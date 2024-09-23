1-й таймСпартак — ДинамоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эсекьель Барко«Спартак» — «Динамо». Онлайн Даниэль ДюбуаБезумие на «Уэмбли»! Дюбуа сдержал слово и отправил Джошуа в леденящий нокаут Александр Соболев — нападающий «Зенита»РПЛ. «Спартак» примет «Динамо», «Краснодар» разгромил «Акрон», «Зенит» переиграл «Факел»
    Все новости спорта

    «Црвена Звезда» быстро вскроет оборону «гробарей»

    «Партизан» — «Црвена Звезда». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, чемпионат Сербии, 23 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Партизан Прогнозы на Црвена Звезда
    Прогноз и ставки на «Партизан» — «Црвена Звезда»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Црвена Звезда»
    23 сентября в 9-м туре чемпионата Сербии по футболу сыграют «Партизан» и «Црвена Звезда». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Партизан» — «Црвена Звезда», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Сербия. Суперлига 23 Сентября 2024 года

    Партизан

  • Белград
    •  Партизан 20:00 Црвена Звезда

    Црвена Звезда

  • Белград
    •

    «Партизан»

    Турнирное положение: «Партизан» нынешний сезон проводит неудачно. Нынче команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Партизан» в среднем забивает немногим более гола за матч. Зато в 6 поединках команда пропустила в свои ворота лишь 3 мяча.

    Партизан — Црвена Звезда: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда снова проиграла. «Гробари» были биты «ОФК Белград» (2:3).

    При этом «Партизан» до того не сумел одолеть «Войводину». Да и поражение от «Гента» получилось минимальным.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 3 раза. В этих поединках «гробари» настреляли 4 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Партизану» срочно нужны очки, иначе чемпионской гонки не видать. Да и пора бы прибавлять в плане реализации.

    Поединки с «Црвеной Звездой» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Партизан» выиграл 1 раз при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут рисковать. Вот только в двух последних очных встречах они проиграли землякам.

    «Црвена Звезда»

    Турнирное положение: «Црвена Звезда» привычно считается фаворитом чемпионата. Именно на 1 месте сейчас и находится команда.

    Причем «Црвена Звезда» опережает «Младость» лишь по дополнительным показателям. Зато у команды имеется 2 матча в запасе.

  • Натянутые отношения. Карьера Глушенкова в сборной России висит на волоске
  • Закроются ли двери в национальную команду перед 25-летним полузащитником после резонансного интервью?
  • 20/09/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три драгоценных очка. Дома был уверенно обыгран «Напредак» (2:0).

    При этом после того команда уступила лиссабонской «Бенфике» (1:2). Зато с «Радничками 1923» белградцам справиться удалось (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Црвена Звезда» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Црвена Звезда» до последней коллизии выиграла трижды кряду. Причем все три победы получились сухими.

    3ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Зато оборона команды действует весьма монолитно. В 7 матчах сербского чемпионата она дала результативный сбой всего 4 раза.

    При этом «Црвена Звезда» в 7 поединках добыл 6 побед при одной ничьей. Зато средняя результативность составляет 3 гола за матч.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть три очка. Да и по игре команда выглядит сильнее принципиального соперника.

    Статистика для ставок

    • «Црвена Звезда» обыгрывала «Партизан» в 2 последних очных поединках

    • Обе команды в среднем пропускают менее гола за матч

    • «Црвена Звезда» выиграла в 5 своих последних матчах чемпионата

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Црвена Звезда» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 5.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.25.

    Прогноз: Гости имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей.

    «Црвена Звезда» нынче выглядят предпочтительнее «гробарей», и уж точно начнут встречу с агрессивных атак.

    Ставка: Победа «Црвены Звезды» в 1 тайме за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.16

    Ещё прогнозы на спорт
    3.85
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Байер — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ростов — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Атлетик — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  3.04
  • Прогноз на матч Алькарас — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Анже — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Брест — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Монпелье — Осер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.81
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Штутгарт — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  5.12
  • Экспресс дня 22 сентября
  • Сегодня в 18:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Пари НН — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Рома — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Партизан» — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 23.09.2024. Прогнозы на футбол. «Црвена Звезда» быстро вскроет оборону «гробарей»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры