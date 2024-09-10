Англия
Финляндия
Англия
Турнирное положение: англичане смогли отлично начать стартовать в новом сезоне Лиги наций.
Английская команда смогла победить Ирландию, набрала три очка и занимает второе место в турнирной таблице.
Англия — Финляндия: коэффициенты букмекеров
До этого сборная Англии дошла до финала Евро-2024, где уступила Испании.
Последние матчи: в матче первого тура главная команда Англии переиграла Ирландию (2:0).
До этого английская «националка» проиграла Испании (1:2) на Евро, а также переиграла Нидерланды (2:1).
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Перед этим были победы на чемпионате Европы над Швейцарией (1:1, по пенальти 5:3) и Словакией (2:1).
Не сыграют: все вызванные в сборную игроки в строю.
Состояние команды: подопечные Ли Карсли добыли первую победу и показали неплохой футбол.
Англичане являются главными фаворитами своей группы и должны без особых проблем ее выигрывать и поднимать в Лигу А.
Финляндия
Турнирное положение: финская команда неудачно стартовала в новом сезоне Лиги наций.
Финны проиграли Греции и без очков замыкают турнирную таблицу своей группы.
До этого сборная Финляндии не смогла выйти на Евро-2024, уступив в квалификации.
Последние матчи: в первом туре Лиги наций финская «националка» уступила Греции (0:3).
До этого в товарищеских матчах главная команда Финляндии победила Эстонию (2:1), проиграла Португалии (2:4) и сыграла вничью с Шотландией (2:2).
Не сыграют: все готовы к игре.
Состояние команды: Финляндия является крепким середняком европейского футбола.
Команда вряд ли будет бороться за то, чтобы пробиться в Лигу А, поэтому главной задачей будет остаться в Лиге В.
Статистика для ставок
- Англия проиграла только 1 из последних 8 матчей
- Финляндия выиграла только 1 из последних 5 матчей
- В последнем очном матче Англия победила Финляндию со счетом 2:1 в 2001 году
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Англия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.80, а победа Финляндии — в 17.00.
ТБ 2,5 оценивается в 1.51, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.43.
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Прогноз: поставим на то, что Финляндия в этой игре не уступит крупно.
Ставка: победа Финляндии с форой+2 за 2.00.
Прогноз: также думается, что обе команды вполне могут забить в этой игре.
Ставка: обе забьют за 2.45.