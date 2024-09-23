Партизан
Црвена Звезда
«Партизан»
Турнирное положение: «Партизан» нынешний сезон проводит неудачно. Нынче команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Партизан» в среднем забивает немногим более гола за матч. Зато в 6 поединках команда пропустила в свои ворота лишь 3 мяча.
Партизан — Црвена Звезда: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда снова проиграла. «Гробари» были биты «ОФК Белград» (2:3).
При этом «Партизан» до того не сумел одолеть «Войводину». Да и поражение от «Гента» получилось минимальным.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 3 раза. В этих поединках «гробари» настреляли 4 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Партизану» срочно нужны очки, иначе чемпионской гонки не видать. Да и пора бы прибавлять в плане реализации.
Поединки с «Црвеной Звездой» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Партизан» выиграл 1 раз при 2 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут рисковать. Вот только в двух последних очных встречах они проиграли землякам.
«Црвена Звезда»
Турнирное положение: «Црвена Звезда» привычно считается фаворитом чемпионата. Именно на 1 месте сейчас и находится команда.
Причем «Црвена Звезда» опережает «Младость» лишь по дополнительным показателям. Зато у команды имеется 2 матча в запасе.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три драгоценных очка. Дома был уверенно обыгран «Напредак» (2:0).
При этом после того команда уступила лиссабонской «Бенфике» (1:2). Зато с «Радничками 1923» белградцам справиться удалось (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Црвена Звезда» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Црвена Звезда» до последней коллизии выиграла трижды кряду. Причем все три победы получились сухими.
Зато оборона команды действует весьма монолитно. В 7 матчах сербского чемпионата она дала результативный сбой всего 4 раза.
При этом «Црвена Звезда» в 7 поединках добыл 6 побед при одной ничьей. Зато средняя результативность составляет 3 гола за матч.
Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть три очка. Да и по игре команда выглядит сильнее принципиального соперника.
Статистика для ставок
- «Црвена Звезда» обыгрывала «Партизан» в 2 последних очных поединках
- Обе команды в среднем пропускают менее гола за матч
- «Црвена Звезда» выиграла в 5 своих последних матчах чемпионата
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Црвена Звезда» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 5.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.25.
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Прогноз: Гости имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей.
«Црвена Звезда» нынче выглядят предпочтительнее «гробарей», и уж точно начнут встречу с агрессивных атак.
Ставка: Победа «Црвены Звезды» в 1 тайме за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.16