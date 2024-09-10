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    Разгромит ли Англия Финляндию?

    Англия — Финляндия: прогноз и ставка

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    Сборная Англии
    10 сентября во 2-м туре дивизиона В Лиги наций по футболу сыграют Англия и Финляндия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Англия — Финляндия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B2 10 Сентября 2024 года

    Англия

  • Лондон
    •  Англия 21:45 Финляндия

    Финляндия

  • Хельсинки
    •

    Англия

    Турнирное положение: англичане смогли отлично начать стартовать в новом сезоне Лиги наций.

    Английская команда смогла победить Ирландию, набрала три очка и занимает второе место в турнирной таблице.

    Англия — Финляндия: коэффициенты букмекеров

    До этого сборная Англии дошла до финала Евро-2024, где уступила Испании.

    Последние матчи: в матче первого тура главная команда Англии переиграла Ирландию (2:0).

    До этого английская «националка» проиграла Испании (1:2) на Евро, а также переиграла Нидерланды (2:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Перед этим были победы на чемпионате Европы над Швейцарией (1:1, по пенальти 5:3) и Словакией (2:1).

    Не сыграют: все вызванные в сборную игроки в строю.

    Состояние команды: подопечные Ли Карсли добыли первую победу и показали неплохой футбол.

    Англичане являются главными фаворитами своей группы и должны без особых проблем ее выигрывать и поднимать в Лигу А.

    Финляндия

    Турнирное положение: финская команда неудачно стартовала в новом сезоне Лиги наций.

    Финны проиграли Греции и без очков замыкают турнирную таблицу своей группы.

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  • 07/09/2024

    • До этого сборная Финляндии не смогла выйти на Евро-2024, уступив в квалификации.

    Последние матчи: в первом туре Лиги наций финская «националка» уступила Греции (0:3).

    До этого в товарищеских матчах главная команда Финляндии победила Эстонию (2:1), проиграла Португалии (2:4) и сыграла вничью с Шотландией (2:2).

    Не сыграют: все готовы к игре.

    Состояние команды: Финляндия является крепким середняком европейского футбола.

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    Команда вряд ли будет бороться за то, чтобы пробиться в Лигу А, поэтому главной задачей будет остаться в Лиге В.

    Статистика для ставок

    • Англия проиграла только 1 из последних 8 матчей

    • Финляндия выиграла только 1 из последних 5 матчей

    • В последнем очном матче Англия победила Финляндию со счетом 2:1 в 2001 году

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Англия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.80, а победа Финляндии — в 17.00.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.51, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.43.

    Прогноз: поставим на то, что Финляндия в этой игре не уступит крупно.

    Ставка: победа Финляндии с форой+2 за 2.00.

    Прогноз: также думается, что обе команды вполне могут забить в этой игре.

    Ставка: обе забьют за 2.45.

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    Англия — Финляндия: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 10.09.2024. Прогнозы на футбол. Разгромит ли Англия Финляндию?
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