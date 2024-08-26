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    Смогут ли «Родина» и «Ротор» определить сильнейшего?

    «Родина» — «Ротор». Ставка (к. 3.25) и прогноз на футбол, Первая лига, 26 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Родина» — «Ротор»
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    «Родина»
    26 августа в 7-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» и «Ротор». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Родина» — «Ротор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 26 Августа 2024 года

    Родина

  • Москва
    •  Родина 19:30 Ротор

    Ротор

  • Волгоград
    •

    «Родина»

    Турнирное положение: команда из Москвы пока что является середняком Первой лиги.

    В настоящий момент москвичи имеют в своем активе девять очков и занимают девятое место в турнирной таблице.

    Родина — Ротор: коэффициенты букмекеров

    В активе московского коллектива четыре забитых мяча и три пропущенных.

    Последние матчи: в прошлых турах команда из столицы России сыграла вничью с «Шинником» (0:0) и «Чайкой» (2:2).

    До этого столичный коллектив проиграл «КАМАЗу» (0:1), но победил «Аланию» (1:0) и «СКА-Хабаровск» (1:0).

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Не сыграют: не сыграет только Амур Калмыков.

    Состояние команды: определить силу «Родины» пока что очень сложно. Подопечные Владимира Газзаева по составу сильны, но очень мало забивают.

    Думается, что «Родина» должна наверстать упущенное и бороться за самые высокие места. Вплоть до повышения в классе.

    «Ротор»

    Турнирное положение: команда из Волгограда многих удивляет и идет высоко в турнирной таблице.

    В настоящий момент волгоградцы имеют в своем активе 10 очков и занимают пятое место.

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    • Волгоградский коллектив смог пять раз поразить ворота соперника и трижды пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «Ротор» смог добыть победы над «Балтикой» (2:0) и «Тюменью» (1:0).

    До этого подопечные Дениса Бояринцева проиграли «Нефтехимику» (0:1) и «Арсеналу» (0:1).

    Не сыграют: на поле могут выйти все футболисты.

    Состояние команды: команда, которая только по итогам минувшего сезона вышла в Первую лигу, отлично себя зарекомендовала.

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    «Ротор» смотрится очень неплохо, мало пропускает и думается, что может даже замахнуться за борьбу за высокие места.

    Статистика для ставок

    • «"Родина" не может выиграть на протяжении 3 матчей

    • "Ротор" не пропускал больше 1 мяча за игру в этом сезоне

    • В единственном очном матче в 2020 году "Ротор" разгромил "Родину" со счетом 6:0

    Прогнозы и ставки

    Коэффициенты букмекеров: "Родина" — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.25, а победа "Ротора" — в 3.65.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.30, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.60.

    Прогноз: будут встречаться примерно равные команды, поэтому логично предположить, что все может завершится вничью.

    Ставка: ничья за 3.25.

    Прогноз:команды крайне мало забивают, поэтому предположим, что первый тайм завершится без голов.

    Ставка: ничья 0:0 по итогам первого тайма за 2.45.

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    «Родина» — «Ротор»: прогноз, ставка (3.25), статистика, коэффициенты матча 26.08.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Родина» и «Ротор» определить сильнейшего?
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