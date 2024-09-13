13 сентября в ответном матче четвертьфинала Кубка Бразилии по футболу сыграют «Фламенго» и «Байя». Начало игры — в 03:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Фламенго» — «Байя», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Васко да Гама Бразилия. Серия А

«Фламенго»

Турнирное положение: «Фламенго» прошел уже две стадии Кубка Бразилии, в котором начал борьбу с третьего раунда турнира.

Команда выиграла в первом поединке четвертьфинала со счетом 1:0 на своем поле, поэтому выйдет в полуфинал не только в случае победы, но и даже ничьей.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на бразильскую Серию А, клуб на чужом поле проиграл «Коринтиансу» (1:2).

Коллектив находится в зоне Кубка Либертадорес, занимая четвертую позицию. Отставание от лидера в лице «Ботафого» составляет шесть очков.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Фламенго» выиграл дважды при трех поражениях.

Это говорит о не лучшей форме коллектива, тем не менее, имея гандикап, который позволяет даже сыграть вничью, да еще и на своем поле, он остается фаворитом.

Педро — лучший бомбардир команды в Кубке Бразилии нынешнего сезона с тремя голами.

«Байя»

Турнирное положение: «Байя» также прошла уже две стадии Кубка Бразилии, где начала борьбу с третьего раунда турнира.

Команда проиграла на выезде в первом поединке четвертьфинала со счетом 0:1, поэтому выйдет в полуфинал только в случае победы, причем в два гола.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая прошла в рамках 25-го тура Серии А, клуб на чужом поле проиграл «Ред Булл Брагантино» со счетом 1:2.

Коллектив находится в зоне Южноамериканского кубка, занимая седьмую позицию. Отрыв от зоны плей-офф Кубка Либертадорес составляет два очка.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «Байя» ни разу не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.

Это говорит о не лучших шансах гостей на успех, особенно на чужом поле против соперника, который при всем своем спаде все же превосходит их классом.

Пять команды в Кубке Бразилии нынешнего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в шести из девяти последних матчей «Фламенго» не выиграл

в трех из пяти последних матчей «Фламенго» забивали больше 2,5 голов

в 10-ти из 11-ти последних матчей «Байи» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.64, победа «Байи» — в 4.46.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.03 и 1.79.

Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей хотя бы один из соперников не забивал. Так было и в двух из трех последних их выездных поединков.

При этом в двух из четырех последних игр хозяев был реализован такой же сценарий

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют 1-й тайм и матч, ведь они все же превосходят классом соперника.

Ставка: «Фламенго» выиграет 1-й тайм и матч за 2.63