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    Долгожданная победа уругвайцев?

    Венесуэла — Уругвай. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 11 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Венесуэла — Уругвай
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    11 сентября в 8-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Венесуэла и Уругвай. Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч Венесуэла — Уругвай, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 11 Сентября 2024 года

    Венесуэла

  • Каракас
    •  Венесуэла 01:00 Уругвай

    Уругвай

  • Монтевидео
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    Венесуэла

    Турнирное положение: Венесуэльцы мечтают попасть на Мундиаль. На текущий момент команда находится на 5 месте в южноамериканской отборочной группе.

    При этом Венесуэла в 7 матчах сумела наскрести 9 очков. Причем команда в 7 матчах настреляла всего 6 мячей.

    Венесуэла — Уругвай: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда полностью провалилась. Венесуэла была бита Боливией (0:4).

    А вот до того Венесуэла дошла до 1/4 финала Кубка Америки. Там в серии пенальти команда уступила канадцам.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках она забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: венесуэльцев сильно разочаровало поражение в Боливии. Да и оборона команды не столь надежна, пропустив 7 мячей в 7 турах отбора.

    Матчи с уругвайцами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках Венесуэла выиграла 1 раз при 2 поражениях.

    Безусловно, номинальные хозяева будут вполне довольны и ничьей. Тем паче, венесуэльцы не обыгрывают Уругвай уже 8 лет.

    Уругвай

    Турнирное положение: Уругвайцы продуктивно проводят текущий отборочный турнир. Команда находится на 2 месте в отборочной группе.

    Причем Уругвай выиграл в 4 матчах из 7. Да и оборона команды дала результативный сбой всего 5 раз.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла всего один зачетный балл. Уругвайцы не сумели одолеть Парагвай (0:0).

    До того команда подписала мировую с Гватемалой (1:1). Зато в матче за 3 место на Кубке Америки в серии пенальти была обыграна Канада.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Уругвай добыл 4 ничьих. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: уругвайцы не могут победить уже в 5 матчах кряду. Зато в нынешнем отборе команда в среднем забивает почти 2 гола за матч.

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    При этом Уругвай в трех последних поединках подписывал мировые. Да и проблемы в плане реализации никуда не делись.

    Да и Луис Суарес завершил карьеру в сборной Уругвая. Так что теперь команде придется учиться играть без своего вожака.

    Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Даже без Суареса в составе уругвайцев точно найдется кому забивать.

    Статистика для ставок

    • Уругвай не побеждает в 5 матчах кряду

    • Венесуэла не побеждала в 2 своих последних матчах

    • Уругвай уже 8 лет не проигрывает венесуэльцам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Уругвай — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.57 и 1.51.

    Прогноз: Уругвайцы даже без Суареса вполне способны преуспеть в плане реализации.

    Венесуэльцы на данном этапе крайне нестабильны, тогда как Уругвай прекрасно атакует.

    Ставка: Победа Уругвая за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.

    Ставка: Обе забьют за 2.09

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    Венесуэла — Уругвай: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 11.09.2024. Прогнозы на футбол. Долгожданная победа уругвайцев?
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