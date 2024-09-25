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    «Ливерпуль» сметет «молотобойцев»

    Ливерпуль — Вест Хэм: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Вест Хэм»
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    Дарвин Нуньес
    25 сентября в 1/16 финала Кубка английской лиги по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Вест Хэм». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Вест Хэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 25 Сентября 2024 года

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 22:00 Вест Хэм

    Вест Хэм

  • Лондон
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    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: Мерсисайдцы привычно ставят перед собой максимальные задачи. Ныне «Ливерпуль» находится на 2 строчке турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Ливерпуль» достаточно неплохо выглядит в атаке. В 5 матчах чемпионата команда отличилась 10 результативными ударами.

    Ливерпуль — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда добыла победу. «Ливерпуль» не оставил шансов «Борнмуту» (3:0).

    При этом чуть ранее команда удачно стартовала в Лиге чемпионов. Мерсисайдцы уверенно расправились с «Миланом» (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ливерпуль» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Команда Арне Слота намерен побороться за победы на нескольких фронтах. Да и настрой на Кубок лиги у мерсисайдцев традиционно серьезный.

    Матчи против «Вест Хэма» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Ливерпуль» выиграл 4 раза при одной ничьей.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут максимально активны в атаке. Да и оборона команды выглядит словно бетон.

    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: Эта команда старт нынешнего чемпионата провела весьма бледно. Нынче она находится на 14 месте турнирной таблицы.

    Причем «Вест Хэм» в 5 матчах чемпионата набрал всего 4 очка. Да и забила команда всего 5 мячей при 9 пропущенных.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова уступила. «Вест Хэм» был бит набирающим ход «Челси» (0:3).

    А вот несколько ранее команда подписала мировую с «Фулхэмом» (1:1). Да и в матче с «Манчестер Сити» случилась коллизия (1:3).

    В 5 своих последних матчах «Вест Хэм» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 5 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Молотобойцы» чередуют откровенно слабые поединки с более-менее приличными. Да и дать бой одному действующему чемпиону Англии команда явно постарается.

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    При этом «Вест Хэм» в среднем пропускает фактически 2 гола за матч. При этом отрыв от опасной зоны составляет лишь 3 очка.

    Вот только «Ливерпуль» команда не может обыграть уже 3 года. Да и проблемы с реализацией никуда не подевались.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Свои шансы лондонцы постараются отыскать в контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Ливерпуль» пропустил всего 1 мяч в 5 матчах АПЛ

    • «Вест Хэм» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

    • Мерсисайдцы выиграли в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 8.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.60.

    Прогноз: «Ливерпуль» всегда максимально настроен на кубковые турниры, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Команда Слота постарается максимально воспользоваться фактором своего поля, и уж точно проведет встречу в агрессивных атаках.

    Ставка: Фора «Ливерпуля» -2.5 за 2.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.05

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    «Ливерпуль» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.83), статистика, коэффициенты матча 25.09.2024. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» сметет «молотобойцев»
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