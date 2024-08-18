Монпелье
Страсбург
«Монпелье»
Турнирное положение: «Монпелье» по итогам прошлой кампании Лиги 1 занял место в середине таблице — 12-ю позицию.
Команда после 38-ми туров первенства опередила на 12 очков зону вылета и 16-ю строчку — зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе.
Монпелье — Страсбург: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб потерпел поражение от немецкого «Майнца» (1:3).
Эта неудача стала для коллектива четвертой в пяти последних поединках, которые были контрольными, и при этом все они прошли нынешним летом.
Не сыграют: травмирован — Хазри, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних играх (товарищеских и официальных), «Монпелье» выиграл лишь раз при пяти поражениях и двух ничьих.
Такие результаты говорят о плохой форме коллектива, хотя на своем поле у него будут неплохие шансы набрать хотя бы один балл.
Тежи Саванье — лучший бомбардир клуба в Лиге 1 прошлого сезона с девятью голами.
«Страсбург»
Турнирное положение: «Страсбург» в прошлом сезоне Лиги 1 занял 13-ю строчку, что позволило ему сохранить прописку в элитном дивизионе.
Команда после 38-ми туров национального первенства опередила на 10 очков зону вылета и 16-ю строчку — зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе.
Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была товарищеской, клуб на чужом поле проиграла немецкой «Боруссии» Менхенгладбах (0:1).
Эта неудача продлила серию поражений клуба в три поединка, которые также были контрольными. Перед этим он уступил тому же «Гладбаху» (0:2) и «Фрайбургу» (2:3).
Не сыграют: травмирован — Сантуш, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних поединках (восьми товарищеских и одном официальном) «Страсбург» ни разу не выиграл при семи поражениях и двух ничьих.
Это говорит о плохих шансах гостей не то, что на победу, а и на ничью, особенно на выезде. Правда, форма соперника все же оставляет им возможность зацепиться хотя бы за один балл.
Эманюэль Эмега — лучший бомбардир команды в Лиги 1 прошлого сезона с восемью голами.
Статистика для ставок
- в семи последних матчах «Монпелье» забивали обе команды
- в семи последних матчах «Монпелье» забивали больше 2,5 голов
- в пяти из шести последних матчей «Страсбург» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Монпелье» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.03. Ничья — в 3.40, победа «Страсбурга» — в 3.75.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.92 и 1.88.
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Прогноз: в семи последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.
При этом в трех из пяти последних игр гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в семи последних матчах «Монпелье» было именно так.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.92