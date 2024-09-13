ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Такэфуса Кубо«Мы закрываем книгу успешной эпохи». «Реал Сосьедад» ждет сезон-испытание Шон О'МэллиИнтригующий бой О’Мэлли с Двалишвили, трилогия Шевченко и Грассо. Анонс карда UFC 306 Дмитрий Черышев«Здорово, что Миранчук и Уткин решили выйти из зоны комфорта». Дмитрий Черышев — о новичках сборной России и сенсациях в Лиге наций
  • 20:40
    • Официально: Чуни стал игроком «Рубина»
  • 20:27
    • Источник: Давила покинет ЦСКА
  • 19:23
    • «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
  • 18:20
    • Защитник сборной Мексики переходит в «Локомотив»
  • 16:59
    • Клаудиньо и Горшков сыграют с ЦСКА, Глушенков — нет
    Все новости спорта

    «Бетис» сможет набрать драгоценные очки?

    Бетис — Леганес: прогноз и ставка

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Бетис Прогнозы на Леганес Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Бетис» — «Леганес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бетис»
    13 сентября в рамках 5-го тура испанской Примеры сыграют «Бетис» и «Леганес». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Леганес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 13 Сентября 2024 года

    Бетис

  • Севилья
    •  Бетис 22:00 Леганес

    Леганес

  • Леганес
    •

    «Бетис»

    Турнирное положение: Команда не очень удачно стартовала в нынешнем сезоне. «Бетис» занимает лишь 17-е место в таблице Примеры с 2 очками в активе после 3-х туров.

    У команды не очень с результативностью на старте сезона, «Бетис» забил только 1 мяч в 3-х матчах Примеры при 3-х пропущенных.

    Бетис — Леганес: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем туре Примеры «Бетис» проиграл «Реалу» (0:2), пропустив все голы во 2-м тайме. До этого команда обыграла «Кривбас» в квалификации Лиги конференций.

    В последних 5-и матчах во всех турнирах «Бетис» проиграл только 1 раз, а также по 2 раза сыграл вничью и выиграл. За этот период команда забила 6 голов при 3-х пропущенных.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: Все победы и забитые мячи в последнее время «Бетис» оформлял в рамках Лиги конференций. В чемпионате Испании у команды все не очень хорошо.

    Последний раз «Бетис» обыгрывал «Леганес» (2:1) в рамках Примеры в 2019-м году, перевернув игру во 2-м тайме. В предстоящем матче у команды есть отличная возможность набрать драгоценные очки.

    «Леганес»

    Турнирное положение: Команда занимает 9-е место в таблице Примеры с 5-ю очками в активе. «Леганес» только пробился в высший дивизион Испании и уже набирает очки.

    У команды есть нападающий, который регулярно забивает в последнее время. Хуан Крус занимает 6-е место в списке лучших бомбардиров Примеры, забив за 4 встречи 2 гола.

  • Трансферный дайджест. 3 — 9 сентября
  • Будущее Родри, «Байер» потеряет защитника, а Даку может сменить команду
  • 09/09/2024

    • Последние матчи: В прошедшем поединке чемпионата Испании «Леганес» проиграл «Мальорке» (0:1), пропустив единственный гол на 43-й минуте. Матчем ранее команда сыграла вничью с «Вальядолидом» (0:0).

    За последние 5 матчей во всех турнирах «Леганес» проиграл только 1 раз и по 2 раза сыграл вничью и выиграл. В этих встречах команда забила 6 голов при 3-х пропущенных.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Состояние команды: «Леганес» не плохо стартовал в нынешнем сезоне, у команды есть все шансы закрепиться в Примере по итогам сезона. Для этого необходимо регулярно набирать очки.

    В последней очной встрече «Леганес» сыграл вничью с «Бетисом» (0:0) в рамках Примеры в 2020-м году. Сможет ли команда зацепиться за очки в предстоящем матче? Большой вопрос...

    Статистика для ставок

    • «Леганес» проиграл только 1 раз в последних 5-и матчах

    • В последних 8-и матчах во всех турнирах «Бетис» проиграл 1 раз

    • В последних 5-и очных встречах «Бетис» обыграл «Леганес» 2 раза

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.55, а победа «Леганеса» — в 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.30 и 1.60.

    Прогноз: Можно предположить, что во 2-м тайме «Бетис» одержит победу. Команда сделает все возможное для того, чтобы набрать драгоценные очки.

    Ставка: Победа «Бетиса» во 2-м тайме за 2.15.

    Прогноз: «Бетис» забьет минимум пару голов в предстоящем матче.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Бетиса» 1.5 больше за 2.08.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.57
  • Прогноз на матч Маннарино — Басилашвили
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рахимова — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кудерметова — Осорио-Серрано
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Гадеки — Коллинз
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Коринтианс — Жувентуде
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Атлетико Паранаэнсе — Васко да Гама
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Аделаида Юнайтед — Вестерн Сидней Уондерерс
  • Футбол
  • Завтра в 12:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ахал — Алтын Асыр
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  5.44
  • Экспресс дня 12 сентября
  • Завтра в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Металлург
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Гомель
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Северсталь — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо М
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч ЦСКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бетис» — «Леганес»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 13.09.2024. Прогнозы на футбол. «Бетис» сможет набрать драгоценные очки?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры