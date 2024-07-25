25 июля в первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций швейцарский «Цюрих» на своем поле примет ирландский «Шелбурн». Начало встречи — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Цюрих» — «Шелбурн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Цюрих»

Турнирное положение: «Цюрих» в прошлом сезоне финишировал на четвертой строке в таблице чемпионата Швейцарии и получил билет в квалификацию Лиги конференций.

В новом же первенстве коллектив успел провести только один поединок, в котором одолел в гостях «Ивердон» 2:0.

Последние матчи: В новом сезоне 13-кратный чемпион Швейцарии провел пока только один официальный матч и смог его выиграть. До этого же он отыграл пять товарищеский встреч, в которых отпраздновал три виктории, раз уступил и раз сыграл вничью.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: На евроарене в последнее время «Цюрих» появляется часто. Так, например, в позапрошлом евросезоне он стартовал в Лиге чемпионов в квалификации, но быстро вылетел оттуда. А перебравшись в Лигу Европы он добрался до групповой стадии, где финишировал последним в квартете с лондонским «Арсеналом», «ПСВ Эйндховен» и норвежским «Буде-Глимт».

«Шелбурн»

Турнирное положение: «Шелбурн» в прошлом чемпионате Ирландии финишировал на четвертом месте. И благодаря данной позиции клуб получил билет в еврокубки.

В этом же первенстве страны «красные» пока идут во главе таблицы, опережая на три пункта ближайшего преследователя.

Последние матчи: Дублинцы в текущем розыгрыше Лиги конференций уже успели преодолеть один этап. На предыдущей стадии они с большим трудом прошли скромны гибралтарский «Сент-Джозефс», обыграв его дома 2:1 и расписав гостевую ничью 1:1. После этого они в Кубке Ирландии переиграли «Брей» 1:0.

Не сыграют: Защитник Шон Гэннон будет отбывать дисквалификацию.

Состояние команды: На евроарене «Шелбурн» является нечастым гостем. До этого он последний раз выступал в Европе аж в 2006 году. И в общем в евротурнирах он более двух стадий квалификации не проходил никогда. К слову, пик его еврокубковой активности пришелся на 90/2000 года.

Статистика для ставок

«Цюрих» выиграл девять из 11 предыдущих своих игр при одном фиаско

Сейчас у «Шелбурна» 7-матчевая беспроигрышная серия, в которой было четыре виктории

Ранее между собой эти команды между собой не играли

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Цюриха» — 1.30, победа «Шелбурна» — 9.50, ничья — 5.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.66 и 2.15 соответственно.

Прогноз: «Цюрих» значительно превосходит в классе ирландцев и на своем поле должен сделать хороший задел перед ответным поединком.

Рекомендуемая ставка: победа «Цюриха» с форой (-1,5) за 1.82.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет то, что хозяева смогут отличиться в каждом из таймов.

Ставка: «Цюрих» забьет в каждом из таймов за 1.95.