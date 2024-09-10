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    Сборная Германии устроит шоу в Амстердаме?

    Нидерланды — Германия: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на Нидерланды — Германия
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    Джамал Мусиала
    Сборная Германии сыграет на выезде против команды Нидерландов в рамках второго тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 10 сентября в Амстердаме, начало — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Нидерланды — Германия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A3 10 Сентября 2024 года

    Нидерланды

  • Амстердам
    •  Нидерланды 21:45 Германия

    Германия

  • Берлин
    •

    Нидерланды

    Турнирное положение: нидерландцы занимают второе место в группе, при этом уступая Германии только по разнице мячей.

    Последние матчи: в минувшую субботу Нидерланды одержали домашнюю победу над командой Боснии и Герцеговины — 5:2.

    Нидерланды — Германия: коэффициенты букмекеров

    Для «оранжевых» это был первый матч после Евро-2024, на котором они дошли до полуфинала.

    Не сыграют: в предстоящем матче Рональд Куман сможет рассчитывать на всех игроков, вызванных на сентябрьский сбор.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: нет никаких сомнений в том, что сборная Нидерландов находится в оптимальном состоянии. Возможно, кого-то смутили два пропущенных гола от боснийцев, но очевидно, что в этом матче команда Кумана старалась сильно не напрягаться, помня о встрече с Бундестим.

    При этом в концовке при счете 3:2 нидерландцы еще раз показали, что они не теряются в стрессовой ситуации. Два гола на последних минутах наверняка очень порадовали Кумана.

    Германия

    Турнирное положение: Бундестим занимает первое место в группе, опережая Нидерланды благодаря лучшей разнице мячей.

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  • 07/09/2024

    • Последние матчи: в первом туре Германия разбила на своем поле команду Венгрии — 5:0.

    Для немцев это был первый матч после поражения от Испании в четвертьфинале домашнего чемпионата Европы.

    Не сыграют: все ключевые игроки сборной Германии готовы принять участие в предстоящем матче.

    Состояние команды: матч против венгров показал, что Германия, по всей видимости, планирует бушевать абсолютно в каждой игре. После неудачи на Евро команда Юлиана Нагельсмана явно настроена выиграть Лигу наций и набрать максимальное количество очков в отборе на ЧМ-2026.

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    Также нет никаких сомнений в том, что Германия вряд ли станет проблемой отсутствие Мануэля Нойера, Илкая Гюндогана и Томаса Мюллера, которые завершили карьеру в национальной команде сразу после Евро-2024.

    Статистика для ставок

    • Сборная Нидерландов выиграла лишь один из пяти предыдущих матчей против Германии

    • Только в одном из пяти предыдущих матчей между этими сборными не прошла ставка на «тотал больше 2,5»; при этом во всех случаях сыграла ставка на «обе команды забьют»

    • Сборная Германии выиграла семь из десяти последних матчей, при этом ни разу не уступив в рамках основного времени

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Нидерланды в этом матче можно поставить за 2.62, ничью букмекеры предлагают за 3.70, а победу Германии — за 2.55.

    Прогноз: скорее всего, команды устроят классное шоу для всех болельщиков, которое завершится победой немцев.

    Надо признать, что Германия при Нагельсмане быстро возвращает себе статус одной из лучших сборных мира.

    Нидерланды тоже в порядке, но Германия сейчас чуть-чуть лучше. Новое поколение Бундестим будет разрывать в ближайшие годы.

    Рекомендуемая ставка: победа Германии за 2.55.

    Прогноз: несмотря на то, что сборные далеко не всегда радуют результативным футболом, этот матч может стать приятным исключением. Германия и Нидерланды просто не умеют играть в осторожный футбол.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.59.

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    Нидерланды — Германия: прогноз, ставка (2.59), статистика, коэффициенты матча 10.09.2024. Прогнозы на футбол. Сборная Германии устроит шоу в Амстердаме?
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