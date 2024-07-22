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    Догонит ли «Брагантино» «Паранаэнсе»?

    «Ред Булл Брагантино» «Атлетико Паранаэнсе». Ставка (к. ) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 22 июля 2024 года

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    Анри Москера («Брагантино»)
    «Ред Булл Брагантино» на своем поле примет «Атлетико Паранаэнсе» в 22-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 22 июля и начнется в 00:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ред Булл Брагантино» «Атлетико Паранаэнсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 22 Июля 2024 года

    Брагантино

  • Бразилия. Серия А
    •  Брагантино 00:30 Атлетико Паранаэнсе

    Атлетико Паранаэнсе

  • Бразилия. Серия А
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    «Ред Булл Брагантино»

    Турнирное положение: «Ред Булл Брагантино» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице. В его активе 21 забитый мяч, в пассиве — 20 пропущенных.

    Команда находится в зоне Южноамериканского кубка, уступая семь баллов зоне квалификации Кубка Либертадорес, поэтому ей крайне важно не терять очки.

    Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А потерпел поражение. На чужом поле он уступил «Крузейро» (1:2).

    После этого он сыграл в Южноамериканском кубке, где в первом поединке 1/16 финала сыграл вничью 1:1 на выезде против эквадорской «Барселоны».

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    Не сыграют: травмированы — Жадсом, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «Брагантино» ни разу не аыиграл при двух поражениях и одной ничьей.

    Хелиньо — лучший бомбардир команды в Серии А с пятью голами.

    «Атлетико Паранаэнсе»

    Турнирное положение: По итогам 16-ти поединков «Атлетико Паранаэнсе» занимает восьмое место в бразильской Серии А с 25 баллами и разницей мячей 20-16.

    Команда находится в зоне Южноамериканского кубка, уступая четыре балла зоне квалификации Кубка Либертадорес, поэтому ей крайне важно не терять очки.

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  • 17/07/2024

    • Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А потерпел поражение. На своем поле он уступил «Байе» (1:2).

    После этого он также дома разгромил «Ипирангу» в 3-м раунде Кубка Бразилии, а также сыграл вничью с парагвайским «Серро Портеньо» (1:1) в Южноамериканском кубке.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних четырех поединках в разных турнирах «Атлетико Паранаэнсе» проиграл лишь раз при двух победах.

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    Это говорит о неплохой форме гостей, которым не хватает большей стабильности, чтобы подняться в зону квалификации более престижного континентального турнира.

    Гонсало Мастриани — лучший бомбардир команды в турнире с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в девяти из 10-ти последних матчей «Брагантино» забивали обе команды

    • в семи из 10-ти последних матчей «Брагантино» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Атлетико Паранаэнсе» не проиграл.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Брагантино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.12. Ничья — в 3.40, победа «Атлетико Паранаэнсе» — в 3.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

    Прогноз: в девяти из 10-ти последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в четырех их последних домашних поединках.

    При этом в четырех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь они все же превосходят соперника в классе.

    Ставка: «Брагантино» победит за 2.12

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