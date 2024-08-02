2 августа в 14-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Кызылкум» и «Бунедкор». Начало игры — в 17:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Кызылкум» — «Бунедкор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кызылкум»

Турнирное положение: «Кызылкум» сражается за выживание в элитном дивизионе. На данный момент команда расположилась на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Кызылкум» лишь на 5 очков опережает опасную зону. Да и забивает команда в среднем фактически гол за матч: 14 мячей в 13 поединках.

Последние матчи: В последних матчах команда выглядела не лучшим образом. В двух своих последних спаррингах «Кызылкум» уступил.

А вот в Кубке Узбекистана команда вышла в четвертьфинал. В овертайме она нанесла поражение «Машъалу» (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Кызылкум» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 же пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда явно не преуспевает. «Кызылкум» способен дать бой кому угодно.

Матчи против «Бунедкора» для команды традиционно складываются весьма удачно. В 5 последних очных поединках «Кызылкум» выиграл 4 раза при одной ничьей.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются оторваться от группы аутсайдеров. Да и «Бунедкору» команда не проигрывает уже почти 3 года.

«Бунедкор»

Турнирное положение: «Бунедкор» непривычно сражается за сохранение прописки в элите. На текущий момент команда находится на 13 месте.

Причем «Бунедкор» в 13 матчах чемпионата добыл всего одну победу. Да и забивает команда реже всех в лиге — 8 забитых мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась викторией. В Кубке Узбекистана она одолела «Кызырик» (2:1).

До того команда в чемпионате минимально уступила «Пахтакору». А вот встреча с «Олимпиком» завершилась ничьей (1:1).

Вообще же, «Бунедкор» в 5 своих последних матчах добыл 1 победу. Забила в них команда 3 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь уверенно. Да и отставание от спасительной 11 позиции измеряется 6 очками.

Плюс ко всему, команде трудновато даются победы. Зато пропускает «Бунедкор» в среднем почти 2 гола за матч — 24 мяча в 13 поединках.

Причем «Бунедкор» имеет самые ненадежные тылы в лиге. Да и проблемы в организации игры никуда не делись.

Нет сомнений, что гости будут стараться зацепиться за очки. Да и пора бы некогда грозному клубу выбираться из опасной зоны.

Статистика для ставок

«Кызылкум» уже почти 3 года не проигрывает «Бунедкору»

«Бунедкор» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

«Бунедкор» забивает реже всех в лиге — 8 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кызылкум» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.77, а победа оппонента — в скромные 3.98.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.11 и 1.73.

Прогноз: Номинальные гости имеют самые слабые тылы в лиге, к тому же выиграли всего один раз в чемпионате.

«Кызылкум» явно намерен оторваться от опасной зоны, и наверняка быстро вскроет оборону соперника.

Ставка: Победа «Кызылкума» в 1 тайме за 2.39.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют и те, и другие.

Ставка: Обе забьют за 2.11