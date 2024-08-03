Урал
Сокол
«Урал»
Турнирное положение: «Урал» не столь ярко стартовал в первенстве. По итогам 3 первых туров команда занимает 6 место в турнирной таблице.
При этом «Урал» в трех поединках набрал 6 очков. А вот забила команда Евгения Аверьянова 6 мячей в ворота соперников.
Урал — Сокол: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре команда потерпела свою первую коллизию. Уральцы уступили новороссийскому «Черноморцу» (2:3).
В стартовом поединке «Урал» переиграл «Сочи» (2:0). А вот затем команда Аверьянова одолела крепкий «Шинник» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах уральцы выиграли 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Уральцы уж точно поборются за одну из прямых путевок в РПЛ. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Поединки против «Сокола» для команды традиционно складываются удачно. В обеих очных встречах «Урал» добыл победы (3:0, 3:0).
Очевидно, что номинальные хозяева постараются добыть свою третью победу в сезоне. Да и с атакой у команды полный ажур.
«Сокол»
Турнирное положение: Саратовцы начали первенство просто великолепно. «Сокол» взгромоздился на 4 место в турнирной таблице.
Причем «Сокол» прекрасно обороняется, пропустив лишь 1 мяч в 3 встречах. А вот средняя результативность составляет гол за матч.
Последние матчи: в минувшем туре команда показала себя во всей красе. «Сокол» с минимальным счетом одолел КАМАЗ.
До того команда минимально переиграла еще «Енисей». А вот в первом туре саратовцы подписали мировую с «Чайкой» (1:1).
Вообще, в 5 последних матчах «Сокол» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма симпатично. При скромных ресурсах саратовцы способны дать бой кому угодно.
При этом в двух очных поединках «Сокол» ни разу не забивал в ворота «Урала». Да и сейчас атака команды явно не преуспевает.
Зато в двух своих последних поединках саратовцы не пропускали. Правда, в 3 летних контрольных матчах команда проиграла.
Нет сомнений, что номинальные гости будут стараться сыграть на своих козырях. Саратовцы постараются сдержать атаки недавнего полпреда РПЛ.
Статистика для ставок
- «Сокол» не пропускал в 2 своих последних поединках
- «Урал» в среднем забивает 2 гола за матч
- Саратовцы еще ни разу не забивали в ворота «Урала»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 4.61.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.12 и 1.70.
- 2.34Франция — Аргентина: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.15Уфа — Тюмень: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.04Япония (U23) — Испания (U23) : прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Прогноз: Уральцы выглядят монолитнее соперника, плюс имеют в своем распоряжении прекрасный подбор атакующих исполнителей.
Команда Аверьянова явно не допустит недооценки соперника, плюс постарается максимально оперативно воспользоваться преимуществом своего поля.
Ставка: Победа «Урала» в 1 тайме за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.12