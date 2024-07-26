Севилья
Аль-Иттихад
«Севилья»
Турнирное положение: Эта команда минувший сезон провела неудачно. «Севилья» финишировала лишь на 14 месте в Примере.
При этом «Севилья» в 38 матчах настреляла всего 48 мячей в ворота соперников. Да и пропускала команда довольно часто — 54 гола.
Последние матчи: Летом команда провела уже 2 контрольных поединка. В них «Севилья» потерпела поражения.
Причем севильцы сначала уступили «Орландо Пайрэтс» (0:2). А вот после того испанцы проиграли еще и лиссабонскому «Спортингу» (1:2).
В 6 своих последних матчах «Севилья» проиграла. В них игроки команды забили 4 мяча при 12 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Севильцы в последних матчах выглядели не лучшим образом. Так что есть отличная мотивация добыть столь долгожданную викторию.
Вот только летом «Севилья» имеет явные сложности в плане созидания. Да и кадровые потери бесследно явно не проходят.
Испанцы постараются сыграть на своих лучших качествах. На месте и один из лидеров команды хавбек Сусо.
«Аль-Иттихад»
Турнирное положение: «Аль-Иттихад» провел не столь продуктивный минувший сезон. Команда заняла лишь 5 место в чемпионате Саудовской Араии.
При этом «Аль-Иттихад» выиграл лишь в 16 своих матчах чемпионата из 34. Да и проиграла команда в 12 поединках.
Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды только началась. В первом спарринге она уступила «Эльче» (0:2).
При этом «Аль-Иттихад» силен в любом кадровом сочетании. Да и лидеры постепенно возвращаются к тренировкам.
В 5 своих последних матчах команда разжилась всего одной викторией. В этих поединках она отличилась 7 мячами при 13 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Подбор игроков у команды весьма качественный. Да и вообще, аравийцы весьма амбициозны.
В новом сезоне «Аль-Иттихад» намерен побороться за самые высокие места. Вот только нужно срочно укреплять состав, да и в плане реализации необходимо прибавлять.
Безвыигрышная серия аравийцев составляет 2 поединка. Да и нестабильного середняка Примеры команда обыгрывать обязана.
Очевидно, что номинальные гости будут активны в атаке. Аравийцы явно извлекут уроки из последней неудачи в спариинге.
Статистика для ставок
- «Севилья» выиграл в 4 своих контрольных матчах из 5
- Туринцы в среднем пропускают менее гола за матч
- «Аль-Иттихад» в среднем забивает менее 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.92, а победа оппонента — в скромные 2.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.54 и 2.38.
- 2.72Шериф — Эльфсборг: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: Обе команды явно не преуспевают в плане результативности.
«Аль-Иттихад» в последнем спарринге выглядел бледно, да и севильцы проиграли в обоих своих контрольных матчах.
Ставка: Обе не забьют за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче соперники на двоих забьют менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.38