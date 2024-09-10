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    Сборная Китая продолжит проигрывать?

    Китай — Саудовская Аравия. Ставка (к. 2.75) и прогноз на квалификацию ЧМ-2026 10 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Китай — Саудовская Аравия
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    Салех Абу Аль Шамат — игрок Саудовской Аравии
    10 сентября в рамках 2-го тура азиатской квалификации ЧМ-2026 сыграют Китай и Саудовская Аравия. Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Китай — Саудовская Аравия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Первая лига 14 Сентября 2024 года

    Йени Малатьяспор

  • Турция. Первая лига
    •  Йени Малатьяспор 16:00 Corum FK

    Corum FK

  • Турция. Первая лига
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    Китай

    Турнирное положение: Команда полностью провалила старт группового этапа азиатской квалификации ЧМ-2026. После 1-го тура Китай занимает последнее 6-е место в группе С без набранных очков.

    У сборной есть много проблем — команда очень мало забивает, а в последнее время еще и много пропускает.

    Последние матчи: В прошедшем туре группового этапа Китай крупно проиграл Японии со счетом 0:7. Китайцы не нанесли ни одного удара в створ ворот, пропустив целую корзину мячей.

    В последних 5-и матчах во всех турнирах Китай обыграл только Сингапур (4:1), а также по 2 раза сыграл вничью и проиграл. За этот период сборная забила 7 голов при 12-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Китай выглядит очень плохо в последнее время. В 3-х матчах команда забила только 1 гол, пропустив при этом 9 раз.

    В последней очной встрече китайская сборная сыграла вничью с Саудовской Аравией (1:1), сравняв счет на 82-й минуте.

    Саудовская Аравия

    Турнирное положение: Сборная имеет хорошие шансы выйти в следующий раунд квалификации ЧМ-2026. После 1-го тура Саудовская Аравия занимает 3-е место в группе С с 1-м баллом в копилке.

    В последнее время результаты команды не могут не радовать. У Саудовской Аравии довольно надежная оборона и более менее результативная атака.

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    • Последние матчи: В 1-м туре группового этапа сборная сыграла вничью с Индонезией (1:1), команды забили все голы еще в 1-м тайме. До этого Саудовская Аравия проиграла Иордании (1:2).

    В последних 5-и матчах сборная проиграла только 1 раз, а также по 2 раза сыграла вничью и выиграла. В этих встречах Саудовская Аравия забила 7 голов при 4-х пропущенных.

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    Состояние команды: Сборная показывает отличный футбол. В предстоящем матче против Китая саудовцы будут явными фаворитами.

    В последних 5-и очных встречах Саудовская Аравия проиграла Китаю только 1 раз при 2-х победах. Смогут ли на сей раз гости добыть драгоценные очки? У них есть все возможности для этого.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и матчах Саудовская Аравия проиграла только 1 раз

    • Китай забил всего 1 гол в последних 3-х матчах

    • В последних 5-и очных встречах Китай обыгрывал Саудовскую Аравию только 1 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Саудовская Аравия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 3.90, а победа Китая — в 7.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.20 и 1.65.

    Прогноз: Можно предположить, что Саудовская Аравия сможет забить минимум 2 гола в предстоящем матче.

    Ставка: Индивидуальный тотал Саудовской Аравии 2 больше за 2.75.

    Прогноз: Саудовская Аравии сильнее Китая, особенно в последнее время. Прогнозируем убедительную победу гостей.

    Ставка: Победа Саудовской Аравии с форой (-1) за 1.90.

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    Китай — Саудовская Аравия: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 10.09.2024. Прогнозы на футбол. Сборная Китая продолжит проигрывать?
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