ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лени ЙороПрыжок через Ла-Манш. Как Франция стала любимым трансферным рынком АПЛ Килиан МбаппеНовая эпоха. В каком состоянии «ПСЖ» подходит к сезону Александр СоболевНа перепутье двух столиц. «Спартак» и «Зенит» близки к сделке по Соболеву
    Все новости спорта

    «Легия» заставит «Каернарфон» вспомнить о неудачах

    «Легия» — «Каернарфон Таун». Прогноз и ставки (к. 1.85) на футбол, 2-й раунд квалификации Лиги конференций, 25 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Легия Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Легия» — «Каернарфон Таун»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Легия»
    25 июля в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций сыграют «Легия» — «Каернарфон Таун». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Легия» — «Каернарфон Таун», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Июля 2024 года

    Легия

  • Варшава
    •  Легия 21:45 Карнарвон Таун

    Карнарвон Таун

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Легия»

    Турнирное положение: «Легия» вышла в квалификацию Лиги Европы благодаря третьему месту польской лиги.

    Команда уступила ставшей чемпионом «Ягеллонии» на четыре очка. Столько же баллов составило расстояние между ней и вторым «Шленском».

    Легия — Карнарвон Таун: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 0.9820.9744.02Бонус180%
    •

    Последние матчи: в рамках первого тура нового розыгрыша польского первенства клуб на своем поле обыграл «Заглембе» (2:0).

    Этот успех продлил беспроигрышную серию коллектива в три поединка — два товарищеских и один официальный, при двух победах и одной ничьей.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних поединках (официальных и контрольных) «Легия» проиграла лишь раз при шести победах и одной ничьей.

    Такие результаты не говорят о неплохой форме коллектива, хотя очевидно, что на старте новой кампании он еще не успел хорошо в нее войти.

    Два гола команды в новом сезоне чемпионата Польши забивали разные игроки.

    «Каернарфон Таун»

    Турнирное положение: «Каернарфон Таун» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря победе в плей-офф валлийской лиги за право сыграть в данном еврокубке.

    Команда по регулярного сезона национального первенства заняла пятую строчку, отстав от чемпиона ТНС на 51 (!) балл — на 10 больше, чем она набрала.

  • Трансферный дайджест. 16-22 июля
  • Кубо близок к переходу в «Ливерпуль», о Канте мечтает «Барселона», «Челси» не нужен Галлахер
  • 22/07/2024

    • Последние матчи: в рамках поединка 1-го раунда Лиги конференций клуб обыграл по пенальти североирландский «Крусейдерс» (1:3).

    Несмотря на поражение валлийцев в игровое время, соперники провели серию пенальти, поскольку в первом матче они победили дома со счетом 2:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были товарищескими и официальными, «Каернарфон Таун» выиграл, а в шести последних и вовсе не знает поражений.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Все три команды в квалификации Лиги конференций забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Легии» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Легии» забивала только одна команда

    • в шести последних матчах «Каернарфон Таун» не проиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Легия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.04. Ничья — в 16.00, победа «Каернарфон Таун» — в 51.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.16 и 5.20.

    Прогноз: в 17 последних матчах хозяев забивали меньше 4,5 голов. Так было и в 16 их последних домашних поединков.

    В шести последних играх гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 4,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 3,5 голов, ведь так было в девяти их последних матчей.

    Ставка: тотал меньше 3,5 голов за 2.85

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Андреева — Бошкович
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Бордо — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Серезо Осака — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 13:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Берреттини — Табило
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Аргентина (U23) — Марокко (U23)
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Узбекистан (U23) — Испания (U23)
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Аванесян — Кристиан
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Баэс — Тиранте
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Струга — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Египет (U23) — Доминиканская Республика (U23)
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Гвинея (U23) — Новая Зеландия (U23)
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Трунжеллити — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Коболли — Лайович
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Рига — Вроцлав
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Легия» — «Каернарфон Таун»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 25.07.2024. Прогнозы на футбол. «Легия» заставит «Каернарфон» вспомнить о неудачах
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры