Ауда
Дрита
«Ауда»
Турнирная таблица: В чемпионате Латвии «Ауда» занимает 4 место, аккумулировав 34 очка. В минувшем 25 туре участник Лиги конференций одержал победу над ФК «Даугавпилс» (1:0).
Последние матчи: «Ауда» уже успешно преодолела две стадии отбора Лиги конференций. Сначала был успех в противостоянии с «Б36» (2:0 — дома, 1:0 — в гостях).
Второй раунд для латвийского коллектива также сложился удачно. В дуэли против «Клифтонвилла», футболисты «Ауды» добились победы (2:0 — дома, 2:1 — в гостях).
Ауда — Дрита: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «Ауда» выдает победную серию из 8 матчей.
«Дрита»
Турнирная таблица: В чемпионате Косово «Дрита» финишировала на третьем месте, с активом 67 очков. Выше в турнирной таблице расположились вице-чемпион «Лапи» и чемпион «Балкани». Новый сезон в чемпионате Косово стартует 10 августа. В матче 1-го тура «Дрита» примет «Малишева».
Последние матчи: «Дрита» стартовала со второго отборочного раунда Лиги конференций, минуя первую стадию квалификации. Косовары нанесли поражение «Брейдаблику» (1:0 — дома, 2:1 — в гостях).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Межсезонье: Перед стартом официального сезона «Дрита» сыграла 2 товарищеских матча: ничья и поражение.
Статистика для ставок
- «Ауда» и «Дрита» стартовали с побед в Лиге конференций
- Выигрышная серия «Ауды» составляет 8 матчей
- «Дрита» — «Ауда» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ауда» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.39. Ничья оценена в 3.24, а победа «Дриты» — в 2.94.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.15 и 1.68 соответственно.
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Прогноз: «Ауда» сейчас в хорошей игровой форме, в отличии от «Дриты». Латвийский клуб может показать сопернику, что достоен квалификации в четвёртый раунд еврокубка.
Ставка: Фора «Ауды» (-1) с коэффициентом 3.76.
Прогноз: В этой встрече не стоит рассчитывать на обилие забитых голов.
Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.20.