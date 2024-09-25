25 сентября в 1/4 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Волгарь» и «Уфа». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Волгарь» — «Уфа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Волгарь»

Турнирное положение: Астраханцы намерены сходу вернуться в первый дивизион. После 10 туров команда занимает 5 место в золотой группе второй лиги.

При этом «Волгарь» в 10 поединках сумело отличиться всего 12 точными выстрелами. А вот пропускает команда в среднем менее гола за матч — 8 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда потеряла два очка. «Волгарь» не сумел одолеть курский «Авангард» (2:2).

До того команда дома не смогла переиграть костромской «Спартак» (0:0). Да и ничью с «Велесом» (1:1) в актив явно не запишешь.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Волгарь» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: астраханцы явно способны выгодно проявить себя на фоне представителя первой лиги. Да и не проигрывает «Волгарь» уже в 8 матчах кряду.

Вот только ничейный сериал команды уж слишком затянулся. Хотя в кадровом плане «Волгарь» выглядит достаточно прилично.

Нет сомнений, что астраханцы постараются воспользоваться фактором своего поля. «Волгарь» нынче выглядит достаточно монолитно.

«Уфа»

Турнирное положение: Уфимцы сражаются за выживание в первом дивизионе. При этом по итогам первых 11 туров команда находится на 17 месте.

Причем «Уфа» слабо действует в плане реализации. В 11 матчах команда забила лишь 10 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела досадную коллизию. Уфимцы дома минимально уступили «Чайке».

До того команда нанесла поражение «Родине» (2:0). А вот встреча с «Шинником» завершилась для уфимцев поражением (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Уфа» победила 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: уфимцы не блещут стабильностью результатов. При этом оборона дала результативный сбой 15 раз в 11 матчах первенства.

При этом «Уфа» может в определенной степени пожертвовать Кубком. Приоритетом уфимцев является улучшение результатов в первом дивизионе.

Отставание от спасительной 15 позиции составляет 2 очка. Да и вообще, победы уфимцам даются уж слишком натужно.

Малой кровью астраханцев явно не взять. Да и ресурсов у уфимского клуба не так много, плюс состав по именам выглядит не столь грозно.

Статистика для ставок

«Уфа» в среднем забивает менее гола за матч

«Волгарь» в среднем пропускает реже гола за матч

Астраханцы не проигрывали в 8 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Волгарь» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.26, а победа оппонента — в скромные 2.94.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.04 и 1.73.

Прогноз: Астраханцы в последних матчах выглядели довольно выгодно, и явно максимально настроятся на поединок с полпредом первой лиги.

Номинальные гости нестабильны, плюс вполне могут выставить не самый оптимальный состав.

Ставка: Победа «Волгаря» за 2.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.04