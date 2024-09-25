ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бенуа Сен-ДениСен-Дени подерется с Мойкано, Имавов против Аллена. Анонс карда UFC Paris Карлос АлькарасЕвропейцы выиграли Кубок Лейвера, Касаткина пятый раз в сезоне дошла до финала, а Хачанов снова разочаровал Миралем ПьяничТрансферный дайджест. 17 — 23 сентября
    Все новости спорта

    Прервется ли победная серия «Славии» в Болгарии?

    «Лудогорец» — «Славия» Прага. Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Лига Европы, 25 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Лудогорец Прогнозы на Славия Прага Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Лудогорец» — «Славия» Прага
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Малик Диуф
    25 сентября в 1-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Лудогорец» и «Славия» Прага. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лудогорец» — «Славия» Прага, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 25 Сентября 2024 года

    Лудогорец

  • Лига Европы. Этап лиги
    •  Лудогорец 22:00 Славия П

    Славия П

  • Прага
    •

    «Лудогорец»

    Турнирное положение: «Лудогорец» начал еврокубковый сезон с выступлений в Лиге чемпионов, где прошел первый и второй раунд квалификации, но вылетел в третьем.

    Команда в итоге оказалась в Лиге Европы, в раунде плей-офф которой она прошла молдавский «Петрокуб», обыграв его с общим счетом 6:1.

    Лудогорец — Славия П: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках девятого тура чемпионата Болгарии «Лудогорец» на своем поле обыграл «Локомотив» София (2:0).

    В своем национальном первенстве коллектив по итогам восьми поединков занимает первую позицию, опережая «Левски» София лишь по дополнительным показателям, но сыграл на матч меньше.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми предыдущих матчах в разных турнирах «Лудогорец» выиграл семь раз и ни разу не проиграл.

    С такой формой коллектив имеет высокие шансы если не выиграть, то как минимум не проиграть, особенно если учесть фактор своего поля.

    Динис Алмейда — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с двумя голами.

    «Славия» Прага

    Турнирное положение: «Славия» Прага начала еврокубковый сезон с выступлений в Лиге чемпионов, где прошла третий раунд квалификации.

    Команда прекратила борьбу в главном турнире континентального первенство после поражения от французского «Лилля» с общим счетом 2:3.

  • Трансферный дайджест. 17 — 23 сентября
  • Пьянич перейдет в ЦСКА, «Реал» не оставил попыток подписать Дэвиса, Гринвуд привлек внимание топ-клубов
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках чешского первенства пражане на своем поле разгромили «Виктория» Пльзень со счетом 3:0.

    В своем национальном первенстве коллектив по итогам восьми поединков занимает первую позицию, опережая принципиальных соперников и земляков из «Спарты» по дополнительным показателям.

    Не сыграют: травмированы — Шранц, Масопуст, Ворлицкий, Фила, Станек, Вичек, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Славия» Прага одержала четыре победы.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Малик Диуф — лучший бомбардир команды в чешской лиге нового сезона с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Лудогорца» хотя бы одна команда не забивала

    • в семи из восьми последних матчей «Лудогорец» выиграл

    • в четырех последних матчах «Славия» выиграла.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Славия» Прага — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.60, победа «Лудогорца» — в 3.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.03 и 1.80.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев хотя бы одна команда не забивала. Так было и в четырех их последних домашних поединках.

    Между тем, в четырех из пяти последних матчей гостей забивал только один из соперников.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь они превосходят соперника классом, а также были сильнее своих соперников в последних четырех матчах.

    Ставка: «Славия» Прага победит за 2.10

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Волга Ульяновск — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кальяри — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Куньлунь — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Севилья — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Валенсия — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Челси — Барроу
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.99
  • Прогноз на матч Уимблдон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Уолсолл — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Уиком — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Торино — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.15
  • Экспресс дня 24 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лудогорец» — «Славия» Прага: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 25.09.2024. Прогнозы на футбол. Прервется ли победная серия «Славии» в Болгарии?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры