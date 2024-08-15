Польская «Легия» 15 августа на своем поле сыграет против датского «Брондбю» в ответном поединке третьего раунда отбора Лиги конференций. Встреча начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Легия» — «Брондбю», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Легия»

Турнирное положение: В минувшем сезоне клуб из Варшавы финишировал на третьей позиции в таблице и получил билет в еврокубки.

В текущем же первенстве страны «Легия» после четырех туров идет в топ-6, набрав в этих играх семь пунктов.

Последние матчи: В преддверии данного поединка «армейцы» расписали гостевую мировую 2:2 против «Пущи» на внутренней арене. А немногим ранее они смогли одолеть предстоящего противника на его территории со счетом 3:2 в первой игре противостояния этих команд.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В текущем розыгрыше ЛК «Легия» уже успела преодолеть один раунд. На предыдущем этапе она легко дважды разгромила валлийский «Карнарвон» — 6:0 и 5:0. Всего же в новом сезоне поляки провели провели семь официальных встреч, выиграв пять из них при одном фиаско.

«Брондбю»

Турнирное положение: Данный коллектив прошлый розыгрыш чемпионата Дании завершил на второй строке, проиграв чемпиону лишь балл.

В новом же первенстве страны «Брондбю» после четырех туров с семью очкам идет в первой шестерке.

Последние матчи: На выходных «желто-синие» в рамках чемпионата страны на своем поле потерпели фиаско от «Орхуса» со счетом 0:1. А немногим ранее уступили в родных стенах и предстоящему противнику со счетом 2:3 в первом поединке противостояния этих клубов.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: «Брондбю» также до данной стадии успел убрать со своего пути одного соперника, одолев на предыдущей стадии отбора косовский «Лапи» — 6:0 и 2:2. Отметим, что свои две последние игры коллектив проиграл, прервав тем самым 5-матчевую беспроигрышную серию нового сезона, где трижды побеждал.

Статистика для ставок

Два из трех противостояний этих команд завершились вничью

Во всех трех очных встречах этих команд неизменно забивали обе стороны

В первой игре в Дании победила «Легия» со счетом 3:2

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Легии» — 2.41, победа «Брондбю» — 2.94, ничья — 3.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.97 и 1.85 соответственно.

Прогноз: Как и от первого матча этих команд, здесь также ждем верхового исхода, ведь наверняка датчане отсиживаться в обороне не будут, да и поляки атаковать умеют весьма неплохо.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.97.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет победа гостей с 0 форой, потому что датчанам вполне по силам исправить неудачу первой игры в ответке.

Ставка: победа «Брондбю» с форой 0 2.12.