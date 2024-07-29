Ухань Саньчжэнь
Шанхай Шэньхуа
«Ухань Три Таунс»
Турнирное положение: «Ухань Три Таунс» нынче ходит в середняках лиги. На данный момент команда пребывает на 10 строчке турнирной таблицы.
При этом «Ухань Три Таунс» на 6 очков опережает зону вылета. Да и забивает команда в среднем чуть более гола за матч: 24 мяча в 20 поединках.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла один зачетный пункт. «Ухань Три Таунс» не сумел одолеть «Чэнду» (1:1).
Причем до того команда расписала мировую еще и с «Цанчжоу» (1:1). А вот встреча с «Бэйцзин Гоань» завершилась победой (2:1).
В 5 своих последних матчах команда разжилась одной викторией. В этих поединках игроки «Ухань Три Таунс» забили 5 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела достаточно неплохо. Серия без поражений выросла до 3 поединков.
Матчи с шанхайцами для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ухань Три Таунс» выиграл 1 раз при 2 коллизиях.
Безусловно, номинальные хозяева постараются зацепиться за очки. Вот только оборона команды чересчур часто допускает результативные ошибки.
«Шанхай Шеньхуа»
Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» борется за чемпионский титул. На данный момент команда располагается на 2 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Шанхай Шеньхуа» отстает от лидера на 5 очков при имеющемся матче в запасе. Да и вообще, команда Леонида Слуцкого еще не потерпела ни одного поражения.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Шанхай Шеньхуа» сумел разгромить «Цанчжоу» (5:0).
Причем до того команда вышла в 1/4 финала Кубка Китая. В серии послематчевых пенальти она переиграла «Шеньчжень».
По игре «Шанхай Шеньхуа» выглядит достаточно монолитно. Да и в двух своих последних матчах подопечные Слуцкого сохранили свои ворота на замке.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Шанхай Шеньхуа» выглядит достаточно уверенно. Правда, нужно срочно уменьшать отставание от ушедшего в отрыв «Шанхай Порта».
В 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Шанхай Шеньхуа» отправил в ворота соперников 15 мячей при всего лишь 2 пропущенных.
Притом, что «Шанхай Шеньхуа» в двух последних очных поединках обыграл «Ухань Три Таунс». Причем, в тех матчах шанхайцы меньше 2 мячей не забивали.
Наверняка гости будут действовать с позиции силы. Плюс ко всему, швейцарец Цефас Малеле настрелял уже 13 мячей в чемпионате.
Статистика для ставок
- «Шанхай Шеньхуа» в среднем забивает более 2 мячей за матч
- «Ухань Три Таунс» в среднем забивает чуть более гола за матч
- «Шанхай Шеньхуа» обыграл «Ухань Три Таунс» в 2 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 4.34, а победа оппонента — в скромные 5.66.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.69 и 2.20.
- 2.57Химки — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
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Прогноз: Команда Слуцкого не намерена отставать от лидера, так что явно активно понесется в атаку.
Номинальные гости выглядят уверенно, и явно не допустят потери очков на ровном месте.
Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» в 1 тайме за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.20