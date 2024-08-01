Во втором отборочном раунде Лиги конференций 1 августа пройдет матч «Торпедо» Кутаиси — «Омония». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч «Торпедо» Кутаиси — «Омония», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торпедо» Кутаиси

Турнирная таблица: В чемпионате Грузии «Торпедо» Кутаиси занимает 2 место, набрав 35 очков. Ближайший матч во внутреннем первенстве команда проведёт 4 августа.

Последние матчи: Грузинский клуб в шаге от вылета из еврокубков, так как в первом матче 2-го раунда Лиги конференций «Торпедо» проиграло кипрской «Омонии» (1:3). Чтобы сохранить прописку в еврокубках футболисты Кутаиси должны побеждать в домашней игре с разницей в 2 и более мячей.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Квалификация: Грузинскому «Торпедо» удалось уйти от поражения в матче Лиги конференций против «Тираны» лишь на 87-й минуте встречи. В ответном поединке команде из Кутаиси удалось добиться минимальной победы (1:1 — ничья, 1:0 — в гостях).

«Омония»

Турнирная таблица: «Омония» финишировала в чемпионате Кипра на 3 месте, одержав 20 побед, сыграв 9 встреч вничью и потерпев 7 поражений. Новый сезон стартует 24 августа.

Последние матчи: Новый еврокубковый сезон в Лиге конференций для «Омонии» стартовал со второго отборочного раунда. В домашней игре киприоты нанесли поражение «Торпедо» Кутаиси и в шаге от выхода в третий раунд.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет

Межсезонье: Перед началом официального сезона киприоты провели 4 товарищеских матча, проиграв «Ракуву» (0:2), «Краковии» (0:3) и «Маккаби Тель-Авив» (0:2), была и ничья с АЕКом (1:1).

Статистика для ставок

Проигрышная серия «Торпедо» Кутаиси составляет 2 матча

«Омонии» удалось прервать четырёхматчевую проигрышную серию

«Омония» — «Торпедо» Кутаиси (1:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» Кутаиси — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.55, а победа «Омонии» — в 2.59.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.71 и 2.11 соответственно.

Прогноз: В среднем матчи с участием «Торпедо» и «Омонии» проходят результативно — 3 гола за игру.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.11.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники обменяются голами.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.67.