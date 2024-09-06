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    Огорчит ли ЮАР Уганду?

    ЮАР — Уганда: прогноз и ставка

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    Мотоби Мвала (ЮАР)
    6 сентября в матче первого тура отбора на Кубок африканских наций по футболу сыграют ЮАР и Уганда. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч ЮАР — Уганда, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 06 Сентября 2024 года

    ЮАР

  • Кейптаун Претория
    •  ЮАР 19:00 Уганда

    Уганда

  • Кампала
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    ЮАР

    Турнирное положение: ЮАР на Кубке африканских наций 2024 года сумел занять третье место после того, как проиграла Нигерии в полуфинале.

    Команда неплохо стартовала и в отборе на ЧМ-2026, где в своей группе занимает второе место после четырех туров, уступая лидеру Руанде по дополнительным показателям.

    ЮАР — Уганда: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая прошла в рамках африканского Кубка КОСАФА, сборная дома обыграла Эсватини (1:0).

    Этот успех не помог коллективу выйти в полуфинал турнира, поскольку занял второе место в группе, уступив путевку в плей-офф конкуренту из другого квартета — Намибии.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах (официальных и товарищеских) ЮАР ни разу не проиграл при трех победах и пяти ничьих.

    Такая форма обещает хозяевам хорошие шансы на победу, особенно на своем поле против соперника, у которого не лучшая форма.

    Тапело Морена — лучший бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

    Уганда

    Турнирное положение: Уганда неудачно провела квалификацию на Кубок африканских наций 2024 года, заняв непроходное третье место в группе.

    Команда пока что еще хуже выступает и в отборе на ЧМ-2026, где занимает лишь пятую из шести строчку в группе с шестью очками после четырех туров.

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    • Последние матчи: в предыдущей игре в квалификации на мундиаль сборная на своем поле уступила Алжиру (1:2).

    Эта неудача прервала беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, один из которых был товарищеским, а другой — официальным.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были контрольными и официальными, Уганда выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

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    Такая форма не сулит гостям особых шансов даже на ничью, особенно на чужом поле и против соперника, который превосходит их в классе.

    Четыре гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах ЮАР забивали меньше 2,5 голов

    • в пяти из семи последних матчей ЮАР сыграл вничью

    • в трех из четырех последних матчей Уганды забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ЮАР — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1,50. Ничья — в 4.05, успех Уганды — в 8.00.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.30 и 1.65.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в трех из пяти их последних выездных поединков.

    И хотя в трех последних играх хозяев забивали меньше 2,5 голов, результативность аутсайдера обещает стать здесь решающим фактором.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей гости не выиграли, и в них было забито больше 2,5 голов.

    Ставка: ЮАР не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.50

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    ЮАР — Уганда: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 06.09.2024. Прогнозы на футбол. Огорчит ли ЮАР Уганду?
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