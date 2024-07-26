26 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Севилья» и «Аль-Иттихад». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Севилья» — «Аль-Иттихад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Севилья»

Турнирное положение: Эта команда минувший сезон провела неудачно. «Севилья» финишировала лишь на 14 месте в Примере.

При этом «Севилья» в 38 матчах настреляла всего 48 мячей в ворота соперников. Да и пропускала команда довольно часто — 54 гола.

Последние матчи: Летом команда провела уже 2 контрольных поединка. В них «Севилья» потерпела поражения.

Причем севильцы сначала уступили «Орландо Пайрэтс» (0:2). А вот после того испанцы проиграли еще и лиссабонскому «Спортингу» (1:2).

В 6 своих последних матчах «Севилья» проиграла. В них игроки команды забили 4 мяча при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Севильцы в последних матчах выглядели не лучшим образом. Так что есть отличная мотивация добыть столь долгожданную викторию.

Вот только летом «Севилья» имеет явные сложности в плане созидания. Да и кадровые потери бесследно явно не проходят.

Испанцы постараются сыграть на своих лучших качествах. На месте и один из лидеров команды хавбек Сусо.

«Аль-Иттихад»

Турнирное положение: «Аль-Иттихад» провел не столь продуктивный минувший сезон. Команда заняла лишь 5 место в чемпионате Саудовской Араии.

При этом «Аль-Иттихад» выиграл лишь в 16 своих матчах чемпионата из 34. Да и проиграла команда в 12 поединках.

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды только началась. В первом спарринге она уступила «Эльче» (0:2).

При этом «Аль-Иттихад» силен в любом кадровом сочетании. Да и лидеры постепенно возвращаются к тренировкам.

В 5 своих последних матчах команда разжилась всего одной викторией. В этих поединках она отличилась 7 мячами при 13 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Подбор игроков у команды весьма качественный. Да и вообще, аравийцы весьма амбициозны.

В новом сезоне «Аль-Иттихад» намерен побороться за самые высокие места. Вот только нужно срочно укреплять состав, да и в плане реализации необходимо прибавлять.

Безвыигрышная серия аравийцев составляет 2 поединка. Да и нестабильного середняка Примеры команда обыгрывать обязана.

Очевидно, что номинальные гости будут активны в атаке. Аравийцы явно извлекут уроки из последней неудачи в спариинге.

Статистика для ставок

«Севилья» выиграл в 4 своих контрольных матчах из 5

Туринцы в среднем пропускают менее гола за матч

«Аль-Иттихад» в среднем забивает менее 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.92, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.54 и 2.38.

Прогноз: Обе команды явно не преуспевают в плане результативности.

«Аль-Иттихад» в последнем спарринге выглядел бледно, да и севильцы проиграли в обоих своих контрольных матчах.

Ставка: Обе не забьют за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче соперники на двоих забьют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.38