Австрийский «Ред Булл Зальцбург» сыграет против нидерландского «Твенте» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдет 6 августа и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Твенте», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ред Булл Зальцбург»

Турнирное положение: «Ред Булл Зальцбург» — один из самым сильных и титулованных клубов Австрии. У него на счету 17 побед в первенстве и он непрерывно выигрывает золото с 2014 по 2023 год.

Однако в прошлом сезоне его гегемония на внутренней арене была прервана. «Быки» стали вторыми, проиграв два очка победителю «Штурму» из Граца.

Последние матчи: В новом сезоне «красно-белые» успели провести только два официальных поединка. Сперва в Кубке Австрии они без проблем разгромили со счетом 6:0 команду из низшей лиги, а накануне в игре нового чемпионата одолели в гостях «Грацер» 3:2.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В еврокубках «Ред Булл Зальцбург» в последний годы играет постоянно и имеет там ряд успехов. В прошлом же евросезоне он выступал в Лиге чемпионов, где занял последнее место в своем квартете, оказавшись ниже миланского «Интера», «Реал Сосьедада» и «Бенфики», набрав в шести встречах четыре очка.

«Твенте»

Турнирное положение: Клуб из города Энсхеде — это крепкий середняк чемпионата Нидерландов, который только раз в своей истории был чемпионом страны.

В прошлом же первенстве «Твенте» финишировал на третьей позиции и благодаря этому получил билет в квалификацию самого главного еврокубка.

Последние матчи: «Тюккерсы» в новом сезоне еще не проводили официальных встреч, ограничившись лишь пятью товарищескими поединками. В них они раз победили и расписали четыре мировых исхода. В преддверии данной игры они расписали ничью против «Шальке» 2:2.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: «Твенте» в последние годы успехами в еврокубках похвастаться не может, зачастую завершаю борьбу еще на стадиях квалификации. Так в прошлом евросезоне «красные» остановились в шаге от выхода в групповой раунд Лиги конференций, проиграв противостояние турецкому «Фенербахче» — 0:1 и 1:5.

Статистика для ставок

Между собой в еврокубках эти клубы провели два матча, один из которых выиграли австрийцы дома 3:1, а в Нидерландах была ничья 2:2

«Ред Булл Зальцбург» на своем поле проиграл лишь раз за восемь минувших официальных встреч

У «Твенте» в гостях три выигрыша за девять предыдущих игр и четыре фиаско

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ред Булл Зальцбург» — 1.62, победа «Твенте» — 5.40, ничья — 4.33.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.71 и 2.11 соответственно.

Прогноз: Более опытные в еврокубках австрийцы на своем поле просто обязаны уверенно побеждать «Твенты», который в Европе выступает весьма скромно.

Рекомендуемая ставка: победа «Ред Булл Зальцбург» с форой (-1) за 1.95.

Прогноз: И также еще здесь рекомендуем ставить на верховой тотал, ведь «быки» зачастую выдают очень результативные поединки.

Ставка: ТБ 3,0 за 2.18.