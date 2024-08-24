ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоау Феликс снова в «Челси»Покупки наугад. «Челси» до сих пор не знает, как построить работающую команду «Байер»Интрига жива. Чего ждать от нового сезона Бундеслиги? Кайо БорральоБорральо подерется с Канонниром, Мэгни сразится с Моралесом. Анонс карда UFC Veggas 96
  • 23:53
    • Гол Нкунку помог «Челси» обыграть «Серветт» в квалификации ЛК
  • 23:40
    • «Динамо» Минск проиграло «Андерлехту», «Аякс» разгромил «Ягеллонию»
  • 23:04
    • «Фиорентина» сыграла вничью с «Академией Пушкаша» в матче ЛК
  • 22:55
    • «Бетис» в гостях обыграл «Кривбасс» в матче Лиги конференций
  • 20:15
    • Определились соперники российских теннисистов в первом круге US Open
  • 19:51
    • Потапова разгромила Богдан в четвертьфинале турнира в Кливленде
    Все новости спорта

    Поднимется ли «Лилль» в топ-3?

    «Лилль» — «Анже». Прогноз и ставки (к. 2.00) на футбол, чемпионат Франции, 24 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лилль Прогнозы на Анже Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Анже»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Реми Кабелья («Лилль»)
    В матче второго тура французской Лиги 1 «Лилль» на своем поле примет «Анже». Встреча пройдет 24 августа и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Анже», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 24 Августа 2024 года

    Лилль

  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 20:00 Анже

    Анже

  • Франция. Лига 1
    •

    «Лилль»

    Турнирное положение: «Лилль» в прошлом сезоне Лиги 1 занял четвертую строчку, что позволило ему выйти в квалификацию Лиги чемпионов.

    Команда в стартовом туре нового розыгрыша французского первенства набрала три очка, переиграв на выезде «Реймс» (2:0).

    Лилль — Анже: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была первой в раунде плей-офф отбора Лиги чемпионов, клуб обыграл пражскую «Славию» (2:0).

    Этот успех стала для коллектива четвертым в пяти последних поединках, которые прошлись в рамках отбора главного еврокубка и Лиги 1.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Гомес, Бенталеб, Умтити, дисквалифицирован — Жегрова.

    Состояние команды: в пяти последних играх в разных турнирах «Лилль» ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.

    Это говорит об отличных шансах «Догов» на победу, особенно против соперника, который демонстрирует плохую форму.

    Два гола команды Лиге 1 текущего сезона забивали разные игроки.

    «Анже»

    Турнирное положение: «Анже» по итогам прошлой кампании вышел в элитный дивизион, заняв вторую позицию в Лиге 2.

    Команда после 38-ми туров первенства отстала на шесть очков от ставшего победителем Лиги 2 «Осера», а также на три балла опередила третий в таблице Лиги 2 «Сент-Этьен».

  • Отсутствие звезд и финансовый дисбаланс. Чего ждать от нового сезона Лиги 1?
  • Превью предстоящего сезона чемпионата Франции по футболу 2024/2025
  • 15/08/2024

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках стартового тура Лиги 1 клуб дома проиграл «Лансу» (0:1).

    Этот поединок — пока что единственный официальный для коллектива в новой кампании.

    Не сыграют: травмированы — Калюмба, Альевина, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, три из которых были товарищескими, «Анже» проиграл.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Такие результаты говорят о плохой форме коллектива, и даже на своем поле ему будет сложно отобрать очки у фаворита.

    Луа Диони — лучший бомбардир клуба в Лиге 2 прошлого сезона с 15-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Лилля» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Анже» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Анже» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 4.70, победа «Анже» — в 9.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в пяти из их шести последних выездных поединков.

    И хотя в трех последних играх хозяев забивали меньше 2,5 голов, то, что они — явный фаворит матча, позволяет рассчитывать на их крупную победу.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и при этом — больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Анже».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 3.00

    Ещё прогнозы на спорт
    2.26
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Сокол
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Тюмень — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Ганновер — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Вартанян — Грозин
  • Бои
  • Сегодня в 19:40
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сельта — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Аланьяспор — Гезтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия М — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  5.50
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Фаренсе — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.35
  • Прогноз на матч Севилья — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лилль» — «Анже». Прогноз и ставки (к. 2.00) на футбол, чемпионат Франции, 24 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Анже», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры