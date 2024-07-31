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    Сколько «Мидтьюлланн» забьет «УЭ Санта-Колома»?

    «Мидтьюлланн» — «УЭ Санта-Колома». Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 31 июля 2024 года

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    Адам Габриэль («Мидтьюлланн»)
    «Мидтьюлланн» на своем поле примет андоррская «УЭ Санта-Колома» в ответном поединке второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча состоится 31 июля и начнется в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мидтьюлланн» — «УЭ Санта-Колома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 31 Июля 2024 года

    Мидтьюлланн

  • Хернинг
    •  Мидтьюлланн 20:15 УЭ Санта-Колома

    УЭ Санта-Колома

  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Мидтьюлланн»

    Турнирное положение: «Мидтьюлланн» вышел во второй раунд квалификации Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Дании.

    В первой игре данного этапа отбора команда одержала разгромную победу над нынешним соперником с результатом 3:0, поэтому в ответном поединке просто оформит выход в следующий раунд.

    Мидтьюлланн — УЭ Санта-Колома: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках второго тура датской Суперлиги клуб на чужом поле сыграл вничью с «Норшелланном» (2:2) и занимает 6-е место.

    Эта мировая стала пятой в шести последних поединках, которые были официальными и контрольными. Исключением стала прошлая игра, в которой коллектив разбил нынешнего соперника.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних матчах в разных турнирах «Мидтьюлланн» ни разу не проиграла при четырех победах и пяти ничьих.

    О чем бы ни говорила такая форма, в которой длительная беспроигрышная серия совмещается с нечастыми победами, с соперником такого уровня у коллектива вряд ли будут проблемы.

    Три гола команды в квалификации Лиги чемпионов забивали разные игроки.

    «УЭ Санта-Колома»

    Турнирное положение: «УЭ Санта-Колома» вышла в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Андорры.

    Команда по итогам 27-ти туров на три очка опередила своего ближайшего преследователя «Интер Дескальдес» и впервые в истории стала чемпионом страны.

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    • Последние матчи: В своей последней игре команда разгромно проиграла нынешнему сопернику с результатом 0:3, поэтому ей остается бороться лишь за престиж.

    Перед этим в первом раунде квалификации клуб прошел косовский «Балкани», хотя для этого ему пришлось пробивать серию пенальти после поражения 1:2 и победы 2:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «УЭ Санта-Колома» выиграла лишь дважды при двух поражениях.

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    Три гола команды в квалификации Лиги чемпионов забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в восьми из девяти последних матчей «Мидтьюлланна» забивали обе команды

    • в 18-ти последних матчей «УЭ Санта-Колома» забивали меньше 3,5 голов

    • в двух из трех последних матчей «УЭ Санта-Колома» забивали обе команды.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Мидтьюлланна» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.05. Ничья — в 15.00, победа «УЭ Санта-Колома» — в 31.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.22 и 4.30.

    Прогноз: хозяева явно превосходят соперника классом. Кроме того, в их четырех последних домашних матчах забивали меньше 4,5 голов.

    В двух из трех последних поединках гости проиграли при тотал меньше 4,5 голов.

    Ставка: «Мидтьюлланн» выиграет и тотал меньше 4,5 голов за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 3,5 голов, ведь в 18-ти последних матчах «УЭ Санта-Колома» было именно так.

    Ставка: тотал меньше 3,5 голов за 2.45

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    «Мидтьюлланн» — «УЭ Санта-Колома»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 31.07.2024. Прогнозы на футбол. Сколько «Мидтьюлланн» забьет «УЭ Санта-Колома»?
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