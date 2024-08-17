17 августа в первом туре испанской Примеры сезона 2024/25 «Осасуна» на своем поле сыграет против «Леганеса». Начало встречи запланировано на 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Осасуна» — «Леганес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Осасуна»

Турнирное положение: Клуб из города Памплона в прошлом розыгрыше Примеры финишировал на 11 строке, много проиграв еврозоне.

«Осасуна» за всю дистанцию отпраздновала 12 викторий, девять встреч свела вничью и потерпела и 17 раз проиграла, забила 45 голов при 56 пропущенных.

Последние матчи: Официальных игр «красные» еще не проводили, ограничившись пятью товарищескими поединками. В этих спаррингах они добыли одну викторию, дважды сыграли вничью и дважды уступили. Накануне было фиаско от «Алавеса» — 1:2.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: Громких приобретений «Осасуна» не осуществила. Но в то же время и потерь у команды нет. И стоит отметить, что команда выиграла только дважды за минувшие десять игр. Еще за это время она трижды проиграла и расписала аж пять мировых исходов.

«Леганес»

Турнирное положение: Коллектив из пригорода Мадрида прошлый сезон провел в Сегунде, где стал победителем дивизиона.

«Леганес» выиграл 20 игр из 42 проведенных, 14 раз сыграл вничью и потерпел восемь поражений, разница мячей составила 56:27.

Последние матчи: В межсезонье «огурцы» также провели пять товарищеских встреч. В них они потерпели одно фиаско, расписали две мировые и дважды побеждали. Одна из викторий состоялась в преддверии данного матча над «Депортиво» — 3:1.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Леганес» в основном пополнился свободными агентами и смог сохранить лидеров прошлого сезона. А с учетом всех турниров он проиграл только дважды за минувшие десять встреч. Еще за это время он три поединка свел вничью и отпраздновал пять викторий.

Статистика для ставок

Три последние очные игры этих клубов остались за «Осасуной» — 2:1,1:0 и 2:1

В пяти из восьми предыдущих очных противостояний данных команд играла ставка обе забьют

Четыре из семи предыдущих матчей между собой этих клубов приносили низы

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Осасуны» — 1.84, победа «Леганеса» — 4.98, ничья — 3.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.30 и 1.62 соответственно.

Прогноз: В первую очередь здесь прогнозируем победу «Осасуны», которая отлично играет против предстоящего противника, да и у нее побольше опыта выступлений в Примере.

Рекомендуемая ставка: победа «Осасуны» за 1.84.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет обмен голами, потому что зачастую в очных противостояниях данных команд забивают обе стороны.

Ставка: обе забьют за 2.12.