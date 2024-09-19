«Црвена Звезда» на своем поле примет «Бенфику» в поединке первого тура основного раунда Лиги чемпионов. Матч состоится 19 сентября и начнется в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Бенфика», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Црвена Звезда»

Турнирное положение: «Црвена Звезда» получила право выступать в Лиге чемпионов благодаря чемпионскому титулу в сербском первенстве прошлого сезона.

Команда пробилась в основной круг турнира благодаря успеху в дуэли с «Будё-Глимт» в раунде плей-офф. После поражения 1:2 на выезде ей удалось отыграться дома — 2:0.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках восьмого тура национального первенства «Црвена Звезда» на своем поле обыграла «Напредак» (2:0).

Между тем, в своем национальном чемпионате коллектив по итогам семи матчей занимает первую позицию с 19-ю баллами, опережая ближайшего конкурента на три очка.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех предыдущих матчах, которые пришлись на сербское первенство и Лигу чемпионов, «Црвена Звезда» выиграла.

С такой формой коллектив способен если не выиграть, то по крайней мере сыграть вничью, тем более если учесть фактор своего поля.

Три гола команды в Лиге чемпионов нового сезона забивали разные игроки.

«Бенфика»

Турнирное положение: «Бенфика» завоевала право выступать в Лиге чемпионов благодаря второму месту в португальском первенстве прошлой кампании.

Команда тем самым получила возможность начинать борьбу в главном еврокубке с основного раунда, стартом в котором как раз и будет игра с нынешним соперником.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках Примейры лиссабонцы на своем поле разгромили «Санту Клару» со счетом 4:1.

По итогам пяти стартовых туров португальского чемпионата «Орлы» занимают лишь пятую позицию с отставанием в пять баллов от лидера «Спортинга».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на национальную лигу, «Бенфика» ни разу не проиграла при трех победах и одной ничьей.

Девять голов команды в Примейре нового сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в восьми из девяти последних матчей «Црвена Звезда» не проиграла

в трех последних матчах «Црвена Звезда» не пропустила

в трех из четырех последних матчей «Бенфика» выиграла.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.02. Ничья — в 3.65, победа «Брюгге» — в 3.55.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в четырех последних матчах гости не проиграли. При этом в трех из них было забито меньше 3,5 голов.

И хотя в трех последних играх хозяева победили, нынешний соперник все же превосходит их классом, и уж точно способен увезти домой ничью.

Ставка: «Бенфика» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех последних поединках хозяев.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.10