В четвёртом отборочном раунде Лиги конференций 29 августа пройдет матч «Ружомберок» — «Ноа». Начало — в 19:30 Ставка и прогноз на матч «Ружомберок» — «Ноа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ружомберок»

Турнирная таблица: В чемпионате Словакии «Ружомберок» занимает 6 место с активом в 5 очков: 1 победа и 2 ничьи.

Последние матчи: «Ружомберок» стартовал с первого отборочного раунда Лиги Европы. На этой стадии словацкий коллектив добился победы в противостоянии против «Тобола» из Казахстана (5:2 — дома, 0:1 — в гостях).

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Во второй стадии квалификации словаки уступили в двухматчевом противостоянии турецкому «Трабзонспору» (0:2 — дома, 0:1 — в гостях).

Из Лиги Европы «Ружомберок» перебрался в Лигу конференций, где выиграл у хорватского «Хайдука» (0:0 — дома, 1:0 — в гостях).

Однако стартовая игра в заключительном отборочном раунде Лиги чемпионов проти «Ноа» прошла для «Ружомберока» со знаком минус, словацкий коллектив проиграл со счётом 0:3.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Ружомберок» в последних пяти матчах одержал две победы, две игры сыграл вничью и одну встречу проиграл.

«Ноа»

Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в чемпионате Армении. «Ноа» матч 1-го тура пропускал, а игру 2-го игрового дня участник Лиги конференций выиграл у «Ширака» (5:0).

Последние матчи: В Лиге конференций «Ноа» преодолел три стадии отбора. Сначала вице-чемпион Армении нанёс поражение македонской «Шкендии» (2:0 — дома, 2:1 — в гостях).

Потом было участие во втором отборочном раунде, в котором «Ноа» одержал победу над клубом «Слима» (Мальта) (7:0 — дома, 0:0 — в гостях).

В третьем раунде армянский коллектив выиграл у греческого АЕКа (3:1 — дома, 0:1 — в гостях).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Ноа» в последних пяти матчах одержал три победы, одну игру сыграл вничью и одну встречу проиграл.

Статистика для ставок

«Ноа» в Лиге конференций обыгал «Шкендию» (4:1), «Слиму» (7:0) и АЕК (3:2)

«Ружомберок» в еврокубках выиграл у «Тобола» (5:3) и «Хайдука» (1:0), но проиграл «Трабзонспору» (0:3)

«Ноа» — «Ружомберок» (3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ружомберок» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.61. Ничья оценена в 3.36, а победа «Ноа» — в 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.13 и 1.75 соответственно.

Прогноз: «Ноа» не должен встретить сопротивление со стороны словацкого соперника. Армянский клуб в последних играх много забивает и вполне может добиться нового успеха.

Ставка: Фора «Ноа» (0) с коэффициентом 1.99.

Прогноз: Не исключаем того факта, что соперники могут обменяться голами в ответной игре.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.82.