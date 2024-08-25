Чайка
Енисей
«Чайка»
Турнирное положение: Песчанокопцы стартовали в первенстве весьма неплохо. По итогам 6 первых туров команда занимает 7 место в турнирной таблице.
При этом «Чайка» в 6 поединках сумела разжиться 9 очками. Да и забивает команда в среднем более гола за матч — 10 мячей.
Чайка — Енисей: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре песчанокопцы не разжились очками. «Чайка» по всем статьям уступила «Уралу» (0:2).
До того команда подписала мировую с «Родиной» (2:2). Да и поединок с сильным «Торпедо» завершился боевым паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Чайка» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: без Дмитрия Пятибратова команда постепенно теряет позиции. Да и состав у песчанокопцев вряд ли можно назвать столь мощным.
Поединки с красноярцами для команды исторически складываются неудачно. В трех очных поединках «Чайка» проиграла 2 раза при одной виктории.
Нет сомнений, что песчанокопцы будут активно атаковать. Вот только серия из трех матчей без побед явно удручает игроков.
«Енисей»
Турнирное положение: Красноярцы явно намерены побороться за попадание в стыки. По итогам первых 6 туров команда находится на 6 месте.
Причем «Енисей» не столь уверенно выглядит в плане реализации. В 6 матчах команда настреляла всего 5 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда взяла три очка. Подопечные Андрея Тихонова минимально одолели «Сочи».
До того команда нанесла поражение «Алании» (1:0). А вот в Туле красноярцы досадным образом уступили со счетом 1:2.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Енисей» победил 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 3 мяча при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда Тихонова постепеннно прибавляет в плане результатов. Да и в двух последних матчах красноярцы победили и не пропускали.
При этом «Енисей» лишь на один балл отстает от топ-4. Да и ансамбль у Тихонова смотрится более чем симпатично.
В двух последних очных поединках красноярцы обыгрывали «Чайку». Причем обе победы получились с разницей в один мяч.
И уж точно «Енисей» постарается плотнее подтянуться к лидирующей группе. Да и оппонент, потеряв наставника по ходу чемпионата, выглядит опустошенным.
Статистика для ставок
- «Енисей» выиграл и не пропустил в 2 своих последних матчах
- «Чайка» в среднем забивает больше гола за матч
- «Енисей» обыграл «Чайку» в 2 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Чайка» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.41. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 3.03.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.
- 3.85Зенит — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.10Барселона — Атлетик: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.94Брайтон — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
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Прогноз: Красноярцы нынче смотрятся сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.
«Чайка» без Пятибратова потеряла уверенность в своих силах, и в последних матчах выглядела не лучшим образом.
Ставка: Победа «Енисея» за 3.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.38