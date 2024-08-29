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    «Ноа» не отдаст путёвку «Ружомбероку»?

    Ружомберок — Ноа: прогноз и ставка

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    «Ружомберок» — «Хайдук»
    В четвёртом отборочном раунде Лиги конференций 29 августа пройдет матч «Ружомберок» — «Ноа». Начало — в 19:30 Ставка и прогноз на матч «Ружомберок» — «Ноа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 29 Августа 2024 года

    Ружомберок

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Ружомберок 19:30 Ноа

    Ноа

  • Ереван
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    «Ружомберок»

    Турнирная таблица: В чемпионате Словакии «Ружомберок» занимает 6 место с активом в 5 очков: 1 победа и 2 ничьи.

    Последние матчи: «Ружомберок» стартовал с первого отборочного раунда Лиги Европы. На этой стадии словацкий коллектив добился победы в противостоянии против «Тобола» из Казахстана (5:2 — дома, 0:1 — в гостях).

    Ружомберок — Ноа: коэффициенты букмекеров

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    Во второй стадии квалификации словаки уступили в двухматчевом противостоянии турецкому «Трабзонспору» (0:2 — дома, 0:1 — в гостях).

    Из Лиги Европы «Ружомберок» перебрался в Лигу конференций, где выиграл у хорватского «Хайдука» (0:0 — дома, 1:0 — в гостях).

    Однако стартовая игра в заключительном отборочном раунде Лиги чемпионов проти «Ноа» прошла для «Ружомберока» со знаком минус, словацкий коллектив проиграл со счётом 0:3.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Состояние команды: «Ружомберок» в последних пяти матчах одержал две победы, две игры сыграл вничью и одну встречу проиграл.

    «Ноа»

    Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в чемпионате Армении. «Ноа» матч 1-го тура пропускал, а игру 2-го игрового дня участник Лиги конференций выиграл у «Ширака» (5:0).

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    • Последние матчи: В Лиге конференций «Ноа» преодолел три стадии отбора. Сначала вице-чемпион Армении нанёс поражение македонской «Шкендии» (2:0 — дома, 2:1 — в гостях).

    Потом было участие во втором отборочном раунде, в котором «Ноа» одержал победу над клубом «Слима» (Мальта) (7:0 — дома, 0:0 — в гостях).

    В третьем раунде армянский коллектив выиграл у греческого АЕКа (3:1 — дома, 0:1 — в гостях).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Ноа» в последних пяти матчах одержал три победы, одну игру сыграл вничью и одну встречу проиграл.

    Статистика для ставок

    • «Ноа» в Лиге конференций обыгал «Шкендию» (4:1), «Слиму» (7:0) и АЕК (3:2)

    • «Ружомберок» в еврокубках выиграл у «Тобола» (5:3) и «Хайдука» (1:0), но проиграл «Трабзонспору» (0:3)

    • «Ноа» — «Ружомберок» (3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ружомберок» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.61. Ничья оценена в 3.36, а победа «Ноа» — в 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.13 и 1.75 соответственно.

    Прогноз: «Ноа» не должен встретить сопротивление со стороны словацкого соперника. Армянский клуб в последних играх много забивает и вполне может добиться нового успеха.

    Ставка: Фора «Ноа» (0) с коэффициентом 1.99.

    Прогноз: Не исключаем того факта, что соперники могут обменяться голами в ответной игре.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.82.

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    «Ружомберок» — «Ноа»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 29.08.2024. Прогнозы на футбол. «Ноа» не отдаст путёвку «Ружомбероку»?
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