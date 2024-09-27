Ордабасы
Туран
«Ордабасы»
Турнирное положение: Клуб з Шымкента ставит перед собой весьма высокие задачи. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Ордабасы» достаточно неплохо выглядит в атаке. В 18 матчах чемпионата команда отличилась 29 результативными выстрелами.
Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась баллами. «Ордабасы» уступил «Астане» (2:4).
При этом чуть ранее команда нанесла поражение «Атырау» (1:0). А вот «Кайсару» клуб из Шымкента уступил (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ордабасы» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ордабасы» намерен побороться за медали чемпионата. При этом потенциально команда способна подняться даже на 2 строчку.
Матчи против «Турана» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Ордабасы» по разу выиграл и уступил.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут максимально активны в атаке. В случае виктории в этой встрече команда поднимется в медальную зону.
«Туран»
Турнирное положение: Эта команда проводит откровенно слабый сезон. Нынче она находится на 11 месте турнирной таблицы чемпионата.
Причем «Туран» в 17 матчах чемпионата набрал всего 19 очков. Да и забила команда всего 14 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Туран» сумел одолеть «Кызылжар» (1:0).
А вот несколько раньше команда переиграла карагандинский «Шахтер» (2:1). Правда, до того случился паритет в матче с «Жетысу» (0:0).
В 5 своих последних матчах «Туран» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 4 мяча при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Туран» чередует откровенно слабые поединки с достаточно качественными. Да и две последних виктории явно прибавили настроения.
При этом «Туран» в среднем пропускает больше гола за матч. Правда, отрыв от зоны вылета составляет аж 10 очков.
Вот только «Ордабасы» команда не может обыграть уже 2 года. Да и проблемы в плане реализации никуда не делись.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Свои шансы они поищут на контратаках.
Статистика для ставок
- «Ордабасы» в среднем пропускает аккурат гол за матч
- «Туран» выиграл в 2 своих последних матчах
- «Туран» в среднем забивает меньше гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.93 и 1.78.
- 1.99Тоттенхэм — Карабах: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.35Спартак Кострома — Енисей: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.95Сельта — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Ордабасы» явно намерен подняться на пьедестал, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Шымкентцы постараются максимально воспользоваться фактором своего поля, и уж точно начнут матч в агрессивных атаках.
Ставка: Победа «Ордабасы» в 1 тайме за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.25