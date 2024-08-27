27 августа в 1/32 финала Кубка английской лиги по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Норвич». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Норвич», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: Лондлнцы в новом сезоне стартовали крайне слабо. Команда на данный момент находится на 18 строчке турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Кристал Пэлас» в 2 стартовых турах английского чемпионата не набрал ни одного очка. Да и забила команда всего 1 мяч.

Последние матчи: в своем последнем контрольном поединке команда потерпела поражение. «Кристал Пэлас» был бит «Вест Хэмом» (0:2).

А вот до того команда уступила скромному «Брентфорду» (1:2). Да и в последнем спарринге лондонцы не сумели одолеть «Нант» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Кристал Пэлас» настрелял 8 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: лондонцы ныне озабочены неудачным стартом в АПЛ. Так что в кубковом матче команда может предстать не в самом оптимальном составе.

Поединки против «Норвича» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Кристал Пэлас» выиграл 3 раза при 2 паритетах.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются несколько реабилитироваться за провальный старт в АПЛ. Тем паче, оппонент нынче явно не блещет.

«Норвич»

Турнирное положение: «Канарейки» все никак не могут вернуться в АПЛ. Вот и нынешний чемпионат команда начала крайне неудачно — 20 место на текущий момент.

Причем «Норвич» в 3 первых турах Чемпионшипа набрал всего 2 очка. Да и забила команда всего лишь трижды.

Последние матчи: в своем последнем матче команда снова не сумела победить. «Канарейки» подписали мировую с «Шеффилд Юнайтед» (1:1).

Зато встреча с сильным «Блэкберном» принесла приятный ничейный результат (2:2). А вот в матче с «Оксфордом» команда вчистую уступила (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Норвич» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: неудачный старт спутал все планы команды. Обладая достаточно приличным подбором игроков, «Норвич», похоже, н потянет борьбу за повышение в классе.

При этом «Норвич» уже 10 лет не может одолеть лондонцев. При этом в последнем очном поединке двухлетней давности соперники подписали мировую (1:1).

И уж точно гости постараются дать бой полпреду АПЛ. Вот только проблемы с надежностью тылов могут им в этом серьезно помешать.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. «Канарейки» уж точно постараются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Кристал Пэлас» уже 10 лет не проигрывает «канарейкам»

Лондонцы проиграли в 2 своих последних матчах

«Норвич» не побеждал в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.70, а победа оппонента — в скромные 6.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.64 и 2.30.

Прогноз: Лондонцы, несмотря на все свои проблемы, явно сильнее соперника, к тому же традиционно успешно ему противостоят.

«Кристал Пэлас» наверняка постарается реабилитироваться за свои последние неудачи.

Ставка: Фора «Кристал Пэласа» -1.5 за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.30