Кызылкум
Бунёдкор
«Кызылкум»
Турнирное положение: «Кызылкум» сражается за выживание в элитном дивизионе. На данный момент команда расположилась на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Кызылкум» лишь на 5 очков опережает опасную зону. Да и забивает команда в среднем фактически гол за матч: 14 мячей в 13 поединках.
Последние матчи: В последних матчах команда выглядела не лучшим образом. В двух своих последних спаррингах «Кызылкум» уступил.
А вот в Кубке Узбекистана команда вышла в четвертьфинал. В овертайме она нанесла поражение «Машъалу» (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Кызылкум» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 же пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда явно не преуспевает. «Кызылкум» способен дать бой кому угодно.
Матчи против «Бунедкора» для команды традиционно складываются весьма удачно. В 5 последних очных поединках «Кызылкум» выиграл 4 раза при одной ничьей.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются оторваться от группы аутсайдеров. Да и «Бунедкору» команда не проигрывает уже почти 3 года.
«Бунедкор»
Турнирное положение: «Бунедкор» непривычно сражается за сохранение прописки в элите. На текущий момент команда находится на 13 месте.
Причем «Бунедкор» в 13 матчах чемпионата добыл всего одну победу. Да и забивает команда реже всех в лиге — 8 забитых мячей.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась викторией. В Кубке Узбекистана она одолела «Кызырик» (2:1).
До того команда в чемпионате минимально уступила «Пахтакору». А вот встреча с «Олимпиком» завершилась ничьей (1:1).
Вообще же, «Бунедкор» в 5 своих последних матчах добыл 1 победу. Забила в них команда 3 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь уверенно. Да и отставание от спасительной 11 позиции измеряется 6 очками.
Плюс ко всему, команде трудновато даются победы. Зато пропускает «Бунедкор» в среднем почти 2 гола за матч — 24 мяча в 13 поединках.
Причем «Бунедкор» имеет самые ненадежные тылы в лиге. Да и проблемы в организации игры никуда не делись.
Нет сомнений, что гости будут стараться зацепиться за очки. Да и пора бы некогда грозному клубу выбираться из опасной зоны.
Статистика для ставок
- «Кызылкум» уже почти 3 года не проигрывает «Бунедкору»
- «Бунедкор» в среднем пропускает почти 2 гола за матч
- «Бунедкор» забивает реже всех в лиге — 8 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кызылкум» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.77, а победа оппонента — в скромные 3.98.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.11 и 1.73.
- 1.98Динамо Махачкала — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.85Эльфсборг — Шериф: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.15Уфа — Тюмень: прогноз и ставкаЗавтра в 17:30
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Прогноз: Номинальные гости имеют самые слабые тылы в лиге, к тому же выиграли всего один раз в чемпионате.
«Кызылкум» явно намерен оторваться от опасной зоны, и наверняка быстро вскроет оборону соперника.
Ставка: Победа «Кызылкума» в 1 тайме за 2.39.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют и те, и другие.
Ставка: Обе забьют за 2.11