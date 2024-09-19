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    Увезет ли «Бенфика» победу из Белграда?

    Црвена Звезда — Бенфика: прогноз и ставка (коэффициент 1.85) на футбол. 19/09/2024 в 19:45

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    Прогноз и ставки на «Црвена Звезда» — «Бенфика»
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    Анхель Ди Мария («Бенфика»)
    «Црвена Звезда» на своем поле примет «Бенфику» в поединке первого тура основного раунда Лиги чемпионов. Матч состоится 19 сентября и начнется в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Бенфика», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 19 Сентября 2024 года

    Црвена Звезда

  • Белград
    •  Црвена Звезда 19:45 Бенфика

    Бенфика

  • Лиссабон
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    «Црвена Звезда»

    Турнирное положение: «Црвена Звезда» получила право выступать в Лиге чемпионов благодаря чемпионскому титулу в сербском первенстве прошлого сезона.

    Команда пробилась в основной круг турнира благодаря успеху в дуэли с «Будё-Глимт» в раунде плей-офф. После поражения 1:2 на выезде ей удалось отыграться дома — 2:0.

    Црвена Звезда — Бенфика: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках восьмого тура национального первенства «Црвена Звезда» на своем поле обыграла «Напредак» (2:0).

    Между тем, в своем национальном чемпионате коллектив по итогам семи матчей занимает первую позицию с 19-ю баллами, опережая ближайшего конкурента на три очка.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех предыдущих матчах, которые пришлись на сербское первенство и Лигу чемпионов, «Црвена Звезда» выиграла.

    С такой формой коллектив способен если не выиграть, то по крайней мере сыграть вничью, тем более если учесть фактор своего поля.

    Три гола команды в Лиге чемпионов нового сезона забивали разные игроки.

    «Бенфика»

    Турнирное положение: «Бенфика» завоевала право выступать в Лиге чемпионов благодаря второму месту в португальском первенстве прошлой кампании.

    Команда тем самым получила возможность начинать борьбу в главном еврокубке с основного раунда, стартом в котором как раз и будет игра с нынешним соперником.

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках Примейры лиссабонцы на своем поле разгромили «Санту Клару» со счетом 4:1.

    По итогам пяти стартовых туров португальского чемпионата «Орлы» занимают лишь пятую позицию с отставанием в пять баллов от лидера «Спортинга».

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на национальную лигу, «Бенфика» ни разу не проиграла при трех победах и одной ничьей.

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    Девять голов команды в Примейре нового сезона забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в восьми из девяти последних матчей «Црвена Звезда» не проиграла

    • в трех последних матчах «Црвена Звезда» не пропустила

    • в трех из четырех последних матчей «Бенфика» выиграла.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.02. Ничья — в 3.65, победа «Брюгге» — в 3.55.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: в четырех последних матчах гости не проиграли. При этом в трех из них было забито меньше 3,5 голов.

    И хотя в трех последних играх хозяева победили, нынешний соперник все же превосходит их классом, и уж точно способен увезти домой ничью.

    Ставка: «Бенфика» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех последних поединках хозяев.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.10

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    «Црвена Звезда» — «Бенфика»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 19.09.2024. Прогнозы на футбол. Увезет ли «Бенфика» победу из Белграда?
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