2 сентября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Гватемала и Уругвай. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гватемала — Уругвай, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Гватемала

Турнирное положение: Гватемала успешно выступает в квалификации на Мундиаль. Команда сейчас пребывает на 1 строчке турнирной таблицы своей группы.

При этом Гватемала в 2 первых матчах набрал гордые 6 очков. Да и забила команда 9 раз, ни разу не пропустив.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Гватемала не смогла ничего поделать с Сальвадором (0:1).

А вот до того Гватемала дома уступила Аргентине (1:4). Зато Британские Виргинские острова были уверенно обыграны (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила дважды. В этих поединках она отличилась 11 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Гватемала вполне способна выстрелить. Хоть состав команды по именам смотрится достаточно скромно.

С уругвайцами команда пересекалась лишь единожды. Еще 9 лет назад Гватемала была бита (1:5).

Очевидно, что номинальные хозяева будут пытаться дать бой столь сильному оппоненту. Вот только поединки с крепкими соперниками гватемальцам откровенно не удаются.

Уругвай

Турнирное положение: Уругвайцы не лучшим образом выступили на последнем Кубке Америки. Там они заняли 3 место.

Причем Уругвай в поединке за 3 место переиграл канадцев. Вот только победа южноамериканцам пришла лишь в серии пенальти.

Последние матчи: до того уругвайцы уступили Колумбии (0:1). Зато бразильцы были обыграны в пресловутой футбольной лотерее.

А вот встреча со сборной США принесла минимальный успех. А вот боливийцы были буквально сметены с газона (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Уругвай выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: пока что победы даются уругвайцам довольно непросто. А вот подбор атакующих исполнителей у команды весьма приличный.

При этом Уругвай имеет по-настоящему звездный состав. Да и опытнейший форвард Луис Суарес еще в строю, и весьма полезен!

И уж точно гости постараются сыграть на своих лучших качествах. Да и оппонент нынче выглядит весьма скромно.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Уругвайцы явно постараются быстро вскрыть оборону Гватемалы.

Статистика для ставок

Гватемала проиграла в 2 своих последних поединках

Уругвайцы не побеждали в 3 своих последних матчах

Единственный очный поединок соперников завершился викторией Уругвая (5:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Уругвай — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.80, а победа оппонента — в скромные 15.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.68 и 2.31.

Прогноз: Гости явно сильнее соперника, и явно будут максимально активны в атаке.

Уругвай наверняка постарается сыграть на своих лучших качествах, да и оппонент не столь стабилен.

Ставка: Фора Уругвая -2.5 за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся обоим оппонентам.

Ставка: Обе забьют за 2.55