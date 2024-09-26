26 сентября в 1-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Брага» и «Маккаби» Тель-Авив. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брага» — «Маккаби» Тель-Авив, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брага»

Турнирное положение: «Брага» в новом сезоне ставит задачу побороться за попадание в Лигу чемпионов. Нынче команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы Примейра-Лиги.

При этом «Брага» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 4 раз в 6 поединках португальского чемпионата.

Последние матчи: «Брага» в минувшем туре добыла три очка. Команда разгромила «Насьонал» (3:0).

При этом «Брага» до того уступила «Витории Гимарайнш» (0:2). А вот встреча с «Жил Висенте» завершилась паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 8 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Брума, Робсон Бамбу — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: португальцы намерены продуктивно стартовать в Лиге Европы. Да и последняя яркая победа безусловно прибавила настроения.

При этом «Брага» крайне нестабильна. Да и поединки с крепкими оппонентами даются команде весьма непросто.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и многолетний лидер команды Рикарду Орта на месте!

«Маккаби» Тель-Авив

Турнирное положение: «Маккаби» Тель-Авив нынешний сезон проводит весьма продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 1 позиции.

Причем «Маккаби» Тель-Авив в среднем забивает 2 гола за матч. В 4 поединках чемпионата Израиля команда настреляла 8 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя зачетными баллами. «Ашдод» был бит со счетом 2:0.

При этом до того команда нанесла поражение «Хапоэлю» Иерусалим (2:1). А вот чуть ранее был обыгран «Хапоэль» Беэр-Шева (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Маккаби» Тель-Авив добыл победы. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при всего 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: израильтяне прекрасно обороняются. Да и в атаке симпатичная команда способна поднатореть.

Серия из 9 побед подряд явно прибавляет задора. Да и оппонент нынче не выглядит столь монолитно.

В кадровом плане «Маккаби» Тель-Авив выглядит достаточно скромно. При этом лазарет израильтян нынче пустует.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть заветные очки. Отсиживаться лишь в обороне они точно не собираются.

Статистика для ставок

«Маккаби» Тель-Авив выиграл в 9 своих последних матчах

«Брага» в среднем забивает чуть больше гола за матч

Обе команды пропускают в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брага» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Брага» явно способна прибавить, да и в родных стенах явно будет действовать первым номером.

Номинальные хозяева опытнее соперника, и наверняка начнут встречу максимально агрессивно.

Ставка: Победа «Браги» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.20