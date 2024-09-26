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    «Брага» будет торопиться!

    «Брага» — «Маккаби» Тель-Авив. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига Европы, 26 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Брага» — «Маккаби» Тель-Авив
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    Рикарду Орта
    26 сентября в 1-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Брага» и «Маккаби» Тель-Авив. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брага» — «Маккаби» Тель-Авив, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 26 Сентября 2024 года

    Брага

  • Брага
    •  Брага 22:00 Маккаби Т-А

    Маккаби Т-А

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    «Брага»

    Турнирное положение: «Брага» в новом сезоне ставит задачу побороться за попадание в Лигу чемпионов. Нынче команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы Примейра-Лиги.

    При этом «Брага» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 4 раз в 6 поединках португальского чемпионата.

    Последние матчи: «Брага» в минувшем туре добыла три очка. Команда разгромила «Насьонал» (3:0).

    При этом «Брага» до того уступила «Витории Гимарайнш» (0:2). А вот встреча с «Жил Висенте» завершилась паритетом (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 8 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Брума, Робсон Бамбу — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: португальцы намерены продуктивно стартовать в Лиге Европы. Да и последняя яркая победа безусловно прибавила настроения.

    При этом «Брага» крайне нестабильна. Да и поединки с крепкими оппонентами даются команде весьма непросто.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и многолетний лидер команды Рикарду Орта на месте!

    «Маккаби» Тель-Авив

    Турнирное положение: «Маккаби» Тель-Авив нынешний сезон проводит весьма продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 1 позиции.

    Причем «Маккаби» Тель-Авив в среднем забивает 2 гола за матч. В 4 поединках чемпионата Израиля команда настреляла 8 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя зачетными баллами. «Ашдод» был бит со счетом 2:0.

    При этом до того команда нанесла поражение «Хапоэлю» Иерусалим (2:1). А вот чуть ранее был обыгран «Хапоэль» Беэр-Шева (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Маккаби» Тель-Авив добыл победы. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при всего 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: израильтяне прекрасно обороняются. Да и в атаке симпатичная команда способна поднатореть.

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    Серия из 9 побед подряд явно прибавляет задора. Да и оппонент нынче не выглядит столь монолитно.

    В кадровом плане «Маккаби» Тель-Авив выглядит достаточно скромно. При этом лазарет израильтян нынче пустует.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть заветные очки. Отсиживаться лишь в обороне они точно не собираются.

    Статистика для ставок

    • «Маккаби» Тель-Авив выиграл в 9 своих последних матчах

    • «Брага» в среднем забивает чуть больше гола за матч

    • Обе команды пропускают в среднем реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брага» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: «Брага» явно способна прибавить, да и в родных стенах явно будет действовать первым номером.

    Номинальные хозяева опытнее соперника, и наверняка начнут встречу максимально агрессивно.

    Ставка: Победа «Браги» в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.20

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