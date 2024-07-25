Легия
Карнарвон Таун
«Легия»
Турнирное положение: «Легия» вышла в квалификацию Лиги Европы благодаря третьему месту польской лиги.
Команда уступила ставшей чемпионом «Ягеллонии» на четыре очка. Столько же баллов составило расстояние между ней и вторым «Шленском».
Легия — Карнарвон Таун: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в рамках первого тура нового розыгрыша польского первенства клуб на своем поле обыграл «Заглембе» (2:0).
Этот успех продлил беспроигрышную серию коллектива в три поединка — два товарищеских и один официальный, при двух победах и одной ничьей.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках (официальных и контрольных) «Легия» проиграла лишь раз при шести победах и одной ничьей.
Такие результаты не говорят о неплохой форме коллектива, хотя очевидно, что на старте новой кампании он еще не успел хорошо в нее войти.
Два гола команды в новом сезоне чемпионата Польши забивали разные игроки.
«Каернарфон Таун»
Турнирное положение: «Каернарфон Таун» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря победе в плей-офф валлийской лиги за право сыграть в данном еврокубке.
Команда по регулярного сезона национального первенства заняла пятую строчку, отстав от чемпиона ТНС на 51 (!) балл — на 10 больше, чем она набрала.
Последние матчи: в рамках поединка 1-го раунда Лиги конференций клуб обыграл по пенальти североирландский «Крусейдерс» (1:3).
Несмотря на поражение валлийцев в игровое время, соперники провели серию пенальти, поскольку в первом матче они победили дома со счетом 2:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были товарищескими и официальными, «Каернарфон Таун» выиграл, а в шести последних и вовсе не знает поражений.
Все три команды в квалификации Лиги конференций забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Легии» забивали меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Легии» забивала только одна команда
- в шести последних матчах «Каернарфон Таун» не проиграл.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Легия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.04. Ничья — в 16.00, победа «Каернарфон Таун» — в 51.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.16 и 5.20.
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Прогноз: в 17 последних матчах хозяев забивали меньше 4,5 голов. Так было и в 16 их последних домашних поединков.
В шести последних играх гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 4,5 голов за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 3,5 голов, ведь так было в девяти их последних матчей.
Ставка: тотал меньше 3,5 голов за 2.85