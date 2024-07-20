Росарио Сентраль
Атлетико Сармьенто
«Росарио Сентраль»
Турнирное положение: «Росарио Сентраль» по итогам пяти туров занимает 15-ю позицию с шестью очками в активе. Разница мячей: 7-6.
Команда отстает от своего соперника на один балл, поэтому ей важно его побеждать, чтобы не опуститься еще ниже во второй половине таблицы.
Последние матчи: хозяева в последней игре победили. На своем поле они обыграли «Интернасьонал» (1:0) в Южноамериканском кубке.
Этот успех прервал беспроигрышную серию клуба в поединках, которые пришлись на чемпионат Аргентины, Кубок Либертадорес и Южноамериканский кубок.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.
Состояние команды: в пяти последних поединках в разных турнирах «Росарио Сентраль» выиграл лишь один раз при двух поражениях и двух ничьих.
Очевидно, что с такой формой у коллектива не лучшие шансы побороться за что-то серьезное в текущем розыгрыше чемпионата, хотя, конечно, это пока еще старт первенства.
Семь голов команды в турнире забивали разные игроки.
«Сармьенто»
Турнирное положение: «Сармьенто» занимает 12-ю позицию в середине таблицы с семью очками после пяти туров. Разница мячей: 5-4.
Команда опережает своего соперника на один балл, поэтому для того, чтобы не позволить ему себя опередить, нужно как минимум не проиграть.
Последние матчи: гости в последней игре одержали победу. На своем поле они в рамках чемпионата обыграли «Эстудиантес» (2:0).
Этот успех оформил серию побед клуб в два поединка, которые пришлись чемпионат Аргентины.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.
Состояние команды: две победы в последних матчах в разных турнирах «Сармьенто» последовали после безвыигрышной серии в семь игр, шесть из которых были проигрышными.
Это свидетельствует о прогресс коллектива, который явно приходит в себя и способен снова набрать три очка.
Мануэль Гарсия — лучший бомбардир команды в турнире с двумя голами.
Статистика для ставок
- в семи из восьми последних матчей «Росарио Сентраль» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Росарио Сентраль» сыграл вничью
- в двух последних матчах «Сармьенто» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Росарио Сентраль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.10, победа «Сармьенто» — в 4.70.
ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 1.45 и 2.80.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости не проиграли. Так же было и в их двух последних выездных поединках.
При этом в восьми из девяти последних матчей хозяева не выиграли.
Ставка: «Сармьенто» не проиграет за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь в семи из восьми последних матчей «Росарио Сентраль» был реализован именно такой сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.65