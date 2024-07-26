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    Забить сумеют не все

    «Севилья» — «Аль-Иттихад». Прогноз и ставки (к. 2.50) на футбол, товарищеский матч, 26 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Аль-Иттихад»
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    Сусо
    26 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Севилья» и «Аль-Иттихад». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Севилья» — «Аль-Иттихад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 26 Июля 2024 года

    Севилья

  • Севилья
    •  Севилья 23:00 Аль-Иттихад

    Аль-Иттихад

  • Джидда
    •

    «Севилья»

    Турнирное положение: Эта команда минувший сезон провела неудачно. «Севилья» финишировала лишь на 14 месте в Примере.

    При этом «Севилья» в 38 матчах настреляла всего 48 мячей в ворота соперников. Да и пропускала команда довольно часто — 54 гола.

    Последние матчи: Летом команда провела уже 2 контрольных поединка. В них «Севилья» потерпела поражения.

    Причем севильцы сначала уступили «Орландо Пайрэтс» (0:2). А вот после того испанцы проиграли еще и лиссабонскому «Спортингу» (1:2).

    В 6 своих последних матчах «Севилья» проиграла. В них игроки команды забили 4 мяча при 12 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Севильцы в последних матчах выглядели не лучшим образом. Так что есть отличная мотивация добыть столь долгожданную викторию.

    Вот только летом «Севилья» имеет явные сложности в плане созидания. Да и кадровые потери бесследно явно не проходят.

    Испанцы постараются сыграть на своих лучших качествах. На месте и один из лидеров команды хавбек Сусо.

    «Аль-Иттихад»

    Турнирное положение: «Аль-Иттихад» провел не столь продуктивный минувший сезон. Команда заняла лишь 5 место в чемпионате Саудовской Араии.

    При этом «Аль-Иттихад» выиграл лишь в 16 своих матчах чемпионата из 34. Да и проиграла команда в 12 поединках.

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    • Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды только началась. В первом спарринге она уступила «Эльче» (0:2).

    При этом «Аль-Иттихад» силен в любом кадровом сочетании. Да и лидеры постепенно возвращаются к тренировкам.

    В 5 своих последних матчах команда разжилась всего одной викторией. В этих поединках она отличилась 7 мячами при 13 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Подбор игроков у команды весьма качественный. Да и вообще, аравийцы весьма амбициозны.

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    В новом сезоне «Аль-Иттихад» намерен побороться за самые высокие места. Вот только нужно срочно укреплять состав, да и в плане реализации необходимо прибавлять.

    Безвыигрышная серия аравийцев составляет 2 поединка. Да и нестабильного середняка Примеры команда обыгрывать обязана.

    Очевидно, что номинальные гости будут активны в атаке. Аравийцы явно извлекут уроки из последней неудачи в спариинге.

    Статистика для ставок

    • «Севилья» выиграл в 4 своих контрольных матчах из 5

    • Туринцы в среднем пропускают менее гола за матч

    • «Аль-Иттихад» в среднем забивает менее 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.92, а победа оппонента — в скромные 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.54 и 2.38.

    Прогноз: Обе команды явно не преуспевают в плане результативности.

    «Аль-Иттихад» в последнем спарринге выглядел бледно, да и севильцы проиграли в обоих своих контрольных матчах.

    Ставка: Обе не забьют за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче соперники на двоих забьют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.38

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