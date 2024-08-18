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    Усилит ли «Монпелье» боль «Страсбурга»?

    «Монпелье» — «Страсбург». Прогноз и ставки (к. 1.80) на футбол, чемпионат Франции, 18 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Страсбург»
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    Тежи Саванье
    В матче первого тура французской Лиги 1 «Монпелье» на своем поле примет «Страсбург». Встреча пройдет 18 августа и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Монпелье» — «Страсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 18 Августа 2024 года

    Монпелье

  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 18:00 Страсбург

    Страсбург

  • Франция. Лига 1
    •

    «Монпелье»

    Турнирное положение: «Монпелье» по итогам прошлой кампании Лиги 1 занял место в середине таблице — 12-ю позицию.

    Команда после 38-ми туров первенства опередила на 12 очков зону вылета и 16-ю строчку — зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе.

    Монпелье — Страсбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб потерпел поражение от немецкого «Майнца» (1:3).

    Эта неудача стала для коллектива четвертой в пяти последних поединках, которые были контрольными, и при этом все они прошли нынешним летом.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмирован — Хазри, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних играх (товарищеских и официальных), «Монпелье» выиграл лишь раз при пяти поражениях и двух ничьих.

    Такие результаты говорят о плохой форме коллектива, хотя на своем поле у него будут неплохие шансы набрать хотя бы один балл.

    Тежи Саванье — лучший бомбардир клуба в Лиге 1 прошлого сезона с девятью голами.

    «Страсбург»

    Турнирное положение: «Страсбург» в прошлом сезоне Лиги 1 занял 13-ю строчку, что позволило ему сохранить прописку в элитном дивизионе.

    Команда после 38-ми туров национального первенства опередила на 10 очков зону вылета и 16-ю строчку — зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе.

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была товарищеской, клуб на чужом поле проиграла немецкой «Боруссии» Менхенгладбах (0:1).

    Эта неудача продлила серию поражений клуба в три поединка, которые также были контрольными. Перед этим он уступил тому же «Гладбаху» (0:2) и «Фрайбургу» (2:3).

    Не сыграют: травмирован — Сантуш, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних поединках (восьми товарищеских и одном официальном) «Страсбург» ни разу не выиграл при семи поражениях и двух ничьих.

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    Это говорит о плохих шансах гостей не то, что на победу, а и на ничью, особенно на выезде. Правда, форма соперника все же оставляет им возможность зацепиться хотя бы за один балл.

    Эманюэль Эмега — лучший бомбардир команды в Лиги 1 прошлого сезона с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в семи последних матчах «Монпелье» забивали обе команды

    • в семи последних матчах «Монпелье» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Страсбург» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монпелье» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.03. Ничья — в 3.40, победа «Страсбурга» — в 3.75.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.92 и 1.88.

    Прогноз: в семи последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

    При этом в трех из пяти последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в семи последних матчах «Монпелье» было именно так.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.92

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    «Монпелье» — «Страсбург»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 18.08.2024. Прогнозы на футбол. Усилит ли «Монпелье» боль «Страсбурга»?
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