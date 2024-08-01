Торпедо Кутаиси
Омония
«Торпедо» Кутаиси
Турнирная таблица: В чемпионате Грузии «Торпедо» Кутаиси занимает 2 место, набрав 35 очков. Ближайший матч во внутреннем первенстве команда проведёт 4 августа.
Последние матчи: Грузинский клуб в шаге от вылета из еврокубков, так как в первом матче 2-го раунда Лиги конференций «Торпедо» проиграло кипрской «Омонии» (1:3). Чтобы сохранить прописку в еврокубках футболисты Кутаиси должны побеждать в домашней игре с разницей в 2 и более мячей.
Торпедо Кутаиси — Омония: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Квалификация: Грузинскому «Торпедо» удалось уйти от поражения в матче Лиги конференций против «Тираны» лишь на 87-й минуте встречи. В ответном поединке команде из Кутаиси удалось добиться минимальной победы (1:1 — ничья, 1:0 — в гостях).
«Омония»
Турнирная таблица: «Омония» финишировала в чемпионате Кипра на 3 месте, одержав 20 побед, сыграв 9 встреч вничью и потерпев 7 поражений. Новый сезон стартует 24 августа.
Последние матчи: Новый еврокубковый сезон в Лиге конференций для «Омонии» стартовал со второго отборочного раунда. В домашней игре киприоты нанесли поражение «Торпедо» Кутаиси и в шаге от выхода в третий раунд.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет
Межсезонье: Перед началом официального сезона киприоты провели 4 товарищеских матча, проиграв «Ракуву» (0:2), «Краковии» (0:3) и «Маккаби Тель-Авив» (0:2), была и ничья с АЕКом (1:1).
Статистика для ставок
- Проигрышная серия «Торпедо» Кутаиси составляет 2 матча
- «Омонии» удалось прервать четырёхматчевую проигрышную серию
- «Омония» — «Торпедо» Кутаиси (1:3)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» Кутаиси — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.55, а победа «Омонии» — в 2.59.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.71 и 2.11 соответственно.
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Прогноз: В среднем матчи с участием «Торпедо» и «Омонии» проходят результативно — 3 гола за игру.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.11.
Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники обменяются голами.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.67.