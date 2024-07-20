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    Продолжатся ли успехи «Сармьенто»?

    «Росарио Сентраль» — «Сармьенто». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 20 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Росарио Сентраль» — «Сармьенто»
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    Игнасио Малькорра («Росарио Сентраль»)
    20 июля в 6-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Росарио Сентраль» и «Сармьенто». Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Росарио Сентраль» — «Сармьенто», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 20 Июля 2024 года

    Росарио Сентраль

  • Росарио
    •  Росарио Сентраль 03:00 Атлетико Сармьенто

    Атлетико Сармьенто

  • Хунин
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    «Росарио Сентраль»

    Турнирное положение: «Росарио Сентраль» по итогам пяти туров занимает 15-ю позицию с шестью очками в активе. Разница мячей: 7-6.

    Команда отстает от своего соперника на один балл, поэтому ей важно его побеждать, чтобы не опуститься еще ниже во второй половине таблицы.

    Последние матчи: хозяева в последней игре победили. На своем поле они обыграли «Интернасьонал» (1:0) в Южноамериканском кубке.

    Этот успех прервал беспроигрышную серию клуба в поединках, которые пришлись на чемпионат Аргентины, Кубок Либертадорес и Южноамериканский кубок.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

    Состояние команды: в пяти последних поединках в разных турнирах «Росарио Сентраль» выиграл лишь один раз при двух поражениях и двух ничьих.

    Очевидно, что с такой формой у коллектива не лучшие шансы побороться за что-то серьезное в текущем розыгрыше чемпионата, хотя, конечно, это пока еще старт первенства.

    Семь голов команды в турнире забивали разные игроки.

    «Сармьенто»

    Турнирное положение: «Сармьенто» занимает 12-ю позицию в середине таблицы с семью очками после пяти туров. Разница мячей: 5-4.

    Команда опережает своего соперника на один балл, поэтому для того, чтобы не позволить ему себя опередить, нужно как минимум не проиграть.

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    • Последние матчи: гости в последней игре одержали победу. На своем поле они в рамках чемпионата обыграли «Эстудиантес» (2:0).

    Этот успех оформил серию побед клуб в два поединка, которые пришлись чемпионат Аргентины.

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

    Состояние команды: две победы в последних матчах в разных турнирах «Сармьенто» последовали после безвыигрышной серии в семь игр, шесть из которых были проигрышными.

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    Это свидетельствует о прогресс коллектива, который явно приходит в себя и способен снова набрать три очка.

    Мануэль Гарсия — лучший бомбардир команды в турнире с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в семи из восьми последних матчей «Росарио Сентраль» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Росарио Сентраль» сыграл вничью

    • в двух последних матчах «Сармьенто» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Росарио Сентраль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.10, победа «Сармьенто» — в 4.70.

    ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 1.45 и 2.80.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости не проиграли. Так же было и в их двух последних выездных поединках.

    При этом в восьми из девяти последних матчей хозяева не выиграли.

    Ставка: «Сармьенто» не проиграет за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь в семи из восьми последних матчей «Росарио Сентраль» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.65

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    «Росарио Сентраль» — «Сармьенто»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 20.07.2024. Прогнозы на футбол. Продолжатся ли успехи «Сармьенто»?
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