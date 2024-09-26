Брага
Маккаби Т-А
«Брага»
Турнирное положение: «Брага» в новом сезоне ставит задачу побороться за попадание в Лигу чемпионов. Нынче команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы Примейра-Лиги.
При этом «Брага» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 4 раз в 6 поединках португальского чемпионата.
Последние матчи: «Брага» в минувшем туре добыла три очка. Команда разгромила «Насьонал» (3:0).
При этом «Брага» до того уступила «Витории Гимарайнш» (0:2). А вот встреча с «Жил Висенте» завершилась паритетом (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 8 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Брума, Робсон Бамбу — травмированы.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: португальцы намерены продуктивно стартовать в Лиге Европы. Да и последняя яркая победа безусловно прибавила настроения.
При этом «Брага» крайне нестабильна. Да и поединки с крепкими оппонентами даются команде весьма непросто.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и многолетний лидер команды Рикарду Орта на месте!
«Маккаби» Тель-Авив
Турнирное положение: «Маккаби» Тель-Авив нынешний сезон проводит весьма продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 1 позиции.
Причем «Маккаби» Тель-Авив в среднем забивает 2 гола за матч. В 4 поединках чемпионата Израиля команда настреляла 8 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя зачетными баллами. «Ашдод» был бит со счетом 2:0.
При этом до того команда нанесла поражение «Хапоэлю» Иерусалим (2:1). А вот чуть ранее был обыгран «Хапоэль» Беэр-Шева (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Маккаби» Тель-Авив добыл победы. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при всего 2 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: израильтяне прекрасно обороняются. Да и в атаке симпатичная команда способна поднатореть.
Серия из 9 побед подряд явно прибавляет задора. Да и оппонент нынче не выглядит столь монолитно.
В кадровом плане «Маккаби» Тель-Авив выглядит достаточно скромно. При этом лазарет израильтян нынче пустует.
Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть заветные очки. Отсиживаться лишь в обороне они точно не собираются.
Статистика для ставок
- «Маккаби» Тель-Авив выиграл в 9 своих последних матчах
- «Брага» в среднем забивает чуть больше гола за матч
- Обе команды пропускают в среднем реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брага» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.
- 2.35Манчестер Юнайтед — Твенте: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.78Арсенал — Болтон: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: «Брага» явно способна прибавить, да и в родных стенах явно будет действовать первым номером.
Номинальные хозяева опытнее соперника, и наверняка начнут встречу максимально агрессивно.
Ставка: Победа «Браги» в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.20