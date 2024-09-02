Уругвай
Гватемала
Гватемала
Турнирное положение: Гватемала успешно выступает в квалификации на Мундиаль. Команда сейчас пребывает на 1 строчке турнирной таблицы своей группы.
При этом Гватемала в 2 первых матчах набрал гордые 6 очков. Да и забила команда 9 раз, ни разу не пропустив.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Гватемала не смогла ничего поделать с Сальвадором (0:1).
А вот до того Гватемала дома уступила Аргентине (1:4). Зато Британские Виргинские острова были уверенно обыграны (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила дважды. В этих поединках она отличилась 11 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Гватемала вполне способна выстрелить. Хоть состав команды по именам смотрится достаточно скромно.
С уругвайцами команда пересекалась лишь единожды. Еще 9 лет назад Гватемала была бита (1:5).
Очевидно, что номинальные хозяева будут пытаться дать бой столь сильному оппоненту. Вот только поединки с крепкими соперниками гватемальцам откровенно не удаются.
Уругвай
Турнирное положение: Уругвайцы не лучшим образом выступили на последнем Кубке Америки. Там они заняли 3 место.
Причем Уругвай в поединке за 3 место переиграл канадцев. Вот только победа южноамериканцам пришла лишь в серии пенальти.
Последние матчи: до того уругвайцы уступили Колумбии (0:1). Зато бразильцы были обыграны в пресловутой футбольной лотерее.
А вот встреча со сборной США принесла минимальный успех. А вот боливийцы были буквально сметены с газона (5:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах Уругвай выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: пока что победы даются уругвайцам довольно непросто. А вот подбор атакующих исполнителей у команды весьма приличный.
При этом Уругвай имеет по-настоящему звездный состав. Да и опытнейший форвард Луис Суарес еще в строю, и весьма полезен!
И уж точно гости постараются сыграть на своих лучших качествах. Да и оппонент нынче выглядит весьма скромно.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Уругвайцы явно постараются быстро вскрыть оборону Гватемалы.
Статистика для ставок
- Гватемала проиграла в 2 своих последних поединках
- Уругвайцы не побеждали в 3 своих последних матчах
- Единственный очный поединок соперников завершился викторией Уругвая (5:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Уругвай — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.80, а победа оппонента — в скромные 15.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.68 и 2.31.
- 2.23Спартак — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
- 1.97Арсенал — Брайтон: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.50Химки — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Гости явно сильнее соперника, и явно будут максимально активны в атаке.
Уругвай наверняка постарается сыграть на своих лучших качествах, да и оппонент не столь стабилен.
Ставка: Фора Уругвая -2.5 за 2.55.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся обоим оппонентам.
Ставка: Обе забьют за 2.55