ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная США по баскетболу11 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Сборная США по баскетболу10 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Тони Фергюсон5 самых ярких побед Тони Фергюсона в UFC
  • 22:05
    • «Краснодар» вырвал победу у ЦСКА в матче РПЛ
  • 20:53
    • Рублев уверенно пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Монреале
  • 19:38
    • Гол Глушенкова принес «Зениту» победу в матче с «Динамо»
  • 19:19
    • «Манчестер Сити» по пенальти обыграл «Манчестер Юнайтед» и выиграл Суперкубок Англии
  • 16:54
    • «Локомотив» всухую обыграл махачкалинское «Динамо» в матче РПЛ
  • 15:49
    • «Манчестер Юнайтед» подпишет двух защитников «Баварии»
  • 15:31
    • Французские волейболисты выиграли олимпийский турнир
    Все новости спорта

    «Фрозиноне» сразу огорошит пизанцев

    «Фрозиноне» — «Пиза». Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, Кубок Италии, 12 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Кубок Италии Прогнозы на Фрозиноне
    Прогноз и ставки на «Фрозиноне» — «Пиза»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Фрозиноне»
    12 августа в 1/32 финала Кубка Италии по футболу сыграют «Фрозиноне» и «Пиза». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фрозиноне» — «Пиза», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Фрозиноне»

    Турнирное положение: «Фрозиноне» в прошлом сезоне вылетел из Серии А. Команде не хватило одного очка.

    При этом «Фрозиноне» выиграл лишь в 8 матчах из 38. Причем проиграла команда ровно в половине матчей чемпионата.

    Последние матчи: летом команда провела 5 контрольных поединков. В них команда добыла 3 победы при 2 поражениях.

    В своем последнем поединке «Фрозиноне» уступил «Лацио» (0:2). А вот со скромной «Потенцей» команда справилась (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах игроки команды настреляли 13 мячей. А вот в свои ворота было пропущено 6 мячей.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Фрозиноне» явно намерен быстро вернуться в элиту итальянского футбола. Да и состав команды по именам смотрится достаточно выгодно.

    Поединки против «Пизы» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Фрозиноне» выиграл 3 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются сыграть на классе. Да и в контрольных поединках команда выглядела весьма неплохо.

    «Пиза»

    Турнирное положение: Эта команда в прошлом сезоне выступила неудачно. «Пиза» финишировала на 13 месте турнирной таблицы Серии В.

    Причем «Пиза» довольно неплохо выглядела в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась 51 забитым мячом.

  • Трансферный дайджест. 30 июля — 5 августа
  • Мамардашвили может перебраться в Англию, «шмели» хотят заполучить Байера, а «Барселона» намерена расстаться с Лангле
  • 05/08/2024

    • Последние матчи: Летом команда провела лишь один контрольный поединок. Так что «Пиза» выглядит загадкой.

    Поединок с «Интером» завершился паритетом (1:1). Причем чемпион Италии в той встрече отыгрался лишь в самом эндшпиле.

    Вообще, в 5 последних матчах «Пиза» проиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда способна дать бой «Фрозиноне». При этом в плане созидания ей нужно срочно прибавлять.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Вот только «Пиза» уже 2 года не обыгрывает «Фрозиноне». А последнее очное кубковое свидание годичной давности завершилось для команды минимальным поражением.

    А вот пропускает команда в среднем более гола за матч. Между тем, «Пиза» явно намерена оказать достойное сопротивление недавнему полпреду элиты.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Вот только их оборона уж слишком часто допускает результативные сбои.

    Статистика для ставок

    • «Пиза» не знает вкуса побед уже 4 месяца

    • «Фрозиноне» выиграл в 3 летних спаррингах из 5

    • Год назад «Фрозиноне» минимально одолел пизанцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фрозиноне» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.76, а победа оппонента — в скромные 4.07.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.77 и 2.02.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят на голову сильнее соперника, и уж точно начнут встречу активно.

    Недавний полпред элиты явно не допустит недооценки соперника, который, к тому же, многовато пропускает.

    Ставка: Победа «Фрозиноне» в 1 тайме за 2.32.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют три и более мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.79

    Ещё прогнозы на спорт
    1.72
  • Прогноз на матч Тыбура — Спивак
  • Бои
  • Сегодня в 04:40
    •  3.75
  • Прогноз на матч Богачук — Ортис
  • Бои
  • Сегодня в 06:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Тюмень — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Арсенал — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Атырау — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Ювентус — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Челси — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аякс — Херенвен
  • Футбол
  • Сегодня в 17:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Чайка — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спартак — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.28
  • Экспресс дня 11 августа
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фрозиноне» — «Пиза»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 12.08.2024. Прогнозы на футбол. «Фрозиноне» сразу огорошит пизанцев
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры