинский «Шахтер» (2:1). Правда, до того случился паритет в матче с «Жетысу» (0:0).

    В 5 своих последних матчах «Туран» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 4 мяча при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Туран» чередует откровенно слабые поединки с достаточно качественными. Да и две последних виктории явно прибавили настроения.

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    При этом «Туран» в среднем пропускает больше гола за матч. Правда, отрыв от зоны вылета составляет аж 10 очков.

    Вот только «Ордабасы» команда не может обыграть уже 2 года. Да и проблемы в плане реализации никуда не делись.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Свои шансы они поищут на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Ордабасы» в среднем пропускает аккурат гол за матч

    • «Туран» выиграл в 2 своих последних матчах

    • «Туран» в среднем забивает меньше гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.93 и 1.78.

    Прогноз: «Ордабасы» явно намерен подняться на пьедестал, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Шымкентцы постараются максимально воспользоваться фактором своего поля, и уж точно начнут матч в агрессивных атаках.

    Ставка: Победа «Ордабасы» в 1 тайме за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.25

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