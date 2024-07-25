25 июля в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций сыграют «Легия» — «Каернарфон Таун». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Легия» — «Каернарфон Таун», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Легия»

Турнирное положение: «Легия» вышла в квалификацию Лиги Европы благодаря третьему месту польской лиги.

Команда уступила ставшей чемпионом «Ягеллонии» на четыре очка. Столько же баллов составило расстояние между ней и вторым «Шленском».

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Последние матчи: в рамках первого тура нового розыгрыша польского первенства клуб на своем поле обыграл «Заглембе» (2:0).

Этот успех продлил беспроигрышную серию коллектива в три поединка — два товарищеских и один официальный, при двух победах и одной ничьей.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках (официальных и контрольных) «Легия» проиграла лишь раз при шести победах и одной ничьей.

Такие результаты не говорят о неплохой форме коллектива, хотя очевидно, что на старте новой кампании он еще не успел хорошо в нее войти.

Два гола команды в новом сезоне чемпионата Польши забивали разные игроки.

«Каернарфон Таун»

Турнирное положение: «Каернарфон Таун» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря победе в плей-офф валлийской лиги за право сыграть в данном еврокубке.

Команда по регулярного сезона национального первенства заняла пятую строчку, отстав от чемпиона ТНС на 51 (!) балл — на 10 больше, чем она набрала.

Последние матчи: в рамках поединка 1-го раунда Лиги конференций клуб обыграл по пенальти североирландский «Крусейдерс» (1:3).

Несмотря на поражение валлийцев в игровое время, соперники провели серию пенальти, поскольку в первом матче они победили дома со счетом 2:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были товарищескими и официальными, «Каернарфон Таун» выиграл, а в шести последних и вовсе не знает поражений.

Все три команды в квалификации Лиги конференций забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Легии» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Легии» забивала только одна команда

в шести последних матчах «Каернарфон Таун» не проиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Легия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.04. Ничья — в 16.00, победа «Каернарфон Таун» — в 51.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.16 и 5.20.

Прогноз: в 17 последних матчах хозяев забивали меньше 4,5 голов. Так было и в 16 их последних домашних поединков.

В шести последних играх гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 4,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 3,5 голов, ведь так было в девяти их последних матчей.

Ставка: тотал меньше 3,5 голов за 2.85