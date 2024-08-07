ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Якоб Ингебригтсен и его преследователи6 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Георгий Мамардашвили может перейти в «Ливерпуль»Трансферный дайджест. 30 июля — 5 августа Новак ДжоковичЛегендарная победа Джоковича, медаль Андреевой и Шнайдер, разочарование Надаля и потрясение Свентек
  • 00:51
    • Сборная Франции в овертайме обыграла Египет и вышла в финал Олимпиады
  • 23:43
    • Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом на Олимпиаде
  • 23:10
    • Швед Дюплантис с олимпийским рекордом выиграл Олимпиаду в прыжках с шестом
  • 21:58
    • «Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ
    Все новости спорта

    «Лацио» начнет без прелюдий

    «Саутгемптон» — «Лацио». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 7 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Саутгемптон Прогнозы на Лацио Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на футбол Италии
    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Лацио»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Проведель
    7 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Саутгемптон» и «Лацио». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Саутгемптон» — «Лацио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 07 Августа 2024 года

    Саутгемптон

  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 21:30 Лацио

    Лацио

  • Рим
    •

    «Саутгемптон»

    Турнирное положение: «Святые» минувший сезон провели весьма успешно. «Саутгемптон» финишировал на 4 месте в Чемпионшипе, но через плей-офф вернулся в АПЛ.

    При этом «Саутгемптон» в финале плей-офф сотворил сенсацию. Команда минимально обыграла «Лидс».

    Последние матчи: летом «святые» провели 5 контрольных поединков. В них команда выиграла 4 раза при 1 поражении.

    Причем «Саутгемптон» в последнем поединке одолел «Миллуолл» (1:0). А вот до того случилась коллизия в матче с «Оксфорд Юнайтед» (0:2).

    В 5 своих последних матчах «Саутгемптон» добыл 4 победы. Забила в них команда 14 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «святые» весьма неплохо выглядят в летних контрольных матчах. Команда явно планирует закрепиться в АПЛ.

    При этом «Саутгемптон» пока противостоял менее статусным соперникам. Лишь победу над «Монпелье» (3:1) можно считать в чем-то показательной.

    Наверняка англичане будут действовать с оглядкой на тылы. Да и дать бой римлянам команда уж точно постарается.

    «Лацио»

    Турнирное положение: Эта команда провела не столь удачный минувший сезон. Римляне заняли итоговое 7 место в Серии А.

    При этом «Лацио» в 38 поединках настрелял лишь 49 мячей в ворота соперников. Зато пропускала команда в среднем гол за матч — 39 мячей.

  • Трансферный дайджест. 30 июля — 5 августа
  • Мамардашвили может перебраться в Англию, «шмели» хотят заполучить Байера, а «Барселона» намерена расстаться с Лангле
  • Вчера

    • Последние матчи: А вот серия контрольных поединков для команды складывается успешно. Римляне не победили только «Триестину» (1:1).

    При этом «Лацио» в последней контрольной встрече сумел одолеть «Фрозиноне» (2:0). А вот до того римляне уверенно переиграли «Ганзу» (3:0).

    В 5 своих последних матчах команда разжилась 4 викториями. В этих поединках она отличилась 32 (!) мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Подбор игроков у команды по именам весьма и весьма неплохой. Да и в последних спаррингах лациале преуспевали.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    При этом в двух своих последних поединках «Лацио» не пропускал. Да и вообще, оборона римлян выглядит монолитно.

    Посмотрим, насколько повлияет на команду потеря Чиро Иммобиле. Зато в неплохих кондициях пребывает Маттиа Цакканьи.

    Очевидно, что номинальные гости будут действовать активно. Да и мотивация победить в третьем матче кряду у них огромная.

    Статистика для ставок

    • «Саутгемптон» выиграл в 4 из 5 своих контрольных матчах

    • «Лацио» победил в 2 своих последних спаррингах

    • Римляне выиграли в 4 их 5 своих спаррингов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.78, а победа оппонента — в скромные 4.41.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.74 и 2.10.

    Прогноз: Лациале явно сильнее соперника, что и докажут с первых минут встречи.

    «Святым» непросто даются поединки с сильными соперниками, да и римляне нынче пребывают в отличных кондициях.

    Ставка: Победа «Лацио» в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.02

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Жабер — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Подороска — Плишкова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Аддад Майа — Боузкова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бадоса — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Букша — Юань
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Азаренко — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Микельсен — Нисикори
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Давидович-Фокин — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Диалло — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Карабах — Лудогорец
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ковентри — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч США (жен) — Германия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.42
  • Прогноз на матч Ноа — АЕК
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сепахан — Шабаб Аль-Ахли Дубай
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Саутгемптон» — «Лацио»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 07.08.2024. Прогнозы на футбол. «Лацио» начнет без прелюдий
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры