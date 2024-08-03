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    «Урал» оперативно расправится с «Соколом»

    «Урал» — «Сокол». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Первая лига, 3 августа 2024 года

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    Алексей Ионов
    3 августа в 4-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Урал» и «Сокол». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Урал» — «Сокол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 03 Августа 2024 года

    Урал

  • Екатеринбург
    •  Урал 16:00 Сокол

    Сокол

  • Саратов
    •

    «Урал»

    Турнирное положение: «Урал» не столь ярко стартовал в первенстве. По итогам 3 первых туров команда занимает 6 место в турнирной таблице.

    При этом «Урал» в трех поединках набрал 6 очков. А вот забила команда Евгения Аверьянова 6 мячей в ворота соперников.

    Урал — Сокол: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре команда потерпела свою первую коллизию. Уральцы уступили новороссийскому «Черноморцу» (2:3).

    В стартовом поединке «Урал» переиграл «Сочи» (2:0). А вот затем команда Аверьянова одолела крепкий «Шинник» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах уральцы выиграли 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Уральцы уж точно поборются за одну из прямых путевок в РПЛ. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч.

    Поединки против «Сокола» для команды традиционно складываются удачно. В обеих очных встречах «Урал» добыл победы (3:0, 3:0).

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются добыть свою третью победу в сезоне. Да и с атакой у команды полный ажур.

    «Сокол»

    Турнирное положение: Саратовцы начали первенство просто великолепно. «Сокол» взгромоздился на 4 место в турнирной таблице.

    Причем «Сокол» прекрасно обороняется, пропустив лишь 1 мяч в 3 встречах. А вот средняя результативность составляет гол за матч.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда показала себя во всей красе. «Сокол» с минимальным счетом одолел КАМАЗ.

    До того команда минимально переиграла еще «Енисей». А вот в первом туре саратовцы подписали мировую с «Чайкой» (1:1).

    Вообще, в 5 последних матчах «Сокол» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма симпатично. При скромных ресурсах саратовцы способны дать бой кому угодно.

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    При этом в двух очных поединках «Сокол» ни разу не забивал в ворота «Урала». Да и сейчас атака команды явно не преуспевает.

    Зато в двух своих последних поединках саратовцы не пропускали. Правда, в 3 летних контрольных матчах команда проиграла.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стараться сыграть на своих козырях. Саратовцы постараются сдержать атаки недавнего полпреда РПЛ.

    Статистика для ставок

    • «Сокол» не пропускал в 2 своих последних поединках

    • «Урал» в среднем забивает 2 гола за матч

    • Саратовцы еще ни разу не забивали в ворота «Урала»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 4.61.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.12 и 1.70.

    Прогноз: Уральцы выглядят монолитнее соперника, плюс имеют в своем распоряжении прекрасный подбор атакующих исполнителей.

    Команда Аверьянова явно не допустит недооценки соперника, плюс постарается максимально оперативно воспользоваться преимуществом своего поля.

    Ставка: Победа «Урала» в 1 тайме за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.12

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    «Урал» — «Сокол»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 03.08.2024. Прогнозы на футбол. «Урал» оперативно расправится с «Соколом»
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