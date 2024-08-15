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    «Цюриху» сразу придется несладко?!

    «Витория Гимарайнш» — «Силькеборг». Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 15 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Витория Гимарайнш» — «Силькеборг»
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    «Цюрих»
    15 августа в 1/2 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Витория Гимарайнш» и «Силькеборг». Начало игры — в 22:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Витория Гимарайнш» — «Силькеборг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 15 Августа 2024 года

    Витория Гимарайнш

  • Гимарайнш
    •  Витория Гимарайнш 22:15 Цюрих

    Цюрих

  • Цюрих
    •

    «Витория Гимарайнш»

    Турнирное положение: «Витория Гимарайнш» успешно стартовала в своем чемпионате. В первом туре она переиграла «Ароку» (1:0).

    При этом «Витория Гимарайнш» в предыдущем раунде квалификации Лиги конференций прошла мальтийский барьер. Тамошняя «Флориана» была обыграна дважды — 1:0 и 4:0.

    Витория Гимарайнш — Цюрих: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в первой встрече со швейцарцами команда почти закрыла вопрос о проходе в следующий раунд. «Витория Гимарайнш» учинила сопернику разгром (3:0).

    При этом «Витория Гимарайнш» потрясающе надежно обороняется. В свои ворота португальцы не пропускают уже 6 матчей кряду.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Витория Гимарайнш» добыла 5 побед. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, не пропустив ни разу.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Серия из 6 побед кряду явно окрыляет игроков команды. Да и вообще, «Витория Гимарайнш» нынче выглядит на голову сильнее швейцарцев.

    При этом «Витория Гимарайнш» намерена снова проявить свои лучшие качества. Да и оппонент явно небезгрешен в обороне.

    Нет никаких сомнений, что португальцы будут действовать первым номером. Хозяева постараются максимально быстро закрыть вопрос о победителе.

    «Силькеборг»

    Турнирное положение: Эта команда в своем чемпионате стартовала весьма удачно. В 4 стартовых турах она набрала 10 очков и занимает 1 место в турнирной таблице.

    Причем «Цюрих» в 4 матчах чемпионата Швейцарии настрелял 10 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 4 раза.

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    • Последние матчи: Поражение от португальцев выбивается из общей благостной картины. Да и вообще, «Цюрих» сдаваться не намерен даже после домашнего прокола.

    В минувшем туре своего чемпионата «Цюрих» одолел «Лозанну» (2:0). А вот чуть ранее команда подписала мировое соглашение с «Янг Бойз» (2:2).

    В 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках она отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: домашняя коллизия в первом матче явно морально ударила по швейцарскому клубу. Хотя до того в последних матчах «Цюрих» выглядел весьма выгодно.

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    Нет сомнений, что швейцарцы не собираются лишь отсиживаться в тылах. В созидательном аспекте команда уж точно должна прибавить, да и терять ей уже нечего.

    При этом «Цюрих» до того прошел ирландский барьер. «Шелбурн» был обыгран со счетом 3:0, после чего швейцарцев уже устроила и ничья (0:0).

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Швейцарцы уж точно стремглав понесутся к воротам соперника.

    Статистика для ставок

    • Португальцы не пропускали в 6 последних своих матчах

    • «Витория Гимарайнш» победила в 9 своих последних поединках

    • В первом поединке швейцарцы уступили (0:3)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Витория Гимарайнш» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.62.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.98 и 1.82.

    Прогноз: «Витория Гимарайнш» явно сильнее оппонента, и уж точно будет максимально активно атаковать с первых минут встречи.

    Швейцарцы не отличаются надежностью своих тылов, да и соперник явно способен еще поднатореть в плане реализации.

    Ставка: Победа «Витории Гимарайнш» в 1 тайме за 2.28.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме отличиться сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.48

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    «Витория Гимарайнш» — «Силькеборг»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 15.08.2024. Прогнозы на футбол. «Цюриху» сразу придется несладко?!
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