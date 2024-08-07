7 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Саутгемптон» и «Лацио». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Саутгемптон» — «Лацио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «Святые» минувший сезон провели весьма успешно. «Саутгемптон» финишировал на 4 месте в Чемпионшипе, но через плей-офф вернулся в АПЛ.

При этом «Саутгемптон» в финале плей-офф сотворил сенсацию. Команда минимально обыграла «Лидс».

Последние матчи: летом «святые» провели 5 контрольных поединков. В них команда выиграла 4 раза при 1 поражении.

Причем «Саутгемптон» в последнем поединке одолел «Миллуолл» (1:0). А вот до того случилась коллизия в матче с «Оксфорд Юнайтед» (0:2).

В 5 своих последних матчах «Саутгемптон» добыл 4 победы. Забила в них команда 14 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «святые» весьма неплохо выглядят в летних контрольных матчах. Команда явно планирует закрепиться в АПЛ.

При этом «Саутгемптон» пока противостоял менее статусным соперникам. Лишь победу над «Монпелье» (3:1) можно считать в чем-то показательной.

Наверняка англичане будут действовать с оглядкой на тылы. Да и дать бой римлянам команда уж точно постарается.

«Лацио»

Турнирное положение: Эта команда провела не столь удачный минувший сезон. Римляне заняли итоговое 7 место в Серии А.

При этом «Лацио» в 38 поединках настрелял лишь 49 мячей в ворота соперников. Зато пропускала команда в среднем гол за матч — 39 мячей.

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков для команды складывается успешно. Римляне не победили только «Триестину» (1:1).

При этом «Лацио» в последней контрольной встрече сумел одолеть «Фрозиноне» (2:0). А вот до того римляне уверенно переиграли «Ганзу» (3:0).

В 5 своих последних матчах команда разжилась 4 викториями. В этих поединках она отличилась 32 (!) мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Подбор игроков у команды по именам весьма и весьма неплохой. Да и в последних спаррингах лациале преуспевали.

При этом в двух своих последних поединках «Лацио» не пропускал. Да и вообще, оборона римлян выглядит монолитно.

Посмотрим, насколько повлияет на команду потеря Чиро Иммобиле. Зато в неплохих кондициях пребывает Маттиа Цакканьи.

Очевидно, что номинальные гости будут действовать активно. Да и мотивация победить в третьем матче кряду у них огромная.

Статистика для ставок

«Саутгемптон» выиграл в 4 из 5 своих контрольных матчах

«Лацио» победил в 2 своих последних спаррингах

Римляне выиграли в 4 их 5 своих спаррингов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.78, а победа оппонента — в скромные 4.41.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.74 и 2.10.

Прогноз: Лациале явно сильнее соперника, что и докажут с первых минут встречи.

«Святым» непросто даются поединки с сильными соперниками, да и римляне нынче пребывают в отличных кондициях.

Ставка: Победа «Лацио» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.02