29 июля в 8-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Институто» и «Бока Хуниорс». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Институто» — «Бока Хуниорс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Институто»

Турнирное положение: «Институто» стартовал в чемпионате достаточно продуктивно. Ныне команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Институто» в 7 матчах набрал 13 очков. Да и пропускает команда в среднем менее гола за матч — 6 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Институто» потерпел поражение от «Атлетико Тукуман» (0:1).

До того команда уверенно расправилась с «Индепендьенте» (3:1). Да и «Ньюэллс Олд Бойс» ей удалось переиграть (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Институто» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды наколотили 7 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последних поединках «Институто» в плане результатов был продуктивен. До последней коллизии команда выиграла трижды кряду.

Матчи против «Боки Хуниорс» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков были выиграны 2 при одном поражении.

Наверняка номинальные хозяева намерены как можно скорее вернуться на победную тропу. Да и оппонент нынче не так уж грозен.

«Бока Хуниорс»

Турнирное положение: «Бока Хуниорс» начало чемпионата провела неудачно. На текущий момент команда находится на скромном 19 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Бока Хуниорс» крайне слабо атакует. В 6 поединках Лиги Професиональ игроки команды отличились всего 7 точными выстрелами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. «Бока Хуниорс» в рамках Южноамериканского кубка минимально переиграла «Интернасьонал».

До того команда не смогла переиграть «Дефенсу и Хистисию» (2:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с эквадорским «Индепендьенте дель Валье» (0:0).

В пяти последних матчах «Бока Хуниорс» выиграла трижды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей в ворота соперников при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Бока Хуниорс» не блещет стабильностью результатов. Да и с реализацией имеются проблемы.

При этом «Бока Хуниорс» в среднем пропускает ровно гол за матч. Да и вообще, в созидательном плане у команды не все столь гладко.

Зато в строю опытнейший уругваец Эдинсон Кавани. 37-летний форвард в минувшем поединке принес «Боке» викторию.

И уж точно номинальные гости будут стараться добыть три очка. «Бока Хуниорс» потенциально просто обязана подниматься в группу лидеров.

Статистика для ставок

«Бока Хуниорс» уже 19 лет не обыгрывала «Институто»

«Институто» до последней коллизии выиграл 3 раза кряду

«Бока Хуниорс» в среднем забивает гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.46 и 1.55.

Прогноз: «Институто» сейчас выглядит сильнее соперника, и уж точно будет действовать первым номером.

Номинальные хозяева неплохо атакует, к тому же «Бока Хуниорс» забивает с заметной натугой.

Ставка: Победа «Институто» за 2.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют и те, и другие.

Ставка: Обе забьют за 2.04