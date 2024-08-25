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    Команда Тихонова продолжит побеждать?

    «Чайка» — «Енисей». Ставка (к. 3.03) и прогноз на футбол, Первая лига, 25 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Чайка» — «Енисей»
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    Андрей Тихонов
    25 августа в 7-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Чайка» и «Енисей». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Чайка» — «Енисей», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 25 Августа 2024 года

    Чайка

  • Песчанокопское
    •  Чайка 19:00 Енисей

    Енисей

  • Красноярск
    •

    «Чайка»

    Турнирное положение: Песчанокопцы стартовали в первенстве весьма неплохо. По итогам 6 первых туров команда занимает 7 место в турнирной таблице.

    При этом «Чайка» в 6 поединках сумела разжиться 9 очками. Да и забивает команда в среднем более гола за матч — 10 мячей.

    Чайка — Енисей: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре песчанокопцы не разжились очками. «Чайка» по всем статьям уступила «Уралу» (0:2).

    До того команда подписала мировую с «Родиной» (2:2). Да и поединок с сильным «Торпедо» завершился боевым паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Чайка» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: без Дмитрия Пятибратова команда постепенно теряет позиции. Да и состав у песчанокопцев вряд ли можно назвать столь мощным.

    Поединки с красноярцами для команды исторически складываются неудачно. В трех очных поединках «Чайка» проиграла 2 раза при одной виктории.

    Нет сомнений, что песчанокопцы будут активно атаковать. Вот только серия из трех матчей без побед явно удручает игроков.

    «Енисей»

    Турнирное положение: Красноярцы явно намерены побороться за попадание в стыки. По итогам первых 6 туров команда находится на 6 месте.

    Причем «Енисей» не столь уверенно выглядит в плане реализации. В 6 матчах команда настреляла всего 5 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда взяла три очка. Подопечные Андрея Тихонова минимально одолели «Сочи».

    До того команда нанесла поражение «Алании» (1:0). А вот в Туле красноярцы досадным образом уступили со счетом 1:2.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Енисей» победил 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 3 мяча при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда Тихонова постепеннно прибавляет в плане результатов. Да и в двух последних матчах красноярцы победили и не пропускали.

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    При этом «Енисей» лишь на один балл отстает от топ-4. Да и ансамбль у Тихонова смотрится более чем симпатично.

    В двух последних очных поединках красноярцы обыгрывали «Чайку». Причем обе победы получились с разницей в один мяч.

    И уж точно «Енисей» постарается плотнее подтянуться к лидирующей группе. Да и оппонент, потеряв наставника по ходу чемпионата, выглядит опустошенным.

    Статистика для ставок

    • «Енисей» выиграл и не пропустил в 2 своих последних матчах

    • «Чайка» в среднем забивает больше гола за матч

    • «Енисей» обыграл «Чайку» в 2 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Чайка» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.41. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 3.03.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.

    Прогноз: Красноярцы нынче смотрятся сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

    «Чайка» без Пятибратова потеряла уверенность в своих силах, и в последних матчах выглядела не лучшим образом.

    Ставка: Победа «Енисея» за 3.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.38

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    «Чайка» — «Енисей»: прогноз, ставка (3.03), статистика, коэффициенты матча 25.08.2024. Прогнозы на футбол. Команда Тихонова продолжит побеждать?
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