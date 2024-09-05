Северная Ирландия
Люксембург
Северная Ирландия
Турнирное положение: Северная Ирландия неудачно провела квалификацию на Евро-2024, не сумев попасть в финальную часть турнира.
Команда по итогам 10-ти туров отбора на континентальное первенство заняла в своей группе лишь пятую позицию из шести.
Северная Ирландия — Люксембург: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная обыграла на своем поле Андорру (2:0).
Этот успех стал для коллектива третьим в пяти последних поединках, один из которых был официальных, а четыре — товарищескими.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних играх Северная Ирландия проиграла лишь раз при трех победах и одной ничьей.
С такой формой Ольстер имеет неплохие шансы на победу над непростым соперником, особенно с учетом того, что он принимает его на своем поле.
Дион Чарльз — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с тремя голами.
Люксембург
Турнирное положение: Люксембург как никогда близко для себе подобрался к выходу в финальную часть Евро-2024, но все же не сумел этого добиться.
Команда заняла третье место в группе отбора, но благодаря успешному выступлению в предыдущем розыгрыше Лиги наций сыграла в плей-офф, но там уступила Грузии (0:2).
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная потерпела разгром от Бельгии (0:3).
Эта неудача стала для коллектива третьей в четырех последних поединках, один из которых был официальным, а три — товарищескими.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних играх Люксембург выиграл лишь раз при трех поражениях.
Такая форма не сулит коллективу особых шансов на успех, особенно против соперника, чья форма лучше, и который принимает его на своем поле.
Жерсон Родригеш — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с пятью голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей Северной Ирландии забивали меньше 2,5 голов
- в семи из девяти последних матчей Северной Ирландии забивала только одна команда
- в трех последних матчах Люксембурга забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Северная Ирландия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.82. Ничья — в 3.55, успех Люксембурга — в 4.50.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.15 и 1.70.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости проиграли. Так было и в трех их последних выездных поединках.
При этом в трех из пяти последних игр хозяева выиграли.
Ставка: Северная Ирландия победит за 1.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех последних матчах Люксембурга было именно так.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.15