10 сентября во 2-м туре дивизиона В Лиги наций по футболу сыграют Англия и Финляндия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Англия — Финляндия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Англия

Турнирное положение: англичане смогли отлично начать стартовать в новом сезоне Лиги наций.

Английская команда смогла победить Ирландию, набрала три очка и занимает второе место в турнирной таблице.

До этого сборная Англии дошла до финала Евро-2024, где уступила Испании.

Последние матчи: в матче первого тура главная команда Англии переиграла Ирландию (2:0).

До этого английская «националка» проиграла Испании (1:2) на Евро, а также переиграла Нидерланды (2:1).

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Перед этим были победы на чемпионате Европы над Швейцарией (1:1, по пенальти 5:3) и Словакией (2:1).

Не сыграют: все вызванные в сборную игроки в строю.

Состояние команды: подопечные Ли Карсли добыли первую победу и показали неплохой футбол.

Англичане являются главными фаворитами своей группы и должны без особых проблем ее выигрывать и поднимать в Лигу А.

Финляндия

Турнирное положение: финская команда неудачно стартовала в новом сезоне Лиги наций.

Финны проиграли Греции и без очков замыкают турнирную таблицу своей группы.

До этого сборная Финляндии не смогла выйти на Евро-2024, уступив в квалификации.

Последние матчи: в первом туре Лиги наций финская «националка» уступила Греции (0:3).

До этого в товарищеских матчах главная команда Финляндии победила Эстонию (2:1), проиграла Португалии (2:4) и сыграла вничью с Шотландией (2:2).

Не сыграют: все готовы к игре.

Состояние команды: Финляндия является крепким середняком европейского футбола.

Команда вряд ли будет бороться за то, чтобы пробиться в Лигу А, поэтому главной задачей будет остаться в Лиге В.

Статистика для ставок

Англия проиграла только 1 из последних 8 матчей

Финляндия выиграла только 1 из последних 5 матчей

В последнем очном матче Англия победила Финляндию со счетом 2:1 в 2001 году

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Англия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.80, а победа Финляндии — в 17.00.

ТБ 2,5 оценивается в 1.51, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.43.

Прогноз: поставим на то, что Финляндия в этой игре не уступит крупно.

Ставка: победа Финляндии с форой+2 за 2.00.

Прогноз: также думается, что обе команды вполне могут забить в этой игре.

Ставка: обе забьют за 2.45.