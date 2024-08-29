Ружомберок
Ноа
«Ружомберок»
Турнирная таблица: В чемпионате Словакии «Ружомберок» занимает 6 место с активом в 5 очков: 1 победа и 2 ничьи.
Последние матчи: «Ружомберок» стартовал с первого отборочного раунда Лиги Европы. На этой стадии словацкий коллектив добился победы в противостоянии против «Тобола» из Казахстана (5:2 — дома, 0:1 — в гостях).
Ружомберок — Ноа: коэффициенты букмекеров
Во второй стадии квалификации словаки уступили в двухматчевом противостоянии турецкому «Трабзонспору» (0:2 — дома, 0:1 — в гостях).
Из Лиги Европы «Ружомберок» перебрался в Лигу конференций, где выиграл у хорватского «Хайдука» (0:0 — дома, 1:0 — в гостях).
Однако стартовая игра в заключительном отборочном раунде Лиги чемпионов проти «Ноа» прошла для «Ружомберока» со знаком минус, словацкий коллектив проиграл со счётом 0:3.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «Ружомберок» в последних пяти матчах одержал две победы, две игры сыграл вничью и одну встречу проиграл.
«Ноа»
Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в чемпионате Армении. «Ноа» матч 1-го тура пропускал, а игру 2-го игрового дня участник Лиги конференций выиграл у «Ширака» (5:0).
Последние матчи: В Лиге конференций «Ноа» преодолел три стадии отбора. Сначала вице-чемпион Армении нанёс поражение македонской «Шкендии» (2:0 — дома, 2:1 — в гостях).
Потом было участие во втором отборочном раунде, в котором «Ноа» одержал победу над клубом «Слима» (Мальта) (7:0 — дома, 0:0 — в гостях).
В третьем раунде армянский коллектив выиграл у греческого АЕКа (3:1 — дома, 0:1 — в гостях).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «Ноа» в последних пяти матчах одержал три победы, одну игру сыграл вничью и одну встречу проиграл.
Статистика для ставок
- «Ноа» в Лиге конференций обыгал «Шкендию» (4:1), «Слиму» (7:0) и АЕК (3:2)
- «Ружомберок» в еврокубках выиграл у «Тобола» (5:3) и «Хайдука» (1:0), но проиграл «Трабзонспору» (0:3)
- «Ноа» — «Ружомберок» (3:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ружомберок» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.61. Ничья оценена в 3.36, а победа «Ноа» — в 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.13 и 1.75 соответственно.
- 2.60Серветт — Челси: прогноз и ставкаЗавтра в 21:30
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Прогноз: «Ноа» не должен встретить сопротивление со стороны словацкого соперника. Армянский клуб в последних играх много забивает и вполне может добиться нового успеха.
Ставка: Фора «Ноа» (0) с коэффициентом 1.99.
Прогноз: Не исключаем того факта, что соперники могут обменяться голами в ответной игре.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.82.