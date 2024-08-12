12 августа в 1/32 финала Кубка Италии по футболу сыграют «Фрозиноне» и «Пиза». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фрозиноне» — «Пиза», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фрозиноне»

Турнирное положение: «Фрозиноне» в прошлом сезоне вылетел из Серии А. Команде не хватило одного очка.

При этом «Фрозиноне» выиграл лишь в 8 матчах из 38. Причем проиграла команда ровно в половине матчей чемпионата.

Последние матчи: летом команда провела 5 контрольных поединков. В них команда добыла 3 победы при 2 поражениях.

В своем последнем поединке «Фрозиноне» уступил «Лацио» (0:2). А вот со скромной «Потенцей» команда справилась (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах игроки команды настреляли 13 мячей. А вот в свои ворота было пропущено 6 мячей.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Фрозиноне» явно намерен быстро вернуться в элиту итальянского футбола. Да и состав команды по именам смотрится достаточно выгодно.

Поединки против «Пизы» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Фрозиноне» выиграл 3 раза при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются сыграть на классе. Да и в контрольных поединках команда выглядела весьма неплохо.

«Пиза»

Турнирное положение: Эта команда в прошлом сезоне выступила неудачно. «Пиза» финишировала на 13 месте турнирной таблицы Серии В.

Причем «Пиза» довольно неплохо выглядела в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась 51 забитым мячом.

Последние матчи: Летом команда провела лишь один контрольный поединок. Так что «Пиза» выглядит загадкой.

Поединок с «Интером» завершился паритетом (1:1). Причем чемпион Италии в той встрече отыгрался лишь в самом эндшпиле.

Вообще, в 5 последних матчах «Пиза» проиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда способна дать бой «Фрозиноне». При этом в плане созидания ей нужно срочно прибавлять.

Вот только «Пиза» уже 2 года не обыгрывает «Фрозиноне». А последнее очное кубковое свидание годичной давности завершилось для команды минимальным поражением.

А вот пропускает команда в среднем более гола за матч. Между тем, «Пиза» явно намерена оказать достойное сопротивление недавнему полпреду элиты.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Вот только их оборона уж слишком часто допускает результативные сбои.

Статистика для ставок

«Пиза» не знает вкуса побед уже 4 месяца

«Фрозиноне» выиграл в 3 летних спаррингах из 5

Год назад «Фрозиноне» минимально одолел пизанцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фрозиноне» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.76, а победа оппонента — в скромные 4.07.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.77 и 2.02.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят на голову сильнее соперника, и уж точно начнут встречу активно.

Недавний полпред элиты явно не допустит недооценки соперника, который, к тому же, многовато пропускает.

Ставка: Победа «Фрозиноне» в 1 тайме за 2.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют три и более мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.79