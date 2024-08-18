«Верона» примет «Наполи» в первом туре итальянской Серии А сезона 2024/25. Поединок состоится 18 августа и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Верона» — «Наполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Верона»

Турнирное положение: В прошлом сезоне этот коллектив финишировал на 13 месте в таблице, опередив всего на три очка зону вылета.

«Верона» смогла выиграть девять встреч из 38 проведенных, 11 раз сыграла вничью и потерпела 18 фиаско, забила 38 мячей при 51 пропущенном.

Последние матчи: «Мастифы» в новом сезоне уже успели провести один официальный матч, в котором проиграли на своем поле со счетом 1:2 «Чезене» в Кубке Италии. Перед этим же они отыграли четыре товарняка и ни разу в них не уступили, выиграв трижды при одной мировой.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Верона» за 11 минувших официальных встреч смогла выиграть только в трех из них. Также за этот период времени она расписала такое же количество мировых и потерпела пять поражений. И только в одном поединке данного отрезка команда уходила с поля без забитого гола.

«Наполи»

Турнирное положение:Клуб из Неаполя прошлый чемпионат Италии завершил на десятой строке в таблице, проиграв семь пунктов еврозоне.

«Наполи» за всю турнирную дистанцию отпраздновал 13 викторий, 14 игр свел вничью и 11 раз уходил с поля поверженным, разница мячей составила 55:48.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Голубые» также начали новый сезон с Кубка Италии, где только в серии пенальти сломили сопротивление скромной «Модены» (0:0 основное время). Ранее они провели пять товарищеских матчей, в которых добились четырех выигрышей и раз уступили.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: В официальных поединках неаполитанцы не могут выиграть на протяжении восьми встреч кряду. За этот период времени они дважды потерпели фиаско и расписали шесть мировых. Причем в трех играх данного отрезка «Наполи» уходил с поля без результативных действий.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Наполи» выиграл обе игры у предстоящего противника — 3:1 и 2:1

В семи из восьми предыдущих очных встреч этих клубов играла ставка обе забьют

Четыре из пяти последних противостояний данных команд были верховыми

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Наполи» — 1.83, победа «Вероны» — 4.70, ничья — 3.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.95 соответственно.

Прогноз: «Наполи» не в лучшем состоянии подходит к началу сезоне и вполне может потерять очки уже в первом туре.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 2.00.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет обмен голами, потому что в большинстве предыдущих очных встреч этих команд неизменно забивали обе стороны.

Ставка: обе забьют за 1.85.