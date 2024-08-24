В матче второго тура французской Лиги 1 «Лилль» на своем поле примет «Анже». Встреча пройдет 24 августа и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Анже», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» в прошлом сезоне Лиги 1 занял четвертую строчку, что позволило ему выйти в квалификацию Лиги чемпионов.

Команда в стартовом туре нового розыгрыша французского первенства набрала три очка, переиграв на выезде «Реймс» (2:0).

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была первой в раунде плей-офф отбора Лиги чемпионов, клуб обыграл пражскую «Славию» (2:0).

Этот успех стала для коллектива четвертым в пяти последних поединках, которые прошлись в рамках отбора главного еврокубка и Лиги 1.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Гомес, Бенталеб, Умтити, дисквалифицирован — Жегрова.

Состояние команды: в пяти последних играх в разных турнирах «Лилль» ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.

Это говорит об отличных шансах «Догов» на победу, особенно против соперника, который демонстрирует плохую форму.

Два гола команды Лиге 1 текущего сезона забивали разные игроки.

«Анже»

Турнирное положение: «Анже» по итогам прошлой кампании вышел в элитный дивизион, заняв вторую позицию в Лиге 2.

Команда после 38-ми туров первенства отстала на шесть очков от ставшего победителем Лиги 2 «Осера», а также на три балла опередила третий в таблице Лиги 2 «Сент-Этьен».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках стартового тура Лиги 1 клуб дома проиграл «Лансу» (0:1).

Этот поединок — пока что единственный официальный для коллектива в новой кампании.

Не сыграют: травмированы — Калюмба, Альевина, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, три из которых были товарищескими, «Анже» проиграл.

Такие результаты говорят о плохой форме коллектива, и даже на своем поле ему будет сложно отобрать очки у фаворита.

Луа Диони — лучший бомбардир клуба в Лиге 2 прошлого сезона с 15-ю голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Лилля» забивали меньше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Анже» забивали больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Анже» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 4.70, победа «Анже» — в 9.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 2.00 и 1.80.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в пяти из их шести последних выездных поединков.

И хотя в трех последних играх хозяев забивали меньше 2,5 голов, то, что они — явный фаворит матча, позволяет рассчитывать на их крупную победу.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и при этом — больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Анже».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 3.00