Нидерланды
Германия
Нидерланды
Турнирное положение: нидерландцы занимают второе место в группе, при этом уступая Германии только по разнице мячей.
Последние матчи: в минувшую субботу Нидерланды одержали домашнюю победу над командой Боснии и Герцеговины — 5:2.
Нидерланды — Германия: коэффициенты букмекеров
Для «оранжевых» это был первый матч после Евро-2024, на котором они дошли до полуфинала.
Не сыграют: в предстоящем матче Рональд Куман сможет рассчитывать на всех игроков, вызванных на сентябрьский сбор.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Состояние команды: нет никаких сомнений в том, что сборная Нидерландов находится в оптимальном состоянии. Возможно, кого-то смутили два пропущенных гола от боснийцев, но очевидно, что в этом матче команда Кумана старалась сильно не напрягаться, помня о встрече с Бундестим.
При этом в концовке при счете 3:2 нидерландцы еще раз показали, что они не теряются в стрессовой ситуации. Два гола на последних минутах наверняка очень порадовали Кумана.
Германия
Турнирное положение: Бундестим занимает первое место в группе, опережая Нидерланды благодаря лучшей разнице мячей.
Последние матчи: в первом туре Германия разбила на своем поле команду Венгрии — 5:0.
Для немцев это был первый матч после поражения от Испании в четвертьфинале домашнего чемпионата Европы.
Не сыграют: все ключевые игроки сборной Германии готовы принять участие в предстоящем матче.
Состояние команды: матч против венгров показал, что Германия, по всей видимости, планирует бушевать абсолютно в каждой игре. После неудачи на Евро команда Юлиана Нагельсмана явно настроена выиграть Лигу наций и набрать максимальное количество очков в отборе на ЧМ-2026.
Также нет никаких сомнений в том, что Германия вряд ли станет проблемой отсутствие Мануэля Нойера, Илкая Гюндогана и Томаса Мюллера, которые завершили карьеру в национальной команде сразу после Евро-2024.
Статистика для ставок
- Сборная Нидерландов выиграла лишь один из пяти предыдущих матчей против Германии
- Только в одном из пяти предыдущих матчей между этими сборными не прошла ставка на «тотал больше 2,5»; при этом во всех случаях сыграла ставка на «обе команды забьют»
- Сборная Германии выиграла семь из десяти последних матчей, при этом ни разу не уступив в рамках основного времени
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Нидерланды в этом матче можно поставить за 2.62, ничью букмекеры предлагают за 3.70, а победу Германии — за 2.55.
Прогноз: скорее всего, команды устроят классное шоу для всех болельщиков, которое завершится победой немцев.
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Надо признать, что Германия при Нагельсмане быстро возвращает себе статус одной из лучших сборных мира.
Нидерланды тоже в порядке, но Германия сейчас чуть-чуть лучше. Новое поколение Бундестим будет разрывать в ближайшие годы.
Рекомендуемая ставка: победа Германии за 2.55.
Прогноз: несмотря на то, что сборные далеко не всегда радуют результативным футболом, этот матч может стать приятным исключением. Германия и Нидерланды просто не умеют играть в осторожный футбол.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.59.