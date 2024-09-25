Волгарь
Уфа
«Волгарь»
Турнирное положение: Астраханцы намерены сходу вернуться в первый дивизион. После 10 туров команда занимает 5 место в золотой группе второй лиги.
При этом «Волгарь» в 10 поединках сумело отличиться всего 12 точными выстрелами. А вот пропускает команда в среднем менее гола за матч — 8 мячей.
Волгарь — Уфа: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда потеряла два очка. «Волгарь» не сумел одолеть курский «Авангард» (2:2).
До того команда дома не смогла переиграть костромской «Спартак» (0:0). Да и ничью с «Велесом» (1:1) в актив явно не запишешь.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Волгарь» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: астраханцы явно способны выгодно проявить себя на фоне представителя первой лиги. Да и не проигрывает «Волгарь» уже в 8 матчах кряду.
Вот только ничейный сериал команды уж слишком затянулся. Хотя в кадровом плане «Волгарь» выглядит достаточно прилично.
Нет сомнений, что астраханцы постараются воспользоваться фактором своего поля. «Волгарь» нынче выглядит достаточно монолитно.
«Уфа»
Турнирное положение: Уфимцы сражаются за выживание в первом дивизионе. При этом по итогам первых 11 туров команда находится на 17 месте.
Причем «Уфа» слабо действует в плане реализации. В 11 матчах команда забила лишь 10 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела досадную коллизию. Уфимцы дома минимально уступили «Чайке».
До того команда нанесла поражение «Родине» (2:0). А вот встреча с «Шинником» завершилась для уфимцев поражением (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Уфа» победила 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: уфимцы не блещут стабильностью результатов. При этом оборона дала результативный сбой 15 раз в 11 матчах первенства.
При этом «Уфа» может в определенной степени пожертвовать Кубком. Приоритетом уфимцев является улучшение результатов в первом дивизионе.
Отставание от спасительной 15 позиции составляет 2 очка. Да и вообще, победы уфимцам даются уж слишком натужно.
Малой кровью астраханцев явно не взять. Да и ресурсов у уфимского клуба не так много, плюс состав по именам выглядит не столь грозно.
Статистика для ставок
- «Уфа» в среднем забивает менее гола за матч
- «Волгарь» в среднем пропускает реже гола за матч
- Астраханцы не проигрывали в 8 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Волгарь» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.26, а победа оппонента — в скромные 2.94.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.04 и 1.73.
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Прогноз: Астраханцы в последних матчах выглядели довольно выгодно, и явно максимально настроятся на поединок с полпредом первой лиги.
Номинальные гости нестабильны, плюс вполне могут выставить не самый оптимальный состав.
Ставка: Победа «Волгаря» за 2.32.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.04