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    «Бешикташ» продлит свою серию без поражений?

    «Аякс» — «Бешикташ». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол 26 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Бешикташ»
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    «Бешикташ»
    Амстердамский «Аякс» на своем поле примет турецкий «Бешикташ» в первом туре основного этапа Лиги Европы. Поединок, который состоится 26 сентября, начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Аякс» — «Бешикташ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 26 Сентября 2024 года

    Аякс

  • Амстердам
    •  Аякс 22:00 Бешикташ

    Бешикташ

  • Стамбул
    •

    «Аякс»

    Турнирное положение: Амстердамский клуб прошлый сезон провел неудачно и финишировал аж пятым в чемпионате Нидерландов, получив билет лишь в квалификацию ЛЕ.

    И в этом турнире «Аякс» до основной стадии преодолел три раунда отбора, поочередно выбив сербскую «Войводину», греческий «Панатинаикос» и польскую «Ягеллонию».

    Аякс — Бешикташ: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Перед этим матчем «божьи сыновья» расписали гостевую мировую 1:1 с «Гоу Эхед Иглс» в чемпионате Нидерландов, где они после четырех сыгранных матчей идут в середине таблицы. Отметим, что данным результатом они продлили свою беспроигрышную серию до четырех встреч, где трижды победили.

    Не сыграют: Стивен Бергейс из-за травмы не поможет своей команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В текущем сезоне «Аякс» провел только десять матчей в различных турнирах, шесть из которых пришлись на квалификацию ЛЕ.

    В этих поединках клуб из Амстердама потерпел два поражения, раз сыграл вничью и отпраздновал семь викторий, и большинство из них с разницей в два и более мячей. И только в одном матче за все это время он не смог забить.

    «Бешикташ»

    Турнирное положение: Клуб из Стамбула в прошлом розыгрыше турецкой Суперлиги финишировал лишь шестым, но смог выиграть национальный кубок, благодаря чему и получил билет в ЛЕ.

    И, в отличие от своего предстоящего противника, «Бешикташ» преодолел только один этап отбора, переиграв швейцарский «Лугано» — 5:1 и 3:3.

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    • Последние матчи: В преддверии этой встречи «черные орлы» на своем поле обыграли «Эюпспор» со счетом 2:1 в рамках чемпионата Турции, где они после пяти туров идут среди лидеров. До этого они расписали гостевую мировую с «Трабзонспором» 1:1 и в домашней игре одолели «Сивасспор» 2:0.

    Не сыграют: Неджип Уйсал и Эрсин Дестаноглу пребывают в лазарете.

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    Состояние команды: Стоит отметить, что в новом сезоне «Бешикташ» еще не знал горечи поражений. В восьми поединках текущего сезона стамбульцы два матча свели мировыми исходами и добились шести викторий и пять из них с разницей в два и более мячей.

    И в каждой игре нового сезона команда неизменно забивала. А еще с учетом прошлого сезона ее голевая серия состоит из 15 матчей.

    Статистика для ставок

    • В 2021 году в рамках группы ЛЧ «Аякс» дважды обыграл «Бешикташ» — 2:0 и 2:1

    • «Аякс» выиграл три из четырех предыдущих поединков при одной ничьей

    • «Бешикташ» еще не проигрывал в новом сезоне

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аякса» — 1.98, победа «Бешикташа» — 4.14, ничья — 3.73.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.77 и 2.16 соответственно.

    Прогноз: В первую очередь от столь результативных команд стоит ждать верхового исхода и обоюдного обмена забитыми мячами.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 2.06.

    Прогноз: А вторым вариантом здесь будет непроигрыш «Бешикташа», который в новом сезоне демонстрирует отменный уровень и еще никому не уступал.

    Ставка: Х2 за 1.90.

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    «Аякс» — «Бешикташ»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 26.09.2024. Прогнозы на футбол. «Бешикташ» продлит свою серию без поражений?
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