ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Симона Байлс1 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Роман Сафиуллин31 июля в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Габриэль Флорентин«Химки» — «Оренбург» 1:0. Онлайн
  • 23:00
    • «Ахмат» разгромил «Пари НН», «Краснодар» был сильнее ЦСКА
  • 23:55
    • Маршан выиграл 200 м брассом, а Чжаньлэ 100 м вольным стилем у мужчин на ОИ-24
  • 23:44
    • Киевское «Динамо» вышло в следующий круг в ЛЧ, а минское «Динамо» покидает турнир
  • 22:15
    • Надаль и Алькарас вылетели в парном разряде, Зверев пробился в четвертьфинал на Олимпиаде
  • 20:28
    • «Спартак» разгромил «Динамо» в Кубке России
  • 19:14
    • Мирра Андреева и Диана Шнайдер будут играть в четвертьфинале Олимпиады в Париже
  • 19:08
    • Медведев покидает Олимпиаду в Париже
    Все новости спорта

    «Бунедкору» сразу несдобровать?

    Кызылкум — Бунедкор: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.39. 02/08/2024 в 17:45

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана
    Прогноз и ставки на «Кызылкум» — «Бунедкор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бунедкор»
    2 августа в 14-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Кызылкум» и «Бунедкор». Начало игры — в 17:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Кызылкум» — «Бунедкор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Узбекистан. Суперлига 02 Августа 2024 года

    Кызылкум

  • Зарафшана
    •  Кызылкум 17:45 Бунёдкор

    Бунёдкор

  • Узбекистан. Суперлига
    •

    «Кызылкум»

    Турнирное положение: «Кызылкум» сражается за выживание в элитном дивизионе. На данный момент команда расположилась на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Кызылкум» лишь на 5 очков опережает опасную зону. Да и забивает команда в среднем фактически гол за матч: 14 мячей в 13 поединках.

    Последние матчи: В последних матчах команда выглядела не лучшим образом. В двух своих последних спаррингах «Кызылкум» уступил.

    А вот в Кубке Узбекистана команда вышла в четвертьфинал. В овертайме она нанесла поражение «Машъалу» (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кызылкум» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 же пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда явно не преуспевает. «Кызылкум» способен дать бой кому угодно.

    Матчи против «Бунедкора» для команды традиционно складываются весьма удачно. В 5 последних очных поединках «Кызылкум» выиграл 4 раза при одной ничьей.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются оторваться от группы аутсайдеров. Да и «Бунедкору» команда не проигрывает уже почти 3 года.

    «Бунедкор»

    Турнирное положение: «Бунедкор» непривычно сражается за сохранение прописки в элите. На текущий момент команда находится на 13 месте.

    Причем «Бунедкор» в 13 матчах чемпионата добыл всего одну победу. Да и забивает команда реже всех в лиге — 8 забитых мячей.

  • «Не будь такого "Спартака", было бы скучно». Валерий Непомнящий — о гегемонии «Зенита» и страданиях от Олимпиады
  • Эксклюзивное интервью с одним из лучших за всю историю советских тренеров, выведшем сборную Камеруна в четвертьфинал ЧМ-90
  • 30/07/2024

    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась викторией. В Кубке Узбекистана она одолела «Кызырик» (2:1).

    До того команда в чемпионате минимально уступила «Пахтакору». А вот встреча с «Олимпиком» завершилась ничьей (1:1).

    Вообще же, «Бунедкор» в 5 своих последних матчах добыл 1 победу. Забила в них команда 3 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь уверенно. Да и отставание от спасительной 11 позиции измеряется 6 очками.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Плюс ко всему, команде трудновато даются победы. Зато пропускает «Бунедкор» в среднем почти 2 гола за матч — 24 мяча в 13 поединках.

    Причем «Бунедкор» имеет самые ненадежные тылы в лиге. Да и проблемы в организации игры никуда не делись.

    Нет сомнений, что гости будут стараться зацепиться за очки. Да и пора бы некогда грозному клубу выбираться из опасной зоны.

    Статистика для ставок

    • «Кызылкум» уже почти 3 года не проигрывает «Бунедкору»

    • «Бунедкор» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

    • «Бунедкор» забивает реже всех в лиге — 8 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кызылкум» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.77, а победа оппонента — в скромные 3.98.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.11 и 1.73.

    Прогноз: Номинальные гости имеют самые слабые тылы в лиге, к тому же выиграли всего один раз в чемпионате.

    «Кызылкум» явно намерен оторваться от опасной зоны, и наверняка быстро вскроет оборону соперника.

    Ставка: Победа «Кызылкума» в 1 тайме за 2.39.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют и те, и другие.

    Ставка: Обе забьют за 2.11

    Ещё прогнозы на спорт
    2.50
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Пол — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Астана — Милсами
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Зимбру
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Урарту — Баник Острава
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ордабасы — Дифферданж
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Левадия — Осиек
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Полесье — Олимпия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сабах — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Трансинвест — Млада-Болеслав
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Пафос — Жальгирис
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Тобол — Санкт-Галлен
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.35
  • Прогноз на матч Пайде — Стьярнан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кызылкум» — «Бунедкор»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 02.08.2024. Прогнозы на футбол. «Бунедкору» сразу несдобровать?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры