В третьем отборочном раунде Лиги конференций 8 августа пройдет матч «Ауда» — «Дрита». Начало — в 18:00 Ставка и прогноз на матч «Ауда» — «Дрита», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ауда»

Турнирная таблица: В чемпионате Латвии «Ауда» занимает 4 место, аккумулировав 34 очка. В минувшем 25 туре участник Лиги конференций одержал победу над ФК «Даугавпилс» (1:0).

Последние матчи: «Ауда» уже успешно преодолела две стадии отбора Лиги конференций. Сначала был успех в противостоянии с «Б36» (2:0 — дома, 1:0 — в гостях).

Второй раунд для латвийского коллектива также сложился удачно. В дуэли против «Клифтонвилла», футболисты «Ауды» добились победы (2:0 — дома, 2:1 — в гостях).

Ауда — Дрита: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.373.212.99Бонус180%

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ауда» выдает победную серию из 8 матчей.

«Дрита»

Турнирная таблица: В чемпионате Косово «Дрита» финишировала на третьем месте, с активом 67 очков. Выше в турнирной таблице расположились вице-чемпион «Лапи» и чемпион «Балкани». Новый сезон в чемпионате Косово стартует 10 августа. В матче 1-го тура «Дрита» примет «Малишева».

Последние матчи: «Дрита» стартовала со второго отборочного раунда Лиги конференций, минуя первую стадию квалификации. Косовары нанесли поражение «Брейдаблику» (1:0 — дома, 2:1 — в гостях).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Межсезонье: Перед стартом официального сезона «Дрита» сыграла 2 товарищеских матча: ничья и поражение.

Статистика для ставок

«Ауда» и «Дрита» стартовали с побед в Лиге конференций

Выигрышная серия «Ауды» составляет 8 матчей

«Дрита» — «Ауда» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ауда» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.39. Ничья оценена в 3.24, а победа «Дриты» — в 2.94.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.15 и 1.68 соответственно.

Прогноз: «Ауда» сейчас в хорошей игровой форме, в отличии от «Дриты». Латвийский клуб может показать сопернику, что достоен квалификации в четвёртый раунд еврокубка.

Ставка: Фора «Ауды» (-1) с коэффициентом 3.76.

Прогноз: В этой встрече не стоит рассчитывать на обилие забитых голов.

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.20.