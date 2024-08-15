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    Сможет ли «Брондбю» удивить «Легию»?

    «Легия» — «Брондбю». Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, Лига конференций, 15 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Легия» — «Брондбю»
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    «Брондбю»
    Польская «Легия» 15 августа на своем поле сыграет против датского «Брондбю» в ответном поединке третьего раунда отбора Лиги конференций. Встреча начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Легия» — «Брондбю», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 15 Августа 2024 года

    Легия

  • Варшава
    •  Легия 19:00 Брондбю

    Брондбю

  • Брондбю
    •

    «Легия»

    Турнирное положение: В минувшем сезоне клуб из Варшавы финишировал на третьей позиции в таблице и получил билет в еврокубки.

    В текущем же первенстве страны «Легия» после четырех туров идет в топ-6, набрав в этих играх семь пунктов.

    Легия — Брондбю: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В преддверии данного поединка «армейцы» расписали гостевую мировую 2:2 против «Пущи» на внутренней арене. А немногим ранее они смогли одолеть предстоящего противника на его территории со счетом 3:2 в первой игре противостояния этих команд.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В текущем розыгрыше ЛК «Легия» уже успела преодолеть один раунд. На предыдущем этапе она легко дважды разгромила валлийский «Карнарвон» — 6:0 и 5:0. Всего же в новом сезоне поляки провели провели семь официальных встреч, выиграв пять из них при одном фиаско.

    «Брондбю»

    Турнирное положение: Данный коллектив прошлый розыгрыш чемпионата Дании завершил на второй строке, проиграв чемпиону лишь балл.

    В новом же первенстве страны «Брондбю» после четырех туров с семью очкам идет в первой шестерке.

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    • Последние матчи: На выходных «желто-синие» в рамках чемпионата страны на своем поле потерпели фиаско от «Орхуса» со счетом 0:1. А немногим ранее уступили в родных стенах и предстоящему противнику со счетом 2:3 в первом поединке противостояния этих клубов.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: «Брондбю» также до данной стадии успел убрать со своего пути одного соперника, одолев на предыдущей стадии отбора косовский «Лапи» — 6:0 и 2:2. Отметим, что свои две последние игры коллектив проиграл, прервав тем самым 5-матчевую беспроигрышную серию нового сезона, где трижды побеждал.

    Статистика для ставок

    • Два из трех противостояний этих команд завершились вничью

    • Во всех трех очных встречах этих команд неизменно забивали обе стороны

    • В первой игре в Дании победила «Легия» со счетом 3:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Легии» — 2.41, победа «Брондбю» — 2.94, ничья — 3.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.97 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: Как и от первого матча этих команд, здесь также ждем верхового исхода, ведь наверняка датчане отсиживаться в обороне не будут, да и поляки атаковать умеют весьма неплохо.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.97.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет победа гостей с 0 форой, потому что датчанам вполне по силам исправить неудачу первой игры в ответке.

    Ставка: победа «Брондбю» с форой 0 2.12.

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    «Легия» — «Брондбю»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 15.08.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Брондбю» удивить «Легию»?
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