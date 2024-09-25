Ливерпуль
Вест Хэм
«Ливерпуль»
Турнирное положение: Мерсисайдцы привычно ставят перед собой максимальные задачи. Ныне «Ливерпуль» находится на 2 строчке турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Ливерпуль» достаточно неплохо выглядит в атаке. В 5 матчах чемпионата команда отличилась 10 результативными ударами.
Ливерпуль — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла победу. «Ливерпуль» не оставил шансов «Борнмуту» (3:0).
При этом чуть ранее команда удачно стартовала в Лиге чемпионов. Мерсисайдцы уверенно расправились с «Миланом» (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ливерпуль» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 2 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Команда Арне Слота намерен побороться за победы на нескольких фронтах. Да и настрой на Кубок лиги у мерсисайдцев традиционно серьезный.
Матчи против «Вест Хэма» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Ливерпуль» выиграл 4 раза при одной ничьей.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут максимально активны в атаке. Да и оборона команды выглядит словно бетон.
«Вест Хэм»
Турнирное положение: Эта команда старт нынешнего чемпионата провела весьма бледно. Нынче она находится на 14 месте турнирной таблицы.
Причем «Вест Хэм» в 5 матчах чемпионата набрал всего 4 очка. Да и забила команда всего 5 мячей при 9 пропущенных.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова уступила. «Вест Хэм» был бит набирающим ход «Челси» (0:3).
А вот несколько ранее команда подписала мировую с «Фулхэмом» (1:1). Да и в матче с «Манчестер Сити» случилась коллизия (1:3).
В 5 своих последних матчах «Вест Хэм» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 5 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Молотобойцы» чередуют откровенно слабые поединки с более-менее приличными. Да и дать бой одному действующему чемпиону Англии команда явно постарается.
При этом «Вест Хэм» в среднем пропускает фактически 2 гола за матч. При этом отрыв от опасной зоны составляет лишь 3 очка.
Вот только «Ливерпуль» команда не может обыграть уже 3 года. Да и проблемы с реализацией никуда не подевались.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Свои шансы лондонцы постараются отыскать в контратаках.
Статистика для ставок
- «Ливерпуль» пропустил всего 1 мяч в 5 матчах АПЛ
- «Вест Хэм» в среднем пропускает почти 2 гола за матч
- Мерсисайдцы выиграли в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 8.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.60.
- 2.20Реал Мадрид — Алавес: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.13Манчестер Сити — Уотфорд: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 1.82Севилья — Вальядолид: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: «Ливерпуль» всегда максимально настроен на кубковые турниры, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Команда Слота постарается максимально воспользоваться фактором своего поля, и уж точно проведет встречу в агрессивных атаках.
Ставка: Фора «Ливерпуля» -2.5 за 2.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.05