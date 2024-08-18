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    «Наполи» оступится уже в первом туре?

    Верона — Наполи: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.00. 18.08.2024

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    Прогноз и ставки на «Верона» — «Наполи»
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    «Верона»
    «Верона» примет «Наполи» в первом туре итальянской Серии А сезона 2024/25. Поединок состоится 18 августа и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Верона» — «Наполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Августа 2024 года

    Верона

  • Верона
    •  Верона 19:30 Наполи

    Наполи

  • Неаполь
    •

    «Верона»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне этот коллектив финишировал на 13 месте в таблице, опередив всего на три очка зону вылета.

    «Верона» смогла выиграть девять встреч из 38 проведенных, 11 раз сыграла вничью и потерпела 18 фиаско, забила 38 мячей при 51 пропущенном.

    Верона — Наполи: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Мастифы» в новом сезоне уже успели провести один официальный матч, в котором проиграли на своем поле со счетом 1:2 «Чезене» в Кубке Италии. Перед этим же они отыграли четыре товарняка и ни разу в них не уступили, выиграв трижды при одной мировой.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: «Верона» за 11 минувших официальных встреч смогла выиграть только в трех из них. Также за этот период времени она расписала такое же количество мировых и потерпела пять поражений. И только в одном поединке данного отрезка команда уходила с поля без забитого гола.

    «Наполи»

    Турнирное положение:Клуб из Неаполя прошлый чемпионат Италии завершил на десятой строке в таблице, проиграв семь пунктов еврозоне.

    «Наполи» за всю турнирную дистанцию отпраздновал 13 викторий, 14 игр свел вничью и 11 раз уходил с поля поверженным, разница мячей составила 55:48.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Голубые» также начали новый сезон с Кубка Италии, где только в серии пенальти сломили сопротивление скромной «Модены» (0:0 основное время). Ранее они провели пять товарищеских матчей, в которых добились четырех выигрышей и раз уступили.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: В официальных поединках неаполитанцы не могут выиграть на протяжении восьми встреч кряду. За этот период времени они дважды потерпели фиаско и расписали шесть мировых. Причем в трех играх данного отрезка «Наполи» уходил с поля без результативных действий.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Наполи» выиграл обе игры у предстоящего противника — 3:1 и 2:1

    • В семи из восьми предыдущих очных встреч этих клубов играла ставка обе забьют

    • Четыре из пяти последних противостояний данных команд были верховыми

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Наполи» — 1.83, победа «Вероны» — 4.70, ничья — 3.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.95 соответственно.

    Прогноз: «Наполи» не в лучшем состоянии подходит к началу сезоне и вполне может потерять очки уже в первом туре.

    Рекомендуемая ставка: 1Х за 2.00.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет обмен голами, потому что в большинстве предыдущих очных встреч этих команд неизменно забивали обе стороны.

    Ставка: обе забьют за 1.85.

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    «Верона» — «Наполи»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 18.08.2024. Прогнозы на футбол. «Наполи» оступится уже в первом туре?
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