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    «Боке Хуниорс» снова не видать очков?!

    «Институто» — «Бока Хуниорс». Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, Лига Професиональ, 29 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Институто» — «Бока Хуниорс»
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    «Бока Хуниорс»
    29 июля в 8-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Институто» и «Бока Хуниорс». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Институто» — «Бока Хуниорс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 29 Июля 2024 года

    Instituto Cordoba

  • Аргентина. Примера
    •  Instituto Cordoba 02:30 Бока Хуниорс

    Бока Хуниорс

  • Буэнос-Айрес
    •

    «Институто»

    Турнирное положение: «Институто» стартовал в чемпионате достаточно продуктивно. Ныне команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Институто» в 7 матчах набрал 13 очков. Да и пропускает команда в среднем менее гола за матч — 6 мячей.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Институто» потерпел поражение от «Атлетико Тукуман» (0:1).

    До того команда уверенно расправилась с «Индепендьенте» (3:1). Да и «Ньюэллс Олд Бойс» ей удалось переиграть (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Институто» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды наколотили 7 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних поединках «Институто» в плане результатов был продуктивен. До последней коллизии команда выиграла трижды кряду.

    Матчи против «Боки Хуниорс» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков были выиграны 2 при одном поражении.

    Наверняка номинальные хозяева намерены как можно скорее вернуться на победную тропу. Да и оппонент нынче не так уж грозен.

    «Бока Хуниорс»

    Турнирное положение: «Бока Хуниорс» начало чемпионата провела неудачно. На текущий момент команда находится на скромном 19 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Бока Хуниорс» крайне слабо атакует. В 6 поединках Лиги Професиональ игроки команды отличились всего 7 точными выстрелами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. «Бока Хуниорс» в рамках Южноамериканского кубка минимально переиграла «Интернасьонал».

    До того команда не смогла переиграть «Дефенсу и Хистисию» (2:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с эквадорским «Индепендьенте дель Валье» (0:0).

    В пяти последних матчах «Бока Хуниорс» выиграла трижды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей в ворота соперников при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Бока Хуниорс» не блещет стабильностью результатов. Да и с реализацией имеются проблемы.

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    При этом «Бока Хуниорс» в среднем пропускает ровно гол за матч. Да и вообще, в созидательном плане у команды не все столь гладко.

    Зато в строю опытнейший уругваец Эдинсон Кавани. 37-летний форвард в минувшем поединке принес «Боке» викторию.

    И уж точно номинальные гости будут стараться добыть три очка. «Бока Хуниорс» потенциально просто обязана подниматься в группу лидеров.

    Статистика для ставок

    • «Бока Хуниорс» уже 19 лет не обыгрывала «Институто»

    • «Институто» до последней коллизии выиграл 3 раза кряду

    • «Бока Хуниорс» в среднем забивает гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.46 и 1.55.

    Прогноз: «Институто» сейчас выглядит сильнее соперника, и уж точно будет действовать первым номером.

    Номинальные хозяева неплохо атакует, к тому же «Бока Хуниорс» забивает с заметной натугой.

    Ставка: Победа «Институто» за 2.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют и те, и другие.

    Ставка: Обе забьют за 2.04

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