2 августа в 1/8 финала Кубка Бразилии по футболу сыграют «Жувентуде» и «Флуминенсе». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Жувентуде» — «Флуминенсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Жувентуде»

Турнирное положение: «Жувентуде» проводит бледноватый сезон. Сейчас команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Жувентуде» лишь на 3 зачетных пункта опережает зону вылета. Да и выиграла команда всего в 5 матчах чемпионата из 18.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Жувентуде» дома уступил «Крисиуме» (1:2).

Причем в команда проиграла уже 2 матча кряду. Вот только надежность тылов несколько удручает: 24 пропущенных мяча в 18 матчах.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Жувентуде» выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последних поединках «Жувентуде» набирал очки с огромным трудом. Вот только забивает команда со скрипом, отличившись всего 20 раз.

Матчи против «Флуминенсе» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Жувентуде» выиграл 2 раза при одной коллизии.

Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Да и мотивация на Кубок Бразилии у них явно будет зашкаливать.

«Флуминенсе»

Турнирное положение: «Флуминенсе» сражается за выживание в элите бразильского футбола. Команда ныне расположилась на 19 строчке турнирной таблицы.

Притом, что «Флуминенсе» откровенно слабо атакует. В 18 поединках бразильского чемпионата команда забила всего 15 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Флуминенсе» минимально одолел «Ред Булл Брагантино».

До того команда одолела «Палмейрас» (1:0). А вот чуть ранее «Флуминенсе» удалось расправиться с «Куябой» (1:0).

В пяти своих последних матчах «Флуминенсе» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча в ворота соперников при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Флуминенсе» выглядит прекрасно. Три последних поединка были выиграны, причем в них команда не пропустила ни разу.

При этом «Флуминенсе» лишь на один зачетный пункт отстает от спасительной 16 позиции. Да и не проигрывает команда уже 4 матча кряду.

Вот только неудачный старт в чемпионате привел к 10 поражениям. И лишь в последнее время команда явно улучшила свои результаты.

Нет сомнений, что номинальные гости постараются продлить свою победную серию. Да и вообще, команда уже 2 года не проигрывает «Жувентуде».

Статистика для ставок

«Флуминенсе» выиграл в 3 своих последних матчах кряду

И те, и другие в среднем пропускают больше гола за матч

«Жувентуде» проиграл в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Флуминенсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.67. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.43 и 1.47.

Прогноз: Номинальные гости в последних матчах выглядели весьма выгодно, и уж точно будут активно атаковать.

«Флуминенсе» постарается поднатореть в плане реализации, к тому же победил в трех своих последних поединках.

Ставка: Победа «Флуминенсе» за 2.67.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьют оба соперника.

Ставка: Обе забьют за 2.08