«Мидтьюлланн» на своем поле примет андоррская «УЭ Санта-Колома» в ответном поединке второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча состоится 31 июля и начнется в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мидтьюлланн» — «УЭ Санта-Колома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мидтьюлланн»

Турнирное положение: «Мидтьюлланн» вышел во второй раунд квалификации Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Дании.

В первой игре данного этапа отбора команда одержала разгромную победу над нынешним соперником с результатом 3:0, поэтому в ответном поединке просто оформит выход в следующий раунд.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках второго тура датской Суперлиги клуб на чужом поле сыграл вничью с «Норшелланном» (2:2) и занимает 6-е место.

Эта мировая стала пятой в шести последних поединках, которые были официальными и контрольными. Исключением стала прошлая игра, в которой коллектив разбил нынешнего соперника.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах в разных турнирах «Мидтьюлланн» ни разу не проиграла при четырех победах и пяти ничьих.

О чем бы ни говорила такая форма, в которой длительная беспроигрышная серия совмещается с нечастыми победами, с соперником такого уровня у коллектива вряд ли будут проблемы.

Три гола команды в квалификации Лиги чемпионов забивали разные игроки.

«УЭ Санта-Колома»

Турнирное положение: «УЭ Санта-Колома» вышла в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Андорры.

Команда по итогам 27-ти туров на три очка опередила своего ближайшего преследователя «Интер Дескальдес» и впервые в истории стала чемпионом страны.

Последние матчи: В своей последней игре команда разгромно проиграла нынешнему сопернику с результатом 0:3, поэтому ей остается бороться лишь за престиж.

Перед этим в первом раунде квалификации клуб прошел косовский «Балкани», хотя для этого ему пришлось пробивать серию пенальти после поражения 1:2 и победы 2:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «УЭ Санта-Колома» выиграла лишь дважды при двух поражениях.

Три гола команды в квалификации Лиги чемпионов забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в восьми из девяти последних матчей «Мидтьюлланна» забивали обе команды

в 18-ти последних матчей «УЭ Санта-Колома» забивали меньше 3,5 голов

в двух из трех последних матчей «УЭ Санта-Колома» забивали обе команды.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Мидтьюлланна» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.05. Ничья — в 15.00, победа «УЭ Санта-Колома» — в 31.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.22 и 4.30.

Прогноз: хозяева явно превосходят соперника классом. Кроме того, в их четырех последних домашних матчах забивали меньше 4,5 голов.

В двух из трех последних поединках гости проиграли при тотал меньше 4,5 голов.

Ставка: «Мидтьюлланн» выиграет и тотал меньше 4,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 3,5 голов, ведь в 18-ти последних матчах «УЭ Санта-Колома» было именно так.

Ставка: тотал меньше 3,5 голов за 2.45