25 сентября в 1/16 финала Кубка английской лиги по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Вест Хэм». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Вест Хэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: Мерсисайдцы привычно ставят перед собой максимальные задачи. Ныне «Ливерпуль» находится на 2 строчке турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Ливерпуль» достаточно неплохо выглядит в атаке. В 5 матчах чемпионата команда отличилась 10 результативными ударами.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла победу. «Ливерпуль» не оставил шансов «Борнмуту» (3:0).

При этом чуть ранее команда удачно стартовала в Лиге чемпионов. Мерсисайдцы уверенно расправились с «Миланом» (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ливерпуль» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Команда Арне Слота намерен побороться за победы на нескольких фронтах. Да и настрой на Кубок лиги у мерсисайдцев традиционно серьезный.

Матчи против «Вест Хэма» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Ливерпуль» выиграл 4 раза при одной ничьей.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут максимально активны в атаке. Да и оборона команды выглядит словно бетон.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: Эта команда старт нынешнего чемпионата провела весьма бледно. Нынче она находится на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Вест Хэм» в 5 матчах чемпионата набрал всего 4 очка. Да и забила команда всего 5 мячей при 9 пропущенных.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова уступила. «Вест Хэм» был бит набирающим ход «Челси» (0:3).

А вот несколько ранее команда подписала мировую с «Фулхэмом» (1:1). Да и в матче с «Манчестер Сити» случилась коллизия (1:3).

В 5 своих последних матчах «Вест Хэм» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 5 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Молотобойцы» чередуют откровенно слабые поединки с более-менее приличными. Да и дать бой одному действующему чемпиону Англии команда явно постарается.

При этом «Вест Хэм» в среднем пропускает фактически 2 гола за матч. При этом отрыв от опасной зоны составляет лишь 3 очка.

Вот только «Ливерпуль» команда не может обыграть уже 3 года. Да и проблемы с реализацией никуда не подевались.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Свои шансы лондонцы постараются отыскать в контратаках.

Статистика для ставок

«Ливерпуль» пропустил всего 1 мяч в 5 матчах АПЛ

«Вест Хэм» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

Мерсисайдцы выиграли в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.60.

Прогноз: «Ливерпуль» всегда максимально настроен на кубковые турниры, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Команда Слота постарается максимально воспользоваться фактором своего поля, и уж точно проведет встречу в агрессивных атаках.

Ставка: Фора «Ливерпуля» -2.5 за 2.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.05