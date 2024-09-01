Сочи
Тюмень
«Сочи»
Турнирное положение: Сочинцы стартовали в первенстве явно хуже ожидаемого. После 7 первых туров команда занимает 7 место в турнирной таблице первой лиги.
При этом «Сочи» в 7 поединках сумел разжиться 10 очками. А вот пропускает команда в среднем более гола за матч — 10 мячей.
Сочи — Тюмень: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре южане смогли добиться виктории. Команда Роберта Морено в перестрелке одолела «Уфу» (4:3).
До того команда минимально уступила «Енисею». Зато новороссийский «Черноморец» был обыгран (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сочи» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: по подбору игроков «Сочи» явно находится не в той лиге. К тому же пока не демонстрирует свои лучшие качества Сауль Гуарирапа.
Поединки с «соболями» для команды исторически складываются сложно. В 2 последних очных поединках «Сочи» по разу сыграл вничью и проиграл.
Нет сомнений, что сочинцы постараются подтянуться к лидирующей группе. Да и Гуарирапе пора бы поднатореть в плане реализации.
«Тюмень»
Турнирное положение: Тюменцам явно уготована лишь борьба за выживание в лучшей лиге мира. При этом по итогам первых 7 туров команда находится на 16 месте.
Причем «Тюмень» довольно убого выглядит в плане реализации. В 7 матчах команда настреляла лишь 5 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыл один зачетный балл. «Тюмень» не дала себя обыграть «канонирам» (0:0).
До того команда потерпела поражение от «моряков» (1:2). А вот поединок с «Ротором» завершился минимальным поражением.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Тюмень» выиграла 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 5 мяча при 5 же пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе «соболи» не преуспевают в плане игры и результатов. Серия из 4 матчей без побед явно угнетает.
При этом «Тюмень» выиграла всего в 1 поединке первенства. Зато пропускает команда в среднем чуть больше гола за матч: всего 9 мячей в 7 матчах.
А вот отставание от спасительной 15 позиции лишь минимальное. Правда, находящиеся ниже «Шинник» и «СКА-Хабаровск» набрали те же 5 очков.
И уж точно «Тюмень» будет пытаться зацепиться за заветные баллы. Да и сочинцам команда еще не проигрывала.
Статистика для ставок
- «Тюмень» в среднем забивает менее гола за матч
- Сочинцы в среднем пропускают больше одного мяча за матч
- «Тюмень» еще ни разу не проигрывала южанам
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 7.38.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.02 и 1.77.
- 2.23Спартак — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
- 1.97Арсенал — Брайтон: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.50Химки — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
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Прогноз: «Сочи» явно сильнее нестабильных «соболей», и уж точно будет активно атаковать.
«Тюмень» крайне слабо выглядит в атаке, тогда как «Сочи» метит в дуэт лидеров дивизиона.
Ставка: Фора «Сочи» -1.5 за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.02