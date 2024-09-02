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    Уругвай учинит разгром гватемальцам

    Гватемала — Уругвай. Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 2 сентября 2024 года

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    Луис Суарес
    2 сентября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Гватемала и Уругвай. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гватемала — Уругвай, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 02 Сентября 2024 года

    Уругвай

  • Монтевидео
    •  Уругвай 02:00 Гватемала

    Гватемала

  • Гватемала
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    Гватемала

    Турнирное положение: Гватемала успешно выступает в квалификации на Мундиаль. Команда сейчас пребывает на 1 строчке турнирной таблицы своей группы.

    При этом Гватемала в 2 первых матчах набрал гордые 6 очков. Да и забила команда 9 раз, ни разу не пропустив.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Гватемала не смогла ничего поделать с Сальвадором (0:1).

    А вот до того Гватемала дома уступила Аргентине (1:4). Зато Британские Виргинские острова были уверенно обыграны (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила дважды. В этих поединках она отличилась 11 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Гватемала вполне способна выстрелить. Хоть состав команды по именам смотрится достаточно скромно.

    С уругвайцами команда пересекалась лишь единожды. Еще 9 лет назад Гватемала была бита (1:5).

    Очевидно, что номинальные хозяева будут пытаться дать бой столь сильному оппоненту. Вот только поединки с крепкими соперниками гватемальцам откровенно не удаются.

    Уругвай

    Турнирное положение: Уругвайцы не лучшим образом выступили на последнем Кубке Америки. Там они заняли 3 место.

    Причем Уругвай в поединке за 3 место переиграл канадцев. Вот только победа южноамериканцам пришла лишь в серии пенальти.

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    • Последние матчи: до того уругвайцы уступили Колумбии (0:1). Зато бразильцы были обыграны в пресловутой футбольной лотерее.

    А вот встреча со сборной США принесла минимальный успех. А вот боливийцы были буквально сметены с газона (5:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Уругвай выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: пока что победы даются уругвайцам довольно непросто. А вот подбор атакующих исполнителей у команды весьма приличный.

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    При этом Уругвай имеет по-настоящему звездный состав. Да и опытнейший форвард Луис Суарес еще в строю, и весьма полезен!

    И уж точно гости постараются сыграть на своих лучших качествах. Да и оппонент нынче выглядит весьма скромно.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Уругвайцы явно постараются быстро вскрыть оборону Гватемалы.

    Статистика для ставок

    • Гватемала проиграла в 2 своих последних поединках

    • Уругвайцы не побеждали в 3 своих последних матчах

    • Единственный очный поединок соперников завершился викторией Уругвая (5:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Уругвай — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.80, а победа оппонента — в скромные 15.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.68 и 2.31.

    Прогноз: Гости явно сильнее соперника, и явно будут максимально активны в атаке.

    Уругвай наверняка постарается сыграть на своих лучших качествах, да и оппонент не столь стабилен.

    Ставка: Фора Уругвая -2.5 за 2.55.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся обоим оппонентам.

    Ставка: Обе забьют за 2.55

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    Гватемала — Уругвай: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 02.09.2024. Прогнозы на футбол. Уругвай учинит разгром гватемальцам
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