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    Способна ли «Байя» выбить из Кубка «Фламенго»?

    Фламенго — Байя: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Фламенго» — «Байя»
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    «Фламенго»
    13 сентября в ответном матче четвертьфинала Кубка Бразилии по футболу сыграют «Фламенго» и «Байя». Начало игры — в 03:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Фламенго» — «Байя», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 16 Сентября 2024 года

    Фламенго

  • Бразилия. Серия А
    •  Фламенго 00:30 Васко да Гама

    Васко да Гама

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Фламенго»

    Турнирное положение: «Фламенго» прошел уже две стадии Кубка Бразилии, в котором начал борьбу с третьего раунда турнира.

    Команда выиграла в первом поединке четвертьфинала со счетом 1:0 на своем поле, поэтому выйдет в полуфинал не только в случае победы, но и даже ничьей.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на бразильскую Серию А, клуб на чужом поле проиграл «Коринтиансу» (1:2).

    Коллектив находится в зоне Кубка Либертадорес, занимая четвертую позицию. Отставание от лидера в лице «Ботафого» составляет шесть очков.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Фламенго» выиграл дважды при трех поражениях.

    Это говорит о не лучшей форме коллектива, тем не менее, имея гандикап, который позволяет даже сыграть вничью, да еще и на своем поле, он остается фаворитом.

    Педро — лучший бомбардир команды в Кубке Бразилии нынешнего сезона с тремя голами.

    «Байя»

    Турнирное положение: «Байя» также прошла уже две стадии Кубка Бразилии, где начала борьбу с третьего раунда турнира.

    Команда проиграла на выезде в первом поединке четвертьфинала со счетом 0:1, поэтому выйдет в полуфинал только в случае победы, причем в два гола.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая прошла в рамках 25-го тура Серии А, клуб на чужом поле проиграл «Ред Булл Брагантино» со счетом 1:2.

    Коллектив находится в зоне Южноамериканского кубка, занимая седьмую позицию. Отрыв от зоны плей-офф Кубка Либертадорес составляет два очка.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «Байя» ни разу не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.

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    Это говорит о не лучших шансах гостей на успех, особенно на чужом поле против соперника, который при всем своем спаде все же превосходит их классом.

    Пять команды в Кубке Бразилии нынешнего сезона забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в шести из девяти последних матчей «Фламенго» не выиграл

    • в трех из пяти последних матчей «Фламенго» забивали больше 2,5 голов

    • в 10-ти из 11-ти последних матчей «Байи» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.64, победа «Байи» — в 4.46.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.03 и 1.79.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей хотя бы один из соперников не забивал. Так было и в двух из трех последних их выездных поединков.

    При этом в двух из четырех последних игр хозяев был реализован такой же сценарий

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют 1-й тайм и матч, ведь они все же превосходят классом соперника.

    Ставка: «Фламенго» выиграет 1-й тайм и матч за 2.63

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