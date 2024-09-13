13 сентября в рамках 5-го тура испанской Примеры сыграют «Бетис» и «Леганес». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Леганес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бетис»

Турнирное положение: Команда не очень удачно стартовала в нынешнем сезоне. «Бетис» занимает лишь 17-е место в таблице Примеры с 2 очками в активе после 3-х туров.

У команды не очень с результативностью на старте сезона, «Бетис» забил только 1 мяч в 3-х матчах Примеры при 3-х пропущенных.

Последние матчи: В прошедшем туре Примеры «Бетис» проиграл «Реалу» (0:2), пропустив все голы во 2-м тайме. До этого команда обыграла «Кривбас» в квалификации Лиги конференций.

В последних 5-и матчах во всех турнирах «Бетис» проиграл только 1 раз, а также по 2 раза сыграл вничью и выиграл. За этот период команда забила 6 голов при 3-х пропущенных.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: Все победы и забитые мячи в последнее время «Бетис» оформлял в рамках Лиги конференций. В чемпионате Испании у команды все не очень хорошо.

Последний раз «Бетис» обыгрывал «Леганес» (2:1) в рамках Примеры в 2019-м году, перевернув игру во 2-м тайме. В предстоящем матче у команды есть отличная возможность набрать драгоценные очки.

«Леганес»

Турнирное положение: Команда занимает 9-е место в таблице Примеры с 5-ю очками в активе. «Леганес» только пробился в высший дивизион Испании и уже набирает очки.

У команды есть нападающий, который регулярно забивает в последнее время. Хуан Крус занимает 6-е место в списке лучших бомбардиров Примеры, забив за 4 встречи 2 гола.

Последние матчи: В прошедшем поединке чемпионата Испании «Леганес» проиграл «Мальорке» (0:1), пропустив единственный гол на 43-й минуте. Матчем ранее команда сыграла вничью с «Вальядолидом» (0:0).

За последние 5 матчей во всех турнирах «Леганес» проиграл только 1 раз и по 2 раза сыграл вничью и выиграл. В этих встречах команда забила 6 голов при 3-х пропущенных.

Состояние команды: «Леганес» не плохо стартовал в нынешнем сезоне, у команды есть все шансы закрепиться в Примере по итогам сезона. Для этого необходимо регулярно набирать очки.

В последней очной встрече «Леганес» сыграл вничью с «Бетисом» (0:0) в рамках Примеры в 2020-м году. Сможет ли команда зацепиться за очки в предстоящем матче? Большой вопрос...

Статистика для ставок

«Леганес» проиграл только 1 раз в последних 5-и матчах

В последних 8-и матчах во всех турнирах «Бетис» проиграл 1 раз

В последних 5-и очных встречах «Бетис» обыграл «Леганес» 2 раза

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.55, а победа «Леганеса» — в 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.30 и 1.60.

Прогноз: Можно предположить, что во 2-м тайме «Бетис» одержит победу. Команда сделает все возможное для того, чтобы набрать драгоценные очки.

Ставка: Победа «Бетиса» во 2-м тайме за 2.15.

Прогноз: «Бетис» забьет минимум пару голов в предстоящем матче.

Ставка: Индивидуальный тотал «Бетиса» 1.5 больше за 2.08.