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    «Ауда» не отдаст преимущество сопернику?

    «Ауда» — «Дрита». Ставка (к. 3.76) и прогноз на футбол, Лига конференций, 8 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ауда» — «Дрита»
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    «Клифтонвилл»
    В третьем отборочном раунде Лиги конференций 8 августа пройдет матч «Ауда» — «Дрита». Начало — в 18:00 Ставка и прогноз на матч «Ауда» — «Дрита», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 08 Августа 2024 года

    Ауда

  • Кекава
    •  Ауда 18:00 Дрита

    Дрита

  • Гнилане
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    «Ауда»

    Турнирная таблица: В чемпионате Латвии «Ауда» занимает 4 место, аккумулировав 34 очка. В минувшем 25 туре участник Лиги конференций одержал победу над ФК «Даугавпилс» (1:0).

    Последние матчи: «Ауда» уже успешно преодолела две стадии отбора Лиги конференций. Сначала был успех в противостоянии с «Б36» (2:0 — дома, 1:0 — в гостях).
    Второй раунд для латвийского коллектива также сложился удачно. В дуэли против «Клифтонвилла», футболисты «Ауды» добились победы (2:0 — дома, 2:1 — в гостях).

    Ауда — Дрита: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.373.212.99Бонус180%
    •

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ауда» выдает победную серию из 8 матчей.

    «Дрита»

    Турнирная таблица: В чемпионате Косово «Дрита» финишировала на третьем месте, с активом 67 очков. Выше в турнирной таблице расположились вице-чемпион «Лапи» и чемпион «Балкани». Новый сезон в чемпионате Косово стартует 10 августа. В матче 1-го тура «Дрита» примет «Малишева».

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  • 05/08/2024

    • Последние матчи: «Дрита» стартовала со второго отборочного раунда Лиги конференций, минуя первую стадию квалификации. Косовары нанесли поражение «Брейдаблику» (1:0 — дома, 2:1 — в гостях).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Межсезонье: Перед стартом официального сезона «Дрита» сыграла 2 товарищеских матча: ничья и поражение.

    Статистика для ставок

    • «Ауда» и «Дрита» стартовали с побед в Лиге конференций

    • Выигрышная серия «Ауды» составляет 8 матчей

    • «Дрита» — «Ауда» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ауда» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.39. Ничья оценена в 3.24, а победа «Дриты» — в 2.94.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.15 и 1.68 соответственно.

    Прогноз: «Ауда» сейчас в хорошей игровой форме, в отличии от «Дриты». Латвийский клуб может показать сопернику, что достоен квалификации в четвёртый раунд еврокубка.

    Ставка: Фора «Ауды» (-1) с коэффициентом 3.76.

    Прогноз: В этой встрече не стоит рассчитывать на обилие забитых голов.

    Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.20.

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    «Ауда» — «Дрита»: прогноз, ставка (3.76), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 08.08.2024. Прогнозы на футбол. «Ауда» не отдаст преимущество сопернику?
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