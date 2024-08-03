3 августа в 4-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Урал» и «Сокол». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Урал» — «Сокол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Урал»

Турнирное положение: «Урал» не столь ярко стартовал в первенстве. По итогам 3 первых туров команда занимает 6 место в турнирной таблице.

При этом «Урал» в трех поединках набрал 6 очков. А вот забила команда Евгения Аверьянова 6 мячей в ворота соперников.

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Последние матчи: в предыдущем туре команда потерпела свою первую коллизию. Уральцы уступили новороссийскому «Черноморцу» (2:3).

В стартовом поединке «Урал» переиграл «Сочи» (2:0). А вот затем команда Аверьянова одолела крепкий «Шинник» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах уральцы выиграли 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Уральцы уж точно поборются за одну из прямых путевок в РПЛ. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Поединки против «Сокола» для команды традиционно складываются удачно. В обеих очных встречах «Урал» добыл победы (3:0, 3:0).

Очевидно, что номинальные хозяева постараются добыть свою третью победу в сезоне. Да и с атакой у команды полный ажур.

«Сокол»

Турнирное положение: Саратовцы начали первенство просто великолепно. «Сокол» взгромоздился на 4 место в турнирной таблице.

Причем «Сокол» прекрасно обороняется, пропустив лишь 1 мяч в 3 встречах. А вот средняя результативность составляет гол за матч.

Последние матчи: в минувшем туре команда показала себя во всей красе. «Сокол» с минимальным счетом одолел КАМАЗ.

До того команда минимально переиграла еще «Енисей». А вот в первом туре саратовцы подписали мировую с «Чайкой» (1:1).

Вообще, в 5 последних матчах «Сокол» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма симпатично. При скромных ресурсах саратовцы способны дать бой кому угодно.

При этом в двух очных поединках «Сокол» ни разу не забивал в ворота «Урала». Да и сейчас атака команды явно не преуспевает.

Зато в двух своих последних поединках саратовцы не пропускали. Правда, в 3 летних контрольных матчах команда проиграла.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стараться сыграть на своих козырях. Саратовцы постараются сдержать атаки недавнего полпреда РПЛ.

Статистика для ставок

«Сокол» не пропускал в 2 своих последних поединках

«Урал» в среднем забивает 2 гола за матч

Саратовцы еще ни разу не забивали в ворота «Урала»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 4.61.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.12 и 1.70.

Прогноз: Уральцы выглядят монолитнее соперника, плюс имеют в своем распоряжении прекрасный подбор атакующих исполнителей.

Команда Аверьянова явно не допустит недооценки соперника, плюс постарается максимально оперативно воспользоваться преимуществом своего поля.

Ставка: Победа «Урала» в 1 тайме за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.12