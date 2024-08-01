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    «Омония» добьётся путёвки в третий раунд?

    «Торпедо» Кутаиси — «Омония». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, Лига конференций, 1 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» Кутаиси — «Омония»
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    «Торпедо» Кутаиси — «Лудогорец»
    Во втором отборочном раунде Лиги конференций 1 августа пройдет матч «Торпедо» Кутаиси — «Омония». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч «Торпедо» Кутаиси — «Омония», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 01 Августа 2024 года

    Торпедо Кутаиси

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Торпедо Кутаиси 20:00 Омония

    Омония

  • Никосия
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    «Торпедо» Кутаиси

    Турнирная таблица: В чемпионате Грузии «Торпедо» Кутаиси занимает 2 место, набрав 35 очков. Ближайший матч во внутреннем первенстве команда проведёт 4 августа.

    Последние матчи: Грузинский клуб в шаге от вылета из еврокубков, так как в первом матче 2-го раунда Лиги конференций «Торпедо» проиграло кипрской «Омонии» (1:3). Чтобы сохранить прописку в еврокубках футболисты Кутаиси должны побеждать в домашней игре с разницей в 2 и более мячей.

    Торпедо Кутаиси — Омония: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Квалификация: Грузинскому «Торпедо» удалось уйти от поражения в матче Лиги конференций против «Тираны» лишь на 87-й минуте встречи. В ответном поединке команде из Кутаиси удалось добиться минимальной победы (1:1 — ничья, 1:0 — в гостях).

    «Омония»

    Турнирная таблица: «Омония» финишировала в чемпионате Кипра на 3 месте, одержав 20 побед, сыграв 9 встреч вничью и потерпев 7 поражений. Новый сезон стартует 24 августа.

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    • Последние матчи: Новый еврокубковый сезон в Лиге конференций для «Омонии» стартовал со второго отборочного раунда. В домашней игре киприоты нанесли поражение «Торпедо» Кутаиси и в шаге от выхода в третий раунд.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет

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    Межсезонье: Перед началом официального сезона киприоты провели 4 товарищеских матча, проиграв «Ракуву» (0:2), «Краковии» (0:3) и «Маккаби Тель-Авив» (0:2), была и ничья с АЕКом (1:1).

    Статистика для ставок

    • Проигрышная серия «Торпедо» Кутаиси составляет 2 матча

    • «Омонии» удалось прервать четырёхматчевую проигрышную серию

    • «Омония» — «Торпедо» Кутаиси (1:3)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» Кутаиси — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.55, а победа «Омонии» — в 2.59.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.71 и 2.11 соответственно.

    Прогноз: В среднем матчи с участием «Торпедо» и «Омонии» проходят результативно — 3 гола за игру.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.11.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники обменяются голами.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.67.

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    «Торпедо» Кутаиси — «Омония»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 01.08.2024. Прогнозы на футбол. «Омония» добьётся путёвки в третий раунд?
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