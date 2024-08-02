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    Очередная виктория «Флуминенсе»?

    «Жувентуде» — «Флуминенсе». Ставка (к. 2.67) и прогноз на футбол, Кубок Бразилии, 2 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Жувентуде» — «Флуминенсе»
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    Марсело
    2 августа в 1/8 финала Кубка Бразилии по футболу сыграют «Жувентуде» и «Флуминенсе». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Жувентуде» — «Флуминенсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Жувентуде»

    Турнирное положение: «Жувентуде» проводит бледноватый сезон. Сейчас команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Жувентуде» лишь на 3 зачетных пункта опережает зону вылета. Да и выиграла команда всего в 5 матчах чемпионата из 18.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Жувентуде» дома уступил «Крисиуме» (1:2).

    Причем в команда проиграла уже 2 матча кряду. Вот только надежность тылов несколько удручает: 24 пропущенных мяча в 18 матчах.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Жувентуде» выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних поединках «Жувентуде» набирал очки с огромным трудом. Вот только забивает команда со скрипом, отличившись всего 20 раз.

    Матчи против «Флуминенсе» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Жувентуде» выиграл 2 раза при одной коллизии.

    Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Да и мотивация на Кубок Бразилии у них явно будет зашкаливать.

    «Флуминенсе»

    Турнирное положение: «Флуминенсе» сражается за выживание в элите бразильского футбола. Команда ныне расположилась на 19 строчке турнирной таблицы.

    Притом, что «Флуминенсе» откровенно слабо атакует. В 18 поединках бразильского чемпионата команда забила всего 15 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Флуминенсе» минимально одолел «Ред Булл Брагантино».

    До того команда одолела «Палмейрас» (1:0). А вот чуть ранее «Флуминенсе» удалось расправиться с «Куябой» (1:0).

    В пяти своих последних матчах «Флуминенсе» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча в ворота соперников при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Флуминенсе» выглядит прекрасно. Три последних поединка были выиграны, причем в них команда не пропустила ни разу.

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    При этом «Флуминенсе» лишь на один зачетный пункт отстает от спасительной 16 позиции. Да и не проигрывает команда уже 4 матча кряду.

    Вот только неудачный старт в чемпионате привел к 10 поражениям. И лишь в последнее время команда явно улучшила свои результаты.

    Нет сомнений, что номинальные гости постараются продлить свою победную серию. Да и вообще, команда уже 2 года не проигрывает «Жувентуде».

    Статистика для ставок

    • «Флуминенсе» выиграл в 3 своих последних матчах кряду

    • И те, и другие в среднем пропускают больше гола за матч

    • «Жувентуде» проиграл в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Флуминенсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.67. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.43 и 1.47.

    Прогноз: Номинальные гости в последних матчах выглядели весьма выгодно, и уж точно будут активно атаковать.

    «Флуминенсе» постарается поднатореть в плане реализации, к тому же победил в трех своих последних поединках.

    Ставка: Победа «Флуминенсе» за 2.67.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьют оба соперника.

    Ставка: Обе забьют за 2.08

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    «Жувентуде» — «Флуминенсе»: прогноз, ставка (2.67), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 02.08.2024. Прогнозы на футбол. Очередная виктория «Флуминенсе»?
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