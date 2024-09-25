25 сентября в 1-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Андерлехт» и «Ференцварош». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Андерлехт» — «Ференцварош», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Андерлехт»

Турнирное положение: «Андерлехт» вышел в Лигу Европы благодаря тому, что в прошлом сезоне занял третье место в бельгийском первенстве.

Команда начала борьбу в континентальном турнире с раунда плей-офф, в котором смогла обыграть «Динамо» Минск с общим счетом 2:0.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках восьмого тура чемпионата Бельгии «Андерлехт» на своем поле сыграл вничью с «Шарлеруа» (0:0).

В своем национальном первенстве коллектив по итогам восьми поединков занимает шестую позицию, отставая от лидера «Генка» на шесть очков.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — Дрейер, Кана, Вертонген и Азар, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех предыдущих матчах, которые пришлись на бельгийскую лигу, «Андерлехт» ни разу не выиграл при трех ничьих и одном поражении.

С такой формой коллектив будет непросто победить, тем не менее, фактор своего поля и чуть более высокий класс, чем у соперника, позволяют ему на это рассчитывать.

Марио Струйкенс — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с двумя голами.

«Ференцварош»

Турнирное положение: «Ференцварош» начал еврокубковый сезон с выступлений в Лиге чемпионов, где прошел второй раунд квалификации, но вылетел в третьим.

Команда в итоге оказалась в Лиге Европы, в раунде плей-офф которой она прошла сербский «Борац», обыграв его в серии пенальти после двух ничьих.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках венгерского первенства коллектив из Будапешта обыграл на выезде МТК (3:1).

В своем национальном первенстве коллектив по итогам пяти поединков занимает вторую позицию, уступая лидеру «Пушкашу» по дополнительным показателям.

Не сыграют: травмирован — Барнабаш Варга, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти предыдущих матчах в разных турнирах «Ференцварош» ни разу не проиграл при пяти победах кряду в последних из них.

Барнабаш Варга, который травмирован — лучший бомбардир команды в венгерской лиге нового сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Андерлехта» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Андерлехт» сыграл вничью

в пяти последних матчах «Ференцварош» выиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Андерлехт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.13. Ничья — в 3.50, победа «Ференцвароша» — в 3.55.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.87.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев хотя бы один из соперников не забивал. Так было и в трех из четырех их последних домашних поединков.

Между тем, в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в четырех из шести последних их матчей было именно так.

Ставка: «Андерлехт» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.30