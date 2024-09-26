Аякс
Бешикташ
«Аякс»
Турнирное положение: Амстердамский клуб прошлый сезон провел неудачно и финишировал аж пятым в чемпионате Нидерландов, получив билет лишь в квалификацию ЛЕ.
И в этом турнире «Аякс» до основной стадии преодолел три раунда отбора, поочередно выбив сербскую «Войводину», греческий «Панатинаикос» и польскую «Ягеллонию».
Аякс — Бешикташ: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Перед этим матчем «божьи сыновья» расписали гостевую мировую 1:1 с «Гоу Эхед Иглс» в чемпионате Нидерландов, где они после четырех сыгранных матчей идут в середине таблицы. Отметим, что данным результатом они продлили свою беспроигрышную серию до четырех встреч, где трижды победили.
Не сыграют: Стивен Бергейс из-за травмы не поможет своей команде.
Состояние команды: В текущем сезоне «Аякс» провел только десять матчей в различных турнирах, шесть из которых пришлись на квалификацию ЛЕ.
В этих поединках клуб из Амстердама потерпел два поражения, раз сыграл вничью и отпраздновал семь викторий, и большинство из них с разницей в два и более мячей. И только в одном матче за все это время он не смог забить.
«Бешикташ»
Турнирное положение: Клуб из Стамбула в прошлом розыгрыше турецкой Суперлиги финишировал лишь шестым, но смог выиграть национальный кубок, благодаря чему и получил билет в ЛЕ.
И, в отличие от своего предстоящего противника, «Бешикташ» преодолел только один этап отбора, переиграв швейцарский «Лугано» — 5:1 и 3:3.
Последние матчи: В преддверии этой встречи «черные орлы» на своем поле обыграли «Эюпспор» со счетом 2:1 в рамках чемпионата Турции, где они после пяти туров идут среди лидеров. До этого они расписали гостевую мировую с «Трабзонспором» 1:1 и в домашней игре одолели «Сивасспор» 2:0.
Не сыграют: Неджип Уйсал и Эрсин Дестаноглу пребывают в лазарете.
Состояние команды: Стоит отметить, что в новом сезоне «Бешикташ» еще не знал горечи поражений. В восьми поединках текущего сезона стамбульцы два матча свели мировыми исходами и добились шести викторий и пять из них с разницей в два и более мячей.
И в каждой игре нового сезона команда неизменно забивала. А еще с учетом прошлого сезона ее голевая серия состоит из 15 матчей.
Статистика для ставок
- В 2021 году в рамках группы ЛЧ «Аякс» дважды обыграл «Бешикташ» — 2:0 и 2:1
- «Аякс» выиграл три из четырех предыдущих поединков при одной ничьей
- «Бешикташ» еще не проигрывал в новом сезоне
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аякса» — 1.98, победа «Бешикташа» — 4.14, ничья — 3.73.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.77 и 2.16 соответственно.
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Прогноз: В первую очередь от столь результативных команд стоит ждать верхового исхода и обоюдного обмена забитыми мячами.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 2.06.
Прогноз: А вторым вариантом здесь будет непроигрыш «Бешикташа», который в новом сезоне демонстрирует отменный уровень и еще никому не уступал.
Ставка: Х2 за 1.90.