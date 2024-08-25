25 августа в 7-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Чайка» и «Енисей». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Чайка» — «Енисей», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Чайка»

Турнирное положение: Песчанокопцы стартовали в первенстве весьма неплохо. По итогам 6 первых туров команда занимает 7 место в турнирной таблице.

При этом «Чайка» в 6 поединках сумела разжиться 9 очками. Да и забивает команда в среднем более гола за матч — 10 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре песчанокопцы не разжились очками. «Чайка» по всем статьям уступила «Уралу» (0:2).

До того команда подписала мировую с «Родиной» (2:2). Да и поединок с сильным «Торпедо» завершился боевым паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Чайка» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: без Дмитрия Пятибратова команда постепенно теряет позиции. Да и состав у песчанокопцев вряд ли можно назвать столь мощным.

Поединки с красноярцами для команды исторически складываются неудачно. В трех очных поединках «Чайка» проиграла 2 раза при одной виктории.

Нет сомнений, что песчанокопцы будут активно атаковать. Вот только серия из трех матчей без побед явно удручает игроков.

«Енисей»

Турнирное положение: Красноярцы явно намерены побороться за попадание в стыки. По итогам первых 6 туров команда находится на 6 месте.

Причем «Енисей» не столь уверенно выглядит в плане реализации. В 6 матчах команда настреляла всего 5 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда взяла три очка. Подопечные Андрея Тихонова минимально одолели «Сочи».

До того команда нанесла поражение «Алании» (1:0). А вот в Туле красноярцы досадным образом уступили со счетом 1:2.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Енисей» победил 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 3 мяча при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда Тихонова постепеннно прибавляет в плане результатов. Да и в двух последних матчах красноярцы победили и не пропускали.

При этом «Енисей» лишь на один балл отстает от топ-4. Да и ансамбль у Тихонова смотрится более чем симпатично.

В двух последних очных поединках красноярцы обыгрывали «Чайку». Причем обе победы получились с разницей в один мяч.

И уж точно «Енисей» постарается плотнее подтянуться к лидирующей группе. Да и оппонент, потеряв наставника по ходу чемпионата, выглядит опустошенным.

Статистика для ставок

«Енисей» выиграл и не пропустил в 2 своих последних матчах

«Чайка» в среднем забивает больше гола за матч

«Енисей» обыграл «Чайку» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Чайка» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.41. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 3.03.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.

Прогноз: Красноярцы нынче смотрятся сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

«Чайка» без Пятибратова потеряла уверенность в своих силах, и в последних матчах выглядела не лучшим образом.

Ставка: Победа «Енисея» за 3.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.38