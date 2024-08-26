Родина
Ротор
«Родина»
Турнирное положение: команда из Москвы пока что является середняком Первой лиги.
В настоящий момент москвичи имеют в своем активе девять очков и занимают девятое место в турнирной таблице.
Родина — Ротор: коэффициенты букмекеров
В активе московского коллектива четыре забитых мяча и три пропущенных.
Последние матчи: в прошлых турах команда из столицы России сыграла вничью с «Шинником» (0:0) и «Чайкой» (2:2).
До этого столичный коллектив проиграл «КАМАЗу» (0:1), но победил «Аланию» (1:0) и «СКА-Хабаровск» (1:0).
Не сыграют: не сыграет только Амур Калмыков.
Состояние команды: определить силу «Родины» пока что очень сложно. Подопечные Владимира Газзаева по составу сильны, но очень мало забивают.
Думается, что «Родина» должна наверстать упущенное и бороться за самые высокие места. Вплоть до повышения в классе.
«Ротор»
Турнирное положение: команда из Волгограда многих удивляет и идет высоко в турнирной таблице.
В настоящий момент волгоградцы имеют в своем активе 10 очков и занимают пятое место.
Волгоградский коллектив смог пять раз поразить ворота соперника и трижды пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «Ротор» смог добыть победы над «Балтикой» (2:0) и «Тюменью» (1:0).
До этого подопечные Дениса Бояринцева проиграли «Нефтехимику» (0:1) и «Арсеналу» (0:1).
Не сыграют: на поле могут выйти все футболисты.
Состояние команды: команда, которая только по итогам минувшего сезона вышла в Первую лигу, отлично себя зарекомендовала.
«Ротор» смотрится очень неплохо, мало пропускает и думается, что может даже замахнуться за борьбу за высокие места.
Статистика для ставок
- «"Родина" не может выиграть на протяжении 3 матчей
- "Ротор" не пропускал больше 1 мяча за игру в этом сезоне
- В единственном очном матче в 2020 году "Ротор" разгромил "Родину" со счетом 6:0
Прогнозы и ставки
Коэффициенты букмекеров: "Родина" — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.25, а победа "Ротора" — в 3.65.
ТБ 2,5 оценивается в 2.30, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.60.
- 2.35Динамо — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.10Реал — Вальядолид: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.97Вулверхэмптон — Челси: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
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Прогноз: будут встречаться примерно равные команды, поэтому логично предположить, что все может завершится вничью.
Ставка: ничья за 3.25.
Прогноз:команды крайне мало забивают, поэтому предположим, что первый тайм завершится без голов.
Ставка: ничья 0:0 по итогам первого тайма за 2.45.