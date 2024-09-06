ЮАР
Уганда
ЮАР
Турнирное положение: ЮАР на Кубке африканских наций 2024 года сумел занять третье место после того, как проиграла Нигерии в полуфинале.
Команда неплохо стартовала и в отборе на ЧМ-2026, где в своей группе занимает второе место после четырех туров, уступая лидеру Руанде по дополнительным показателям.
ЮАР — Уганда: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая прошла в рамках африканского Кубка КОСАФА, сборная дома обыграла Эсватини (1:0).
Этот успех не помог коллективу выйти в полуфинал турнира, поскольку занял второе место в группе, уступив путевку в плей-офф конкуренту из другого квартета — Намибии.
Прогнозы и ставки на Кубок Африки
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах (официальных и товарищеских) ЮАР ни разу не проиграл при трех победах и пяти ничьих.
Такая форма обещает хозяевам хорошие шансы на победу, особенно на своем поле против соперника, у которого не лучшая форма.
Тапело Морена — лучший бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.
Уганда
Турнирное положение: Уганда неудачно провела квалификацию на Кубок африканских наций 2024 года, заняв непроходное третье место в группе.
Команда пока что еще хуже выступает и в отборе на ЧМ-2026, где занимает лишь пятую из шести строчку в группе с шестью очками после четырех туров.
Последние матчи: в предыдущей игре в квалификации на мундиаль сборная на своем поле уступила Алжиру (1:2).
Эта неудача прервала беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, один из которых был товарищеским, а другой — официальным.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были контрольными и официальными, Уганда выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.
Такая форма не сулит гостям особых шансов даже на ничью, особенно на чужом поле и против соперника, который превосходит их в классе.
Четыре гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах ЮАР забивали меньше 2,5 голов
- в пяти из семи последних матчей ЮАР сыграл вничью
- в трех из четырех последних матчей Уганды забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ЮАР — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1,50. Ничья — в 4.05, успех Уганды — в 8.00.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.30 и 1.65.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в трех из пяти их последних выездных поединков.
И хотя в трех последних играх хозяев забивали меньше 2,5 голов, результативность аутсайдера обещает стать здесь решающим фактором.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей гости не выиграли, и в них было забито больше 2,5 голов.
Ставка: ЮАР не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.50