В матче первого тура французской Лиги 1 «Монпелье» на своем поле примет «Страсбург». Встреча пройдет 18 августа и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Монпелье» — «Страсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Монпелье»

Турнирное положение: «Монпелье» по итогам прошлой кампании Лиги 1 занял место в середине таблице — 12-ю позицию.

Команда после 38-ми туров первенства опередила на 12 очков зону вылета и 16-ю строчку — зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб потерпел поражение от немецкого «Майнца» (1:3).

Эта неудача стала для коллектива четвертой в пяти последних поединках, которые были контрольными, и при этом все они прошли нынешним летом.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмирован — Хазри, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних играх (товарищеских и официальных), «Монпелье» выиграл лишь раз при пяти поражениях и двух ничьих.

Такие результаты говорят о плохой форме коллектива, хотя на своем поле у него будут неплохие шансы набрать хотя бы один балл.

Тежи Саванье — лучший бомбардир клуба в Лиге 1 прошлого сезона с девятью голами.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Страсбург» в прошлом сезоне Лиги 1 занял 13-ю строчку, что позволило ему сохранить прописку в элитном дивизионе.

Команда после 38-ми туров национального первенства опередила на 10 очков зону вылета и 16-ю строчку — зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе.

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была товарищеской, клуб на чужом поле проиграла немецкой «Боруссии» Менхенгладбах (0:1).

Эта неудача продлила серию поражений клуба в три поединка, которые также были контрольными. Перед этим он уступил тому же «Гладбаху» (0:2) и «Фрайбургу» (2:3).

Не сыграют: травмирован — Сантуш, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних поединках (восьми товарищеских и одном официальном) «Страсбург» ни разу не выиграл при семи поражениях и двух ничьих.

Это говорит о плохих шансах гостей не то, что на победу, а и на ничью, особенно на выезде. Правда, форма соперника все же оставляет им возможность зацепиться хотя бы за один балл.

Эманюэль Эмега — лучший бомбардир команды в Лиги 1 прошлого сезона с восемью голами.

Статистика для ставок

в семи последних матчах «Монпелье» забивали обе команды

в семи последних матчах «Монпелье» забивали больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Страсбург» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монпелье» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.03. Ничья — в 3.40, победа «Страсбурга» — в 3.75.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.92 и 1.88.

Прогноз: в семи последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

При этом в трех из пяти последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в семи последних матчах «Монпелье» было именно так.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.92