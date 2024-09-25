Лудогорец
Славия П
«Лудогорец»
Турнирное положение: «Лудогорец» начал еврокубковый сезон с выступлений в Лиге чемпионов, где прошел первый и второй раунд квалификации, но вылетел в третьем.
Команда в итоге оказалась в Лиге Европы, в раунде плей-офф которой она прошла молдавский «Петрокуб», обыграв его с общим счетом 6:1.
Лудогорец — Славия П: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках девятого тура чемпионата Болгарии «Лудогорец» на своем поле обыграл «Локомотив» София (2:0).
В своем национальном первенстве коллектив по итогам восьми поединков занимает первую позицию, опережая «Левски» София лишь по дополнительным показателям, но сыграл на матч меньше.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми предыдущих матчах в разных турнирах «Лудогорец» выиграл семь раз и ни разу не проиграл.
С такой формой коллектив имеет высокие шансы если не выиграть, то как минимум не проиграть, особенно если учесть фактор своего поля.
Динис Алмейда — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с двумя голами.
«Славия» Прага
Турнирное положение: «Славия» Прага начала еврокубковый сезон с выступлений в Лиге чемпионов, где прошла третий раунд квалификации.
Команда прекратила борьбу в главном турнире континентального первенство после поражения от французского «Лилля» с общим счетом 2:3.
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках чешского первенства пражане на своем поле разгромили «Виктория» Пльзень со счетом 3:0.
В своем национальном первенстве коллектив по итогам восьми поединков занимает первую позицию, опережая принципиальных соперников и земляков из «Спарты» по дополнительным показателям.
Не сыграют: травмированы — Шранц, Масопуст, Ворлицкий, Фила, Станек, Вичек, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Славия» Прага одержала четыре победы.
Малик Диуф — лучший бомбардир команды в чешской лиге нового сезона с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Лудогорца» хотя бы одна команда не забивала
- в семи из восьми последних матчей «Лудогорец» выиграл
- в четырех последних матчах «Славия» выиграла.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Славия» Прага — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.60, победа «Лудогорца» — в 3.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.03 и 1.80.
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Прогноз: в четырех последних матчах хозяев хотя бы одна команда не забивала. Так было и в четырех их последних домашних поединках.
Между тем, в четырех из пяти последних матчей гостей забивал только один из соперников.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь они превосходят соперника классом, а также были сильнее своих соперников в последних четырех матчах.
Ставка: «Славия» Прага победит за 2.10