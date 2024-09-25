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    «Волгарь» одолеет уфимцев

    «Волгарь» — «Уфа». Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, Кубок России, 25 сентября 2024 года

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    «Волгарь»
    25 сентября в 1/4 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Волгарь» и «Уфа». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Волгарь» — «Уфа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 25 Сентября 2024 года

    Волгарь

  • Россия. Кубок
    •  Волгарь 18:00 Уфа

    Уфа

  • Уфа
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    «Волгарь»

    Турнирное положение: Астраханцы намерены сходу вернуться в первый дивизион. После 10 туров команда занимает 5 место в золотой группе второй лиги.

    При этом «Волгарь» в 10 поединках сумело отличиться всего 12 точными выстрелами. А вот пропускает команда в среднем менее гола за матч — 8 мячей.

    Волгарь — Уфа: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда потеряла два очка. «Волгарь» не сумел одолеть курский «Авангард» (2:2).

    До того команда дома не смогла переиграть костромской «Спартак» (0:0). Да и ничью с «Велесом» (1:1) в актив явно не запишешь.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Волгарь» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: астраханцы явно способны выгодно проявить себя на фоне представителя первой лиги. Да и не проигрывает «Волгарь» уже в 8 матчах кряду.

    Вот только ничейный сериал команды уж слишком затянулся. Хотя в кадровом плане «Волгарь» выглядит достаточно прилично.

    Нет сомнений, что астраханцы постараются воспользоваться фактором своего поля. «Волгарь» нынче выглядит достаточно монолитно.

    «Уфа»

    Турнирное положение: Уфимцы сражаются за выживание в первом дивизионе. При этом по итогам первых 11 туров команда находится на 17 месте.

    Причем «Уфа» слабо действует в плане реализации. В 11 матчах команда забила лишь 10 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела досадную коллизию. Уфимцы дома минимально уступили «Чайке».

    До того команда нанесла поражение «Родине» (2:0). А вот встреча с «Шинником» завершилась для уфимцев поражением (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Уфа» победила 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: уфимцы не блещут стабильностью результатов. При этом оборона дала результативный сбой 15 раз в 11 матчах первенства.

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    При этом «Уфа» может в определенной степени пожертвовать Кубком. Приоритетом уфимцев является улучшение результатов в первом дивизионе.

    Отставание от спасительной 15 позиции составляет 2 очка. Да и вообще, победы уфимцам даются уж слишком натужно.

    Малой кровью астраханцев явно не взять. Да и ресурсов у уфимского клуба не так много, плюс состав по именам выглядит не столь грозно.

    Статистика для ставок

    • «Уфа» в среднем забивает менее гола за матч

    • «Волгарь» в среднем пропускает реже гола за матч

    • Астраханцы не проигрывали в 8 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Волгарь» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.26, а победа оппонента — в скромные 2.94.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.04 и 1.73.

    Прогноз: Астраханцы в последних матчах выглядели довольно выгодно, и явно максимально настроятся на поединок с полпредом первой лиги.

    Номинальные гости нестабильны, плюс вполне могут выставить не самый оптимальный состав.

    Ставка: Победа «Волгаря» за 2.32.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.04

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    «Волгарь» — «Уфа»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 25.09.2024. Прогнозы на футбол. «Волгарь» одолеет уфимцев
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